 18-летняя девушка смертельно ранила инструктора тира в Полтаве, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Полтавской области.
Около 13.00 в полицию Полтавы поступила информация, что в местном городском тире, расположенном на улице Пилипа Орлика, из огнестрельного оружия смертельно ранен инструктор.
Во время работы на месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что смертельно ранила работника тира 18-летняя посетительница, жительница Днепра.
По факту умышленного убийства 64-летнего мужчины начато досудебное расследование.
Сейчас подозреваемая задержана. Ее действия согласно ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины квалифицируются как умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7-ми до 15-ти лет.
Вещественные доказательства изъяты. Обстоятельства и мотивы данного преступления устанавливает следствие.
как вы думаете?
Це для мусульманок, а для наших "завантажених" роботою, розваги, тусовки, презентації!!!
пришол клиент, если он первый раз, естественно он не знает техники безопасности.. на то он и инструктор! Поэтому вся ответственность (если это несчастный случай, а не умышленно наставила на него пистолет) именно на инструкторе. Тут надо смотреть камеры наблюдения, надеюсь они там есть
Издание "Полтавщина" пишет, что девушка зашла в помещение тира и дважды выстрелила в инструктора из пистолета Марголина. Одна пуля попала мужчине в голову.
"Девушка из Днепра в Полтаву приехала к парню, с которым познакомилась через интернет. Жила в Полтаве с ним полтора месяца, потом они поссорились. Пошла в тир пострелять. Несколько раз поупражнялась, а потом начала стрелять в инструктора. Хотела ранить и второго инструктора, но ее смогли остановить и отобрали оружие", - сообщил глава отдела полиции Сергей Бейгул.
Мотивы совершения преступления девушки неизвестны. Сейчас ее допрашивает полиция.
"Она там была не в первый раз, раньше приходила пострелять", - добавил полицейский Юрий Сулаев.