 Перестрелка в Мукачево, двое мужчин ранены, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Закарпатской области.
Сегодня, 7 февраля, в 09:50 в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Сеченова. Заявитель сообщил, что слышал выстрелы и видел, как водители двух транспортных средств стреляли в сторону друг друга, после чего оба внедорожника поехали в неизвестном направлении.
По предварительной информации, ранения получили двое мужчин. 24 и 40 лет . Сейчас они находятся в медучреждениях.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и разыскивают злоумышленников.
https://youtu.be/dJEx7F2QRNY
не, ну килер совсем профи))
яркая одежда, капюшон падающий на глаза который он постоянно поправляет ибо мешает целится, два рожка выпущенные длинными не прицельными очередями...
цели всех поубивать явно не было, скорее припугнуть