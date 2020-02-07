 Украинские спецслужбы предотвратили возможный теракт под Славянском, обезвредив готовую к использованию РПГ-22, - штаб. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Как сообщили в штабе, гвардейцы уничтожили РПГ-22, найденную под Славянском. Агентурную информацию о средстве поражения, спрятанном в кустах возле трассы М03 близ Славянска, в ходе выполнения задач получили представители военной контрразведки СБУ в ОТУ "Север".
"Мы обследовали примерно полгектара обочины дороги. Найденный боеприпас был в готовности для использования. Речь идет о РПГ-22 "Нетто" (реактивная противотанковая граната). На взведение и стрельбу из данного средства поражения понадобилось бы всего несколько секунд. Судя по состоянию боеприпаса, мы делаем вывод, что его заложили недавно", - рассказал командир группы разминирования в ОТУ "Север".
Также он подчеркнул, что в случае воплощения преступного замысла, диверсия могла привести к многочисленным человеческим жертвам среди гражданского населения или военнослужащих, ведь автомобильная трасса активно используется для грузовых и пассажирских перевозок, кроме того, рядом расположен населенный пункт.
вопрос к спецам: она в сторону стреляет? направлена вроде вдоль дороги
в готовности к использованию и на боевом взводе это одно и то же?
потому как самостоятельно найти это было бы нереально трудно...
после вчерашнего обсервера на плюсах
сами прикопали, сами нашли
.... фоты зачёт!
Д.Б.(с)
/извините не удержался, самому противно цитировать говорящую лошадь, но тут .../