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Все про:Волынь (675) хищение (482) ГБР (936)

 ГБР разоблачило хищение 6,2 млн гривен при строительстве казарм ВСУ на Волыни. ФОТО

Государственное бюро расследований разоблачило директора одного из предприятий Волынской области на хищении 6,2 млн гривен бюджетных средств при строительстве казарм для армии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как отметили в Бюро, директор предприятия, которое выполняло строительные работы на заказ Западного территориального квартирно-эксплуатационного управления, вносил недостоверные сведения в акты приемки выполненных строительных работ.

"Подрядчик умышленно завышал объемы выполненных работ и использованных материалов при возведении трех зданий казарм улучшенной планировки, предназначенных для нужд военнослужащих ВСУ в Волынской области. Строительные работы на военных объектах проводились с нарушением проектной документации, в частности, взамен щебня фактически использовались шлаковые отходы, уменьшалась толщина фундамента и стяжек, не совершалась надлежащая гидроизоляция конструкций", - сообщили в ГБР.

ГБР разоблачило хищение 6,2 млн гривен при строительстве казарм ВСУ на Волыни 01
ГБР разоблачило хищение 6,2 млн гривен при строительстве казарм ВСУ на Волыни 02

Директору предприятия сообщили о подозрении в завладении бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

На данный момент проверяется причастность военнослужащих к растрате бюджетных средств.

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Источник: https://censor.net.ua/p3174570
 
 
 Топ комментарии
 
Це крали ті безрукі котрим за крадіжку в армії пес відрубував руки. ДБР викрило розкрадання 6,2 млн гривень під час будівництва казарм ЗСУ на Волині - Цензор.НЕТ 8634 Мабуть ногами крали.
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Патамушта брехло. Ніхто не знає що він хоче.
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Лишнехромосомное, у тебя и твоих лайкером, похоже, пердак горит от Армии, Мовы и Веры.
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Мабуть влада економила на стройку віку.Щось стає страшно,коли подумаеш як почнуть економити на садках та школах ворюги при владі.
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Тоді чому Зе' такий поганий?
Адже він це все хоче викорчувати|
Чим наразі і займаються... ГБР разоблачило хищение 6,2 млн гривен при строительстве казарм ВСУ на Волыни - Цензор.НЕТ 2098
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Патамушта брехло. Ніхто не знає що він хоче.
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Лишнехромосомное, у тебя и твоих лайкером, похоже, пердак горит от Армии, Мовы и Веры.
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Це крали ті безрукі котрим за крадіжку в армії пес відрубував руки. Мабуть ногами крали.
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Ні ті бігають з відрубаними руками,а цих весною ще посадять,і бажано щоб разом з тими, хто повинен був відрубувати руки.
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Будь-яке будівництво за державні кошти є крадіжкою. Інакше, за існуючою схемою тендерів, де перемагає найдешевша пропозиція, просто не може бути. Ніхто собі у збиток будувати не буде.
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Я чекав п"ять років,коли почнуть відрубувати і коли заживем по новому,і досі не розберу коли воно буде,бо досі наче, пачую кожнава.
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Ти чекав і сплачув усі податки, чи чекав із зарплатою у конверті?
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Тобі декларацію раздрукувать,чи тільки дати платежів податків? Ти що за буй з полонини ,щоб я перед тобою звітував?
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