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Все про:заказное убийство (94) Ривне (321) СБУ (14324)

 Бывшая супруга предпринимателя "заказала" его за $4,5 тыс. в Ривном, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Ривненской области предотвратили заказное убийство предпринимателя и задержали организатора преступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы получили информацию, что жительница Ривного подыскивает среди представителей местных криминальных кругов исполнителя для совершения убийства.

Жертвой должен был стать бывший муж злоумышленницы - частный предприниматель из Хмельницкой области. В случае его смерти женщина получила бы немалое состояние, поскольку его имущество досталось бы злоумышленнице. За преступление она предлагала заплатить $4.5 тыс.

Сотрудники СБУ провели инсценировку убийства предпринимателя. А для предоставления доказательств "ликвидации жертвы" было снято постановочное видео.

Задержали заказчицу в Ривном рядом с ее домом во время передачи "киллеру" денег.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 14 п. 6 и 11 ч. 2 ст. 115 (подготовка к заказному убийству из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении задержанной о подозрении и избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

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Бывшая супруга предпринимателя заказала его за $4,5 тыс. в Ривном, - СБУ 01
Бывшая супруга предпринимателя заказала его за $4,5 тыс. в Ривном, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3174461
 
 
 Топ комментарии
 
в Иране ее бы повесили на подъемном кране...
У нас дадут лет 8, а потом отпустят по УДО лет через 5..., потому что онажеженщина.. Бывшая супруга предпринимателя "заказала" его за $4,5 тыс. в Ривном, - СБУ - Цензор.НЕТ 8684
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где ты там про любовь прочитала?
понятное дело что шмара пошла за мужика замуж из за бабла...
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если бы у нее все выгорило бы, она нашла бы себе бойкого любовника.., и жила бы на деньги убиенного счастливо, и возможно долго..
Таких шмар до хрена на белом свете...
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Оце так детектив...
Які є підстурні жіночки..
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твоя дружина теж "однакова" ?
замовила тебе кіллеру ?
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Уточняю. Моя дружина така, як уси жинки. А твий чоловик теж козел?
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в Иране ее бы повесили на подъемном кране...
У нас дадут лет 8, а потом отпустят по УДО лет через 5..., потому что онажеженщина.. Бывшая супруга предпринимателя "заказала" его за $4,5 тыс. в Ривном, - СБУ - Цензор.НЕТ 8684
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Ну она, по сути, не успела ничего совершить. И это хорошо. Потом , как с этим жить , если бы все получилось, она не подумала
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Я говорю о моральной стороне вопроса. Убить кого-то и жить спокойно , это вряд ли
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если бы у нее все выгорило бы, она нашла бы себе бойкого любовника.., и жила бы на деньги убиенного счастливо, и возможно долго..
Таких шмар до хрена на белом свете...
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И всю жизнь бы сидела и ждала,что за ней прийдут.
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А то и раньше, по пресловутому закону Савченко.
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Все было в этой семье. Сначала любовь, потом, похоже, общий бизнес, потом ненависть и заказ на убийство, теперь вот ещё тюрьма.
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где ты там про любовь прочитала?
понятное дело что шмара пошла за мужика замуж из за бабла...
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а как вы сделали вывод что у них была любовь?
моя версия , учитывая события более верная...
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Тут возможны оба варианта. Но обычно женятся по любви
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женятся обычно да - выходят замуж как повезет...
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Ну, это с первого по 10-й класс по любви можно жениться.
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Ну ладно, назовём это тяга, когда друг без друга не можешь, когда общие дети ( или необщие) , молния
Кстати, бывают такие молнии (особенно у мужчин) и после 50. Не только в 10 классе. Ещё и становятся молодыми папами. У меня есть два таких примера
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Чем дальше - тем больше нивелируются понятия и смысл семейных ценностей, все больше браков по рассчетам. И это не со слухов знаю об этом. А что касается "по любви", так по любви - это если с самого начала и до конца жизни эта любовь.
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Скажу так, и всех наших друзей официальный брак только у нас. Но это самые настоящие семьи. Два свободных человека живут счастливее , мне кажется. Что в этом браке ? Просто в некоторых вопросах удобнее. Пусть там будет сто печатей, если нет любви- это не семья.
Дожить я до такого позора, чтоб заказать убийство ! Надеюсь, хоть детей там нет общих.
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Тому треба вкладати шлюб, а не брак.
І хто тобі сказав, що одружені не вільні люди ? В плані спільно нажитого майна ? Так зараз існує поняття цивільний шлюб.
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Чужая семья-темный лес. (Народная мудрость, если кто не вкурсах)
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Татьяна, не романтизируйте так... Любовь то в старших классах. Брак строится на взаимоуважении и взаимовыручке. В этом, ни того, ни другого не наблюдалось.
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Я точно знаю, на чем строится брак- а взаимовыручка , то дружба.
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Да мля. Человеческая жизнь сейчас дешевле телефона
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вывод-разводись,оставив бывшую не только без права наследия,но и вообще без денег,чтобы не могла "заказать" ))
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Чувствуется, что бакс упал, раньше то дороже 2000 не просили.
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Это ж какой жадной и злопамятной надо быть, чтобы заказывать человека, с которым вы уже по закону чужие. Да и такса у нее за убийство жлобская. Наследство, небось в разы больше мечтала отхапать, сволочь.
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