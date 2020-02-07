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Все про:Мукачево (285) Нацполиция (10867) стрельба (2585)

 Перестрелка в Мукачево, двое мужчин ранены, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

В результате инцидента с применением оружия, два человека получили огнестрельные ранения. Мужчина находится в больнице. Правоохранители проводят первоочередную проверку и определяются с правовой квалификацией преступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Закарпатской области.

Сегодня, 7 февраля, в 09:50 в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Сеченова. Заявитель сообщил, что слышал выстрелы и видел, как водители двух транспортных средств стреляли в сторону друг друга, после чего оба внедорожника поехали в неизвестном направлении.

По предварительной информации, ранения получили двое мужчин. 24 и 40 лет . Сейчас они находятся в медучреждениях.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и разыскивают злоумышленников.

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Перестрелка в Мукачево, двое мужчин ранены, - Нацполиция 01
Перестрелка в Мукачево, двое мужчин ранены, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3174389
 
 
 Топ комментарии
 
йовбики не поделили метр границы?
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Дикий Запад ? Два ковбоя на джипах обменялись парой выстрелов...
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Дикий Запад ? Два ковбоя на джипах обменялись парой выстрелов...
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а в это время нефедов рвал жопу на работе ...в стрипклубе
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Скорее всего местные водочно-сигаретно-лесные контрабандисты не поделили сферы. Из-за чего ещё могут в этом убогом закарпутье устроить стрельбу?)
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Я не ошибся, именно в убогом. Если там вдоль дорог стоят навороченные домины - это не показатель крутости региона. Домики, как правило, построены, либо на заробитчанские деньжата, ибо основная часть закарпутцев, или на заработках в Чехии, либо на деньги с контрабаса . На этом вся "экономика" области заканчивается. Кстати, советую побывать в тамошних цыганских гетто - будешь в акуе.)
https://youtu.be/dJEx7F2QRNY
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цыганские гетто - это что-то типа Снежного-Красного Луча-Свердловска,походу ? Перестрілка в Мукачеві, двох чоловіків поранено, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9912
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Вам не повезло, інакше б знали про десятки спа-курортів, про те що Закарпаття це перша клубніка в Україні, про вино....
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похоже что "кубовых" обстреливал вот этот товарищ
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как это звучит - определяются с правовой квалификацией преступления..., надо просто выяснить кто кого и сколько они могут дать, чтобы это дело прикрыть...
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https://www.youtube.com/watch?v=TZUhRrPU2G0&feature=youtu.be

не, ну килер совсем профи))
яркая одежда, капюшон падающий на глаза который он постоянно поправляет ибо мешает целится, два рожка выпущенные длинными не прицельными очередями...
цели всех поубивать явно не было, скорее припугнуть
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Дисскусия об итогах недавних парламентских выборах в Никарагуа, в результате чего лидер лейбористов Макао Серитас теперь получает право на премьерство, вышла на повышенные тона, в результате чего, несогласный с доводами оппонента о правомерности признания итогов никарагуанских выборов гражданин Стэпан М., решил применить оружие против гражданина Остапа К.
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Чикаго!..надо срочно разрешить свободно владеть оружием!!!
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Один стрелок разогнал целую бригаду Кубиков и одного Пирожка))) Вывод главное не количество гопников ,а каКчество стреляющего
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.....вот-вот и КРИМИНАЛИТЕТ перейдет в наступление на все органы ВЛАСТИ ((( ситуация выхдит из под контроля полиции (((( хаос и разруха (((((
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