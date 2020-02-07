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 На месте стрельбы в Мукачево изъяли АК-47 и пистолет. ФОТО

Полиция разыскивает стрелка, на месте происшествия нашли оружие. Пострадавшие при стрельбе отказались давать пояснения.

Цензор.НЕТ публикует эксклюзивные фотографии оружия, найденного на месте стрельбы. Их предоставил редакции источник в правоохранительных органах.

На месте стрельбы в Мукачево изъяли АК-47 и пистолет 01
На месте стрельбы в Мукачево изъяли АК-47 и пистолет 02

В полиции Закарпатской области сообщили, что продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

"С места происшествия изъяты предметы, похожие на пистолет и автомат, из которых, вероятно, были совершены выстрелы, гильзы. Также правоохранители Закарпатья арестовали три автомобиля, на которых передвигались участники конфликта. Две машины марок "Mercedes G-class" (Gelandewagen) и "Volkswagen Caddy" доставлен на штрафплощадку полиции Мукачево", — сказано в сообщении.

Полицейские отметили, что двое пострадавших при стрельбе находятся в больнице. У 24-летнего мужчины — ранение в бедро, у 40-летнего — насквозь прострелено плечо.

"Пострадавшие лица от дачи объяснений отказались", — подчеркнули в полиции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Горсовет Мукачево попросил Зеленского ввести в город спецсилы Нацгвардии из-за обострения криминогенной ситуации

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, около 10 часов утра в Мукачево неизвестный открыл огонь по группе мужчин на автомобилях. Ранены 2 человека. Стрелок скрылся.

Горсовет Мукачево попросил Зеленского ввести в город спецсилы Нацгвардии из-за обострения криминогенной ситуации.

Источник: https://censor.net.ua/p3174508
 
 
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Уже пора запомнить, что АК-47 это кацапский рэпер.. ))
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Действительно похожие, но экспертиза установила, что это лопата и грабли.
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Всякое может быть, главное они не патриоты и не волонтеры, значит все будет хорошо...
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"АК - 47" - це один з експериментальних варіантів, на озброєння прийняли автомат АК, без всяких цифр. А на фото взагалі АКС-74.
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Привітні й працьовиті люди живуть в Закарпатті )
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