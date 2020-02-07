 Патриарх Филарет пожаловался Денисовой на ликвидацию УПЦ КП. ФОТО

Об этом Денисова сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ. Она отметила, что патриарх Филарет пришел к ней на личный прием.

"Во время приема Святейший Патриарх Филарет сообщил, что к нему обращаются граждане Украины, которые считают себя мирянами Украинской православной церкви Киевского Патриархата, о лишении их права оставаться паствой этой церкви. Ведь в январе 2019 года Министерство культуры Украины сняло с регистрации как юридическое лицо Украинскую православную церковь Киевского Патриархата, в том числе Киевскую Патриархию УПЦ КП", — написала Денисова.

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Омбудсмен напомнила, что, согласно Конституции, каждый имеет право на свободу совести и вероисповедания.

"Буду обращаться к министру культуры, молодежи и спорта Украины Владимиру Бородянскому с просьбой предоставить полную информацию по ликвидации УПЦ КП как юридического лица для изучения законности такого решения", — написала Денисова.

Выводы она обещает сделать после изучения официального ответа Минкульта.

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Напомним, 14 декабря на соборе Православной церкви Украины в Киеве предстоятель Епифаний объявил о юридической ликвидации УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

На сайте Минюста указано, что регистрация Киевской патриархии как юридического лица прекращена от 13 декабря 2019 года.

Отметим, УПЦ КП должна была прекратить существование в связи с созданием поместной Православной церкви Украины 15 декабря 2018 года.

Однако 20 июня 2019 года "собор" УПЦ Киевского патриархата, созванный почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом, отменил решение о роспуске Киевского патриархата и отказался от Томоса об автокефалии. После этого ПЦУ отобрала у Филарета Киевскую патриархию.

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После этого УПЦ КП обратилась в суд с требованием отменить ликвидацию патриархата.

4 сентября 2019 года Окружной админсуд Киева приостановил ликвидацию УПЦ КП.







