 Двум участникам "самообороны Крыма" сообщено о подозрении, - МВД. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Следователи Главного управления полиции Крыма сообщили о подозрении двум участниками незаконного вооруженного формирования так называемой "самообороны Крыма". Фигурантам инкриминируют совершение преступления против общественной безопасности, предусмотренного ч.1 ст. 260 УК Украины (создание и деятельность на временно оккупированной территории АР Крым непредвиденных законом вооруженных формирований).

Полицейские установили, что злоумышленники в течение февраля-марта 2014 несли боевые дежурства на незаконно созданном блокпосту вблизи г. Красноперекопск. Они осуществляли проверку документов и обыски автомобилей с целью выявления и задержания проукраински настроенного населения АР Крым.

За время "службы" подозреваемые были награждены медалями "За защиту Крыма" и "За возращение Крыма". Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Турция не признает незаконную аннексию Крыма, - Эрдоган