 Бывшая супруга предпринимателя "заказала" его за $4,5 тыс. в Ривном, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Оперативники спецслужбы получили информацию, что жительница Ривного подыскивает среди представителей местных криминальных кругов исполнителя для совершения убийства.
Жертвой должен был стать бывший муж злоумышленницы - частный предприниматель из Хмельницкой области. В случае его смерти женщина получила бы немалое состояние, поскольку его имущество досталось бы злоумышленнице. За преступление она предлагала заплатить $4.5 тыс.
Сотрудники СБУ провели инсценировку убийства предпринимателя. А для предоставления доказательств "ликвидации жертвы" было снято постановочное видео.
Задержали заказчицу в Ривном рядом с ее домом во время передачи "киллеру" денег.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 14 п. 6 и 11 ч. 2 ст. 115 (подготовка к заказному убийству из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении задержанной о подозрении и избрании меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.
Які є підстурні жіночки..
замовила тебе кіллеру ?
И шо, порошенко тоже?)))
У нас дадут лет 8, а потом отпустят по УДО лет через 5..., потому что онажеженщина..
Таких шмар до хрена на белом свете...
понятное дело что шмара пошла за мужика замуж из за бабла...
моя версия , учитывая события более верная...
Кстати, бывают такие молнии (особенно у мужчин) и после 50. Не только в 10 классе. Ещё и становятся молодыми папами. У меня есть два таких примера
Дожить я до такого позора, чтоб заказать убийство ! Надеюсь, хоть детей там нет общих.
І хто тобі сказав, що одружені не вільні люди ? В плані спільно нажитого майна ? Так зараз існує поняття цивільний шлюб.