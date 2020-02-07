EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  2226  13
Материалы по теме:
Все про:боеприпасы (1305) контрразведка (226) СБУ (14324) терроризм (18168) Национальная гвардия (1310) операция Объединенных сил (2055)

 Украинские спецслужбы предотвратили возможный теракт под Славянском, обезвредив готовую к использованию РПГ-22, - штаб. ФОТОрепортаж

Военные контрразведчики Службы безопасности Украины и сводная группа разминирования Национальной гвардии Украины в ОТУ "Север" обнаружили боевое средство поражения и предупредили террористическую угрозу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Как сообщили в штабе, гвардейцы уничтожили РПГ-22, найденную под Славянском. Агентурную информацию о средстве поражения, спрятанном в кустах возле трассы М03 близ Славянска, в ходе выполнения задач получили представители военной контрразведки СБУ в ОТУ "Север".

"Мы обследовали примерно полгектара обочины дороги. Найденный боеприпас был в готовности для использования. Речь идет о РПГ-22 "Нетто" (реактивная противотанковая граната). На взведение и стрельбу из данного средства поражения понадобилось бы всего несколько секунд. Судя по состоянию боеприпаса, мы делаем вывод, что его заложили недавно", - рассказал командир группы разминирования в ОТУ "Север".

Украинские спецслужбы предотвратили возможный теракт под Славянском, обезвредив готовую к использованию РПГ-22, - штаб 01

Также он подчеркнул, что в случае воплощения преступного замысла, диверсия могла привести к многочисленным человеческим жертвам среди гражданского населения или военнослужащих, ведь автомобильная трасса активно используется для грузовых и пассажирских перевозок, кроме того, рядом расположен населенный пункт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ использует оккупированный Донбасс для испытаний современных видов вооружения и военной техники, - разведка

Украинские спецслужбы предотвратили возможный теракт под Славянском, обезвредив готовую к использованию РПГ-22, - штаб 02
Украинские спецслужбы предотвратили возможный теракт под Славянском, обезвредив готовую к использованию РПГ-22, - штаб 03
Украинские спецслужбы предотвратили возможный теракт под Славянском, обезвредив готовую к использованию РПГ-22, - штаб 04
Фото: пресс-центр ОС/Facebook

Украинские спецслужбы предотвратили возможный теракт под Славянском, обезвредив готовую к использованию РПГ-22, - штаб 05

Источник: https://censor.net.ua/p3174404
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
С такой миролюбной к окупантам политикой наших властей я удивляюсь как до сих пор еще вражеские танки не начали появляться в нашем тылу
 показать весь комментарий
 
руцкий мир, как всегда, несет светлое и доброе......
 показать весь комментарий
 
 
"Как смеют они трогать "игрушку братушек с Донбаса". "Братушки" всего то хотели взорвать несколько "хохлов". Срочно сообщить Сифохо и наказать."
 показать весь комментарий
 
 
Украинские спецслужбы предотвратили возможный теракт под Славянском, обезвредив готовую к использованию РПГ-22, - штаб - Цензор.НЕТ 2571
вопрос к спецам: она в сторону стреляет? направлена вроде вдоль дороги
в готовности к использованию и на боевом взводе это одно и то же?
 показать весь комментарий
 
интересно...как получается такая информация?
потому как самостоятельно найти это было бы нереально трудно...
 показать весь комментарий
 
я так понял срочно нужна была успешная операция
после вчерашнего обсервера на плюсах
сами прикопали, сами нашли
.... фоты зачёт!
Д.Б.(с)
/извините не удержался, самому противно цитировать говорящую лошадь, но тут .../
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх