 Перестрелка в Мукачево, двое мужчин ранены, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Закарпатской области.

Сегодня, 7 февраля, в 09:50 в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Сеченова. Заявитель сообщил, что слышал выстрелы и видел, как водители двух транспортных средств стреляли в сторону друг друга, после чего оба внедорожника поехали в неизвестном направлении.

По предварительной информации, ранения получили двое мужчин. 24 и 40 лет . Сейчас они находятся в медучреждениях.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и разыскивают злоумышленников.

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