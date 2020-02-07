 Полицейские задержали на Киевщине банду грабителей-иностранцев. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

По данным полиции, неизвестные в селе Вита-Почтовая разбили стекло в автомобиле жителя столичной области, откуда похитили планшет, мобильный телефон, документы, банковские карточки и деньги. После чего скрылись на автомобиле в неизвестном направлении.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий и с помощью системы "Безопасная Киевщина" сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевской области задержали грабителей в порядке ст. 208 УПК Украины.

Во время неотложного обыска в автомобиле, на котором передвигались злоумышленники, полицейские обнаружили и изъяли топор, "ломики", мобильные телефоны, различные государственные номера иностранной регистрации, визитки потерпевшего мужчины и другие вещественные доказательства, которые указывают на их причастность к ограблению в с. Вита-Почтовая.

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Фото: сайт полиции

О задержании иностранцев сообщено в МИД Украины и посольство Грузии.

Сейчас задержанные проверяются на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы и области. Поскольку подобные нападения на автомобили украинских граждан совершают именно "такие группы лиц", прибывающих из других стран с целью совершения преступлений.

Открыто уголовное производство по ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения группе мужчин. Меры пресечения на время досудебного расследования для них выберет суд.

Также решается вопрос о сокращении срока пребывания одному из иностранцев с последующим запретом въезда в Украину сроком на 5 лет.

В дальнейшем полицейские обратятся в Государственную миграционную службу относительно отмены этим злоумышленникам права въезда в Украину после отбытия ими наказания.