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Все про:взятка (4873) Винницкая область (599) вымогательство (311)

 Депутат горсовета на Виннитчине требовал у бизнесмена $100 тыс. за голосование о предоставлении 10 га земли. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали депутата одного из городских советов Винницкой области, который, заручившись поддержкой городского головы и еще трех пособников, обещал предпринимателю обеспечить голосование за решение о предоставлении в пользование 10 га земли для осуществления предпринимательской деятельности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

Согласно информации прокуратуры, двое из пособников депутата являются "влиятельными в криминальном мире лицами". Кроме того, упомянутые лица якобы гарантировали предпринимателю безусловное подписание мэром принятого решения и соответствующего договора за неправомерную выгоду в сумме $100 тыс.

"При попытке получения части денежных средств неправомерной выгоды в сумме $20 тыс. указанные лица были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются обыски по месту жительства и работы фигурантов, изъят предмет неправомерной выгоды, а также средства в сумме $46,5 тыс., 6,7 тыс. евро, 75 тыс. грн и оружие, - добавили в прокуратуре.

Депутат горсовета на Виннитчине требовал у бизнесмена $100 тыс. за голосование о предоставлении 10 га земли 01
Депутат горсовета на Виннитчине требовал у бизнесмена $100 тыс. за голосование о предоставлении 10 га земли 02
Депутат горсовета на Виннитчине требовал у бизнесмена $100 тыс. за голосование о предоставлении 10 га земли 03
Депутат горсовета на Виннитчине требовал у бизнесмена $100 тыс. за голосование о предоставлении 10 га земли 04
Депутат горсовета на Виннитчине требовал у бизнесмена $100 тыс. за голосование о предоставлении 10 га земли 05
Депутат горсовета на Виннитчине требовал у бизнесмена $100 тыс. за голосование о предоставлении 10 га земли 06
Депутат горсовета на Виннитчине требовал у бизнесмена $100 тыс. за голосование о предоставлении 10 га земли 07

Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении злоумышленникам и обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляется по ч.3 ст.368 УК Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следователи Нацполиции в Мелитополе, вымогавшие $10 тыс. у бизнесмена, предстанут перед судом. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3174572
 
 
 Топ комментарии
 
Вот почeму зeмeльная мафия против чeстной продажи зeмли
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Нічого. Скоро офіційно купить скільки треба. І за копійки.
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Нехай з початку купить за копійки, а потім скажеш Не вважай себе розумнішим за когось.
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Реальная цена украинской земли гораздо выше(из истории известно,что во время войны Германия вывозила чернозём эшелонами),поэтому и требовал за га 10000 долларов,а не предлагаемую ныне цену.
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Вот они депутаты-сволочи ,за кистени взялись ,бандитствуют !!!
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Как одна СН брякнула "надо быстрей распродать, чтобы оставшуюся землю не разворовали". И это вместо того, чтобы наказать воров и вернуть награбленное. Серость продолжается, светлого нет.
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мєнтовская подстава. Спіктакль костюмірований в стілє мілітарі
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И вот как этот дупутат может поддерживать рынок земли, если только с одной сделки собирался нагреть лапу на 100 косарей зелени? Тут просто зрада зрадная.
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Фотографии показательные: главное побольше ыконочек и крестиков, тогда Боб простит(еще попам отслюнявить 1 тыщу из ста и упырек в шоколаде - на душе спокуха, в банке - бабло, да и попу хорошо, а Боба нет)))
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Вот почeму зeмeльная мафия против чeстной продажи зeмли
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н даремно закон про злодіїв в законі ************. Кримінал вже давно осідлав владу Депутат горсовета на Виннитчине требовал у бизнесмена $100 тыс. за голосование о предоставлении 10 га земли - Цензор.НЕТ 9958
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Всё преходящее , а коррупция музыка вечна . !! Депутат міськради на Вінниччині вимагав у бізнесмена $100 тис. за голосування щодо надання 10 га землі - Цензор.НЕТ 5042 .
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а пистолет-то ему зачем? отстреливаться от предлагающих взятки?
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мєнтовская подстава. Прєдпрініматєль договарівался би за рєальнийє дєньгі. Во всяком случає, нє стал би козліть. Йєму нє нужни партньори в тюрмє - нікакой вигоди он нє получіт от етого. А тут фантастічєская сума - відать самі мєнти і огласілі шоп клієнта мотівіровать.
А новость в разрєзє тезіса, шо ринок зємлі і так проісходіт - нада лєгалізіровать. Пропаганда закона о продаже Зє!млі, мля
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Всегда где есть запрет или дефицит есть преступность и коррупция. Вот почему преступники и власть всегда принимали абсурдные законы порождающие на ровном месте преступные структуры и организации. Наркобароны против легализации марихуаны, мусора против отмены ТО автомобилей, жестянщики и рихтовщики против *евроблях*, сутенеры против легализации проституции, форточники и домушники с грабителями против легализации оружия и права на защиту частной собственности, Аваков против легализации казино, Жулька и Жопоблок против легализации продажи земли...
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ну що,і довго будемо слухати,що земля не продається?
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