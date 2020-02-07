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 Полицейские задержали на Киевщине банду грабителей-иностранцев. ФОТОрепортаж

Полиция Киевщины задержала группу грабителей-иностранцев в возрасте 33-45 лет. Установлено, что двое из них прибыли в страну несколько дней назад. Ни у одного из них нет вида на жительство в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

По данным полиции, неизвестные в селе Вита-Почтовая разбили стекло в автомобиле жителя столичной области, откуда похитили планшет, мобильный телефон, документы, банковские карточки и деньги. После чего скрылись на автомобиле в неизвестном направлении.

Полицейские задержали на Киевщине банду грабителей-иностранцев 01

При проведении оперативно-розыскных мероприятий и с помощью системы "Безопасная Киевщина" сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевской области задержали грабителей в порядке ст. 208 УПК Украины.

Полицейские задержали на Киевщине банду грабителей-иностранцев 02

Во время неотложного обыска в автомобиле, на котором передвигались злоумышленники, полицейские обнаружили и изъяли топор, "ломики", мобильные телефоны, различные государственные номера иностранной регистрации, визитки потерпевшего мужчины и другие вещественные доказательства, которые указывают на их причастность к ограблению в с. Вита-Почтовая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2019 году полиция обезвредила 275 организованных преступных групп, - Клименко

Полицейские задержали на Киевщине банду грабителей-иностранцев 03
Фото: сайт полиции

О задержании иностранцев сообщено в МИД Украины и посольство Грузии.

Сейчас задержанные проверяются на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы и области. Поскольку подобные нападения на автомобили украинских граждан совершают именно "такие группы лиц", прибывающих из других стран с целью совершения преступлений.

Открыто уголовное производство по ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения группе мужчин. Меры пресечения на время досудебного расследования для них выберет суд.

Также решается вопрос о сокращении срока пребывания одному из иностранцев с последующим запретом въезда в Украину сроком на 5 лет.

В дальнейшем полицейские обратятся в Государственную миграционную службу относительно отмены этим злоумышленникам права въезда в Украину после отбытия ими наказания.

Источник: https://censor.net.ua/p3174366
 
 
 Топ комментарии
 
Черножопые картвелины))
Так они в Киеве себя чухают круче чем в своем овечьем стойле))
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те что в столбике справа, хоть лица и замылены, на грузинов не сильно похожи
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можешь эту фотку роспечатать и над кроватью повесить , я разрешаю
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Мне твои фотки в доме не нужны.
А ты свое ноу-хау запатентовал? Поліцейські затримали на Київщині банду грабіжників-іноземців - Цензор.НЕТ 1030
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Естественно запатентовал, когда кончатся ватно-марлевые повязки и коронавирус начнет косить зебилоидов пачками, то без моего разрешения они не смогут одеть на свои лица свои труселя
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бред не бред, а ты еще на коленях приползешь ко мне, просить разрешение Поліцейські затримали на Київщині банду грабіжників-іноземців - Цензор.НЕТ 5865
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можешь сколько угодно меня тралить, я буду тралить в ответ, но на оскорбления не перейду, хоть на говно изойди Поліцейські затримали на Київщині банду грабіжників-іноземців - Цензор.НЕТ 5103
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Номера Грузії, повідомили грузинське посольство... Проте грабіжники- іноземці, а не грузини.
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Ээээ, ара, мамат кунэм, хатишь шоб у тя пахан помэр? Нэ задэрживай, мы всэ чэстные человэк, дупой клинус, ааа, да нэ забэрай дэнги......(звуки ударов башки об капот и стекло)
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Украина зацвела. Уже даже в селе можно поживиться криминалу ))
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Черножопые картвелины))
Так они в Киеве себя чухают круче чем в своем овечьем стойле))
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Задержали и хорошо. Иностранцы? Тем лучше. Лайк
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планшет, мобильный телефон, документы, банковские карточки и деньги

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каким надо быть дауном чтобы это оставлять в машине?
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С..ка! Опять французы приехали дартаньянить!
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Забавно. Коли іностранці нє расєянє, то країна озвучується - а якщо расєя, то ні?
Це що? Цензура на цензор.нєт???
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