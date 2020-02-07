 Зе!Культура в ВР, распродажа Украины в турборежиме, "мама не любит обыски". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Не покладая рук
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы работаем над реформами 25 часов в сутки и 8 дней в неделю, - Зеленский
Зе!Культура в ВР
Читайте на "Цензор.НЕТ": "За "клоуна", бл#дь, вы сейчас п#зды получите", - "слуга народа" Максим Ткаченко ведет дискуссию в ВР с нардепом от "Батькивщины" Кучеренко. ВИДЕО
Бо внук голосував за Зекоманду
Читайте на "Цензор.НЕТ": Вода подорожает: Нацкомиссия утвердила новые тарифы
Точно этот черт?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об обысках на "1+1" по делу о прослушке Гончарука: "Я так понимаю, что нашли, кто это в Интернет выбросил"
Мама не любит обыски...
Читайте на "Цензор.НЕТ": В метаданных файла с прослушкой Гончарука есть фамилия приближенного к нардепу Дубинскому журналиста "1+1" Куксина. ФОТО
Работа над законом о земле
Распродажа Украины в турборежиме
...просто умножил на 0.888
Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубилет сфальсифицировал результаты электронной переписи, - Украинский центр общественных данных. ИНФОГРАФИКА
Команда профессионалов
Зеленский выполняет обязательства по Донбассу, "несмотря на истерику неонацистов"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский выполняет обязательства по Донбассу, "несмотря на истерику неонацистов", - Лавров
Не все так однозначно
Читайте на "Цензор.НЕТ": Продюсер "1+1" Еремеева: Мелодрамы в весеннем сезоне будут на русском языке - артистам тяжело работать на украинском
Больше фотошопов смотрите здесь
это мы смеёмся над позорящими
Позор, это когда действия этих политиканов, похожи на карикатуру.
Первый тур - А.Гриценко
Второй тур - ППорошенко
Хотя ни один из них, симпатии у меня не вызывает.
Собирался изначально голосовать за Андрея Садового, но он снял кандидатуру.
Все так прицепились к Садовому по поводу этого завода, как будто в каждом городе Украины, есть такие заводы, а вот во Львове, нету.
В Киеве, кажется, мусоросжигательный есть. А Филатов, если надо построит, будет строить долго и с переносами сроков, но построит. Хотя уже вряд ли, децентрализация накрылась зеленым тазом.
Ты не за Садового про его хорошесть рассказывал, а именно срал на Пороха.
Это ты привёл к власти эту Зеленую Соплю.
Воно срало на Порошенка півроку і ніхто з нас не бачив підтвердження тому, шо воно за Пороха голосувало.
Це саме той випадок про зізнання статевого акту з козою через півроку
Зустрічаються російський и американець.
Зустрілися и засперечаліся - у кого сама
вільна країна.
Американец говорити:
- Америка сама вільна країна. Я можу
війта до Білого дому и Сказати, что Рейган - дурень.
Мені за це Нічого НЕ буде!
Русский у відповідь:
- Ну і, що. Я теж можу війта на Червону площу
и Сказати, что Рейган - дурень. І мені за це теж
Нічого НЕ буде.
Как всегда с удовольствием позорим свою страну на радость агрессору
сценарии пишут,
дозу дают
лучше лучше, чем хуже !
Им дядя ***** купит землю аж до граници харьковской и запорожской областей.
P.S. не позорь славную фамилию службой малайцам..
Тест склали. Молодці.
🤔😄
А фобос і бостууга відписали вище.