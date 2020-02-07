EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Фоторепортаж
  5071  61
Материалы по теме:
Все про:ВР (24387) Зеленский (4511) Лавров (1677) обыск (1425) фотожаба (9802) 1+1 (14) Стефанчук Руслан (125)

 Зе!Культура в ВР, распродажа Украины в турборежиме, "мама не любит обыски". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Зе!Культура в ВР, распродажа Украины в турборежиме, мама не любит обыски. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Не покладая рук

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы работаем над реформами 25 часов в сутки и 8 дней в неделю, - Зеленский

Зе!Культура в ВР, распродажа Украины в турборежиме, мама не любит обыски. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Зе!Культура в ВР

Читайте на "Цензор.НЕТ": "За "клоуна", бл#дь, вы сейчас п#зды получите", - "слуга народа" Максим Ткаченко ведет дискуссию в ВР с нардепом от "Батькивщины" Кучеренко. ВИДЕО

Зе!Культура в ВР, распродажа Украины в турборежиме, мама не любит обыски. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Бо внук голосував за Зекоманду

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вода подорожает: Нацкомиссия утвердила новые тарифы

Зе!Культура в ВР, распродажа Украины в турборежиме, мама не любит обыски. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Точно этот черт?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об обысках на "1+1" по делу о прослушке Гончарука: "Я так понимаю, что нашли, кто это в Интернет выбросил"

Зе!Культура в ВР, распродажа Украины в турборежиме, мама не любит обыски. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Мама не любит обыски...

Читайте на "Цензор.НЕТ": В метаданных файла с прослушкой Гончарука есть фамилия приближенного к нардепу Дубинскому журналиста "1+1" Куксина. ФОТО

Зе!Культура в ВР, распродажа Украины в турборежиме, мама не любит обыски. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Работа над законом о земле

Зе!Культура в ВР, распродажа Украины в турборежиме, мама не любит обыски. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Распродажа Украины в турборежиме

Зе!Культура в ВР, распродажа Украины в турборежиме, мама не любит обыски. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

...просто умножил на 0.888

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубилет сфальсифицировал результаты электронной переписи, - Украинский центр общественных данных. ИНФОГРАФИКА

Зе!Культура в ВР, распродажа Украины в турборежиме, мама не любит обыски. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Команда профессионалов

Зе!Культура в ВР, распродажа Украины в турборежиме, мама не любит обыски. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Зеленский выполняет обязательства по Донбассу, "несмотря на истерику неонацистов"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский выполняет обязательства по Донбассу, "несмотря на истерику неонацистов", - Лавров

Зе!Культура в ВР, распродажа Украины в турборежиме, мама не любит обыски. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Не все так однозначно

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продюсер "1+1" Еремеева: Мелодрамы в весеннем сезоне будут на русском языке - артистам тяжело работать на украинском

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3174535
 
   
 Топ комментарии
 
это не мы позорим.

это мы смеёмся над позорящими
 показать весь комментарий
 
Карикатура на политиканов, это не позор страны.
Позор, это когда действия этих политиканов, похожи на карикатуру.
 показать весь комментарий
 
Сейчас поклонники ЯНЕЛОХА ныть начнут,слуг уродов обидели !
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Как всегда с удовольствием позорим свою страну на радость агрессору
 показать весь комментарий
 
 
это не мы позорим.

это мы смеёмся над позорящими
 показать весь комментарий
 
 
Карикатура на политиканов, это не позор страны.
Позор, это когда действия этих политиканов, похожи на карикатуру.
 показать весь комментарий
 
 
ты за кого голосовал во втором туре ?
 показать весь комментарий
 
 
И ты туда же?
Первый тур - А.Гриценко
Второй тур - ППорошенко
Хотя ни один из них, симпатии у меня не вызывает.
Собирался изначально голосовать за Андрея Садового, но он снял кандидатуру.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, ему до сих пор кто-то мешает строить мусороперерабатывающий завод или уже нет?
 показать весь комментарий
 
 
А что мешает строить мусороперерабатывающий завод Кличку или Филатову?
Все так прицепились к Садовому по поводу этого завода, как будто в каждом городе Украины, есть такие заводы, а вот во Львове, нету.
 показать весь комментарий
 
 
Ответ ясен.

В Киеве, кажется, мусоросжигательный есть. А Филатов, если надо построит, будет строить долго и с переносами сроков, но построит. Хотя уже вряд ли, децентрализация накрылась зеленым тазом.
 показать весь комментарий
 
 
Мусоросжигательный и мусороперерабатывающий, две больших разницы.
 показать весь комментарий
 
Ты срал на Пороха полгода до выборов.

Ты не за Садового про его хорошесть рассказывал, а именно срал на Пороха.

Это ты привёл к власти эту Зеленую Соплю.
 показать весь комментарий
 
Порох, сделал все для того, что бы пришел Зеленский и компания.
 показать весь комментарий
 
Но если тебе так это интересно, то планируют построить завод, совместно с шведами к концу следующего года.
 показать весь комментарий
 
Я здивована його відповіддю. Пам*ятаю його коменти. Але якщо так - то поставлю маленький плюсик.
 показать весь комментарий
 
Не треба дивуватись.

Воно срало на Порошенка півроку і ніхто з нас не бачив підтвердження тому, шо воно за Пороха голосувало.

Це саме той випадок про зізнання статевого акту з козою через півроку
 показать весь комментарий
 
скучаєте за тими часами?

Зустрічаються російський и американець.
Зустрілися и засперечаліся - у кого сама
вільна країна.
Американец говорити:
- Америка сама вільна країна. Я можу
війта до Білого дому и Сказати, что Рейган - дурень.
Мені за це Нічого НЕ буде!
Русский у відповідь:
- Ну і, що. Я теж можу війта на Червону площу
и Сказати, что Рейган - дурень. І мені за це теж
Нічого НЕ буде.
 показать весь комментарий
 
 
Андрей Васильев 6ca42316

Как всегда с удовольствием позорим свою страну на радость агрессоруЗе!Культура в ВР, распродажа Украины в турборежиме, "мама не любит обыски". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2052
 показать весь комментарий
 
 
а смысл ?

сценарии пишут,

дозу дают
 показать весь комментарий
 
Сейчас поклонники ЯНЕЛОХА ныть начнут,слуг уродов обидели !
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пока ноют и воют их противники и лохи.
 показать весь комментарий
 
их сторонники в реале куда-то все пропали
 показать весь комментарий
 
 
А знаешь, почему? "БАЯЦЦА"... Нет, не "прахаботов"... Они боятся открыть рот в защиту своего "Зелёного недоразумения", потому что не успеют они придумать что -нибудь, в его защиту, как он "фортель" ещё похлеще "отчебучивает"...
 показать весь комментарий
 
 
Я больше скажу :

лучше лучше, чем хуже !
 показать весь комментарий
 
а що робити донецьким фермерам? шо тоже будуть купляти?
 показать весь комментарий
 
Даанецкіе фермерьі уже готовьі трудится
Им дядя ***** купит землю аж до граници харьковской и запорожской областей.

Зе!Культура у ВР, розпродаж України в турборежимі, "мама не любить обшуки". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3303
 показать весь комментарий
 
Зебілам це не сподобається. А особливо дєвачкам-зебілочкам.
 показать весь комментарий
 
 
Я как-то спросил у них （канал Г+Г смотрите）,никто из тех кто усердно здесь топит за клоуна не товетил !
 показать весь комментарий
 
 
ВР вже дійсно шапіто під куполом, або як звести нанівець професійну депутатську репутацію. Навіть серйозні у минулому депутати впадають у крайнощі, щось накшталт "сємкі є? А якщо найду?"
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А ничего, что вторая "фотожаба" попадает под пункт 4.3 правил сайта?Зе!Культура у ВР, розпродаж України в турборежимі, "мама не любить обшуки". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8481
 показать весь комментарий
 
возможно смотрели "Ледниковый период -3"..там сумашедшая куница придумывала правила на ходу..
 показать весь комментарий
 
 
Позвоните боканову бобики, пожалуйтесь)
 показать весь комментарий
 
 
если из-за активных идиотов форум прикроют, то придётся тебе новое пастбище искать..
P.S. не позорь славную фамилию службой малайцам..
 показать весь комментарий
 
 
От ти ще мене службою на маланців попрекать будеш, зебільониш
 показать весь комментарий
 
та невже..? а ну давай у студію мої хваляльні оди зелє..
 показать весь комментарий
 
Ой, а шо случілось? розлюбив найвеличнішого лідера?
 показать весь комментарий
 
Видишь зеленого - бей в бубен. Это - главное правило!
 показать весь комментарий
 
 
ЗеБобика забыли спросить на Цензоре какие картинки постить !
 показать весь комментарий
 
Прикордонники - справжні бандерівці, хунта і каратєлі. Знають толк у тортурах.
Тест склали. Зе!Культура у ВР, розпродаж України в турборежимі, "мама не любить обшуки". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2742 Молодці.
 показать весь комментарий
 
Аби вони ще москалів питали англійською ... О !
 показать весь комментарий
 
Цікаво, а куди поділась брехлива Лалка зі своїми друзями? Нагадили та поховалися? Виходьте тварюки
🤔😄
 показать весь комментарий
 
Зараз татьяна лайф прибіжить, ннн-шка, джамальчик, сулима ... Щез покидьок адвокатик ...
А фобос і бостууга відписали вище.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вверх