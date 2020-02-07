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 Общество
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Все про:Денисова (560) Министерство культуры (385) УПЦ КП (517) Филарет (501)

 Патриарх Филарет пожаловался Денисовой на ликвидацию УПЦ КП. ФОТО

Почетный патриарх ПЦУ Филарет обратился к уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой. Он недоволен тем, что Министерство культуры сняло с юридической регистрации Украинскую православную церковь Киевского Патриархата.

Об этом Денисова сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ. Она отметила, что патриарх Филарет пришел к ней на личный прием.

"Во время приема Святейший Патриарх Филарет сообщил, что к нему обращаются граждане Украины, которые считают себя мирянами Украинской православной церкви Киевского Патриархата, о лишении их права оставаться паствой этой церкви. Ведь в январе 2019 года Министерство культуры Украины сняло с регистрации как юридическое лицо Украинскую православную церковь Киевского Патриархата, в том числе Киевскую Патриархию УПЦ КП", — написала Денисова.

Читайте на Цензор.НЕТ: УПЦ КП полностью ликвидирована, а Филарет находится в самоизоляции, - Епифаний

Омбудсмен напомнила, что, согласно Конституции, каждый имеет право на свободу совести и вероисповедания.

"Буду обращаться к министру культуры, молодежи и спорта Украины Владимиру Бородянскому с просьбой предоставить полную информацию по ликвидации УПЦ КП как юридического лица для изучения законности такого решения", — написала Денисова.

Выводы она обещает сделать после изучения официального ответа Минкульта.

Также на Цензор.НЕТ: УПЦ КП заявила, что не является юридически ликвидированной

Напомним, 14 декабря на соборе Православной церкви Украины в Киеве предстоятель Епифаний объявил о юридической ликвидации УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

На сайте Минюста указано, что регистрация Киевской патриархии как юридического лица прекращена от 13 декабря 2019 года.

Отметим, УПЦ КП должна была прекратить существование в связи с созданием поместной Православной церкви Украины 15 декабря 2018 года.

Однако 20 июня 2019 года "собор" УПЦ Киевского патриархата, созванный почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом, отменил решение о роспуске Киевского патриархата и отказался от Томоса об автокефалии. После этого ПЦУ отобрала у Филарета Киевскую патриархию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Синод ПЦУ исключил Филарета из состава Священного Синода

После этого УПЦ КП обратилась в суд с требованием отменить ликвидацию патриархата.

4 сентября 2019 года Окружной админсуд Киева приостановил ликвидацию УПЦ КП.

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Патриарх Филарет пожаловался Денисовой на ликвидацию УПЦ КП 02Патриарх Филарет пожаловался Денисовой на ликвидацию УПЦ КП 03
Патриарх Филарет пожаловался Денисовой на ликвидацию УПЦ КП 04
Патриарх Филарет пожаловался Денисовой на ликвидацию УПЦ КП 05

Источник: https://censor.net.ua/p3174512
 
 
 Топ комментарии
 
Сам ликвидацию подписал, сам пожаловался. Деда, пора уже успокоится, в гробу карманов нет.
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В лигу сексуальных реформ жалуйся хрюша (бывший филя) Филарет пожаловался Денисовой на ликвидацию УПЦ КП - Цензор.НЕТ 4331
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Сам ликвидацию подписал, сам пожаловался. Деда, пора уже успокоится, в гробу карманов нет.
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В лигу сексуальных реформ жалуйся хрюша (бывший филя)
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Возрастное то да,
но №1 - все же неуемная жажда власти, которой пропитан до кончика ногтей.
Отсюда: грош цена всем заслугам, которые ему приписывались(Пэдро дал Героя) в ходе получения томоса и становления именно украинской церкви. За всем этим стояла банальная жажада власти, лавры патриарха, - прежде всего.
Крайне некрасивая в плане нравственности история. Но, увы, не редкая.
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Эх, дедуля...не мыслит себя без борьбы! Уже ж добился чего хотел, все равно воюет
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+!
И за это готов продать душу - в т.ч. стать союзником РПЦ
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Союзником РПЦ он уже стал, когда летом давал интервью в Киеве чисто для кацаских СМИ, о том какой плохой томос и Порошенко. Помню ещё как его массовка в суде кричала "позор" вместо "ганьба"...
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Ох,Филарет,Филарет. Из-за тебя некоторые патриоты вообще перестали в церковь ходить и общаются с Богом напрямую.
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Он 1929 года рождения . 90 лет!!!!
Что неймется ?!
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как всегда в Украине..где два украинца - там три гетьмана три патриарха Филарет пожаловался Денисовой на ликвидацию УПЦ КП - Цензор.НЕТ 7801
что же они не поделили с этим Томасом, видимо, всем власти не хватило
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БЛИН Денисова колхозница -ШО на работе нельзя туфли носить
ДРЕСС-КОД !!!
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Не обязательно туфли, но сапоги и прикид у нее колхозные, конечно 😋
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А эти пустые полки шкафов ! КУДА идут деньги налогоплательщика?
ДОЛЖНЫ быть белые стены и минимум мебели - это офис . а не квартира
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Почему Денисовой, Филя?! Богу жалуйся. Или не очень веришь?
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Ім'я інше, але суть та ж, враховуючи активність останнім часом... Филарет пожаловался Денисовой на ликвидацию УПЦ КП - Цензор.НЕТ 7047
Филарет пожаловался Денисовой на ликвидацию УПЦ КП - Цензор.НЕТ 7409
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Нашел кому жаловаться, эта так же профурсетка, которая вместе вальцманом способствовала уничтожению УПЦ КП.
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УПЦ КП была и будет. Всегда. Никаким турецким уродам не удастся уничтожить православие в Украине.
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Раздрай теперь надолго, а нужно было всего лишь избрать Филарета вместо Епифания главой ПЦУ, и КП ликвидировался бы сам собой.
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Ключевой момент:
от Афона принципиальным условием предоставления Томоса было "только не Филарет"
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Филарет - Денисовой: «Я ж этого Епифана, такого Ботвинника хитрожопого да прыткого, породил, а он мне свои чресла в самый мой светлый лик ткнул».
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денисенко теперь у бога не в фаворе, у украины появился новый святой, любимец богов -просто петя, прынц мальдивский, лучшая местная дольче печень
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Смотрите в кинотеатрах страны "Ликвидация-2".
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Все никак не может смириться !слуга божий" что корыто оскудело и власти поубавилось. И Бога не боится! Или действительно уже отупел от старости?
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