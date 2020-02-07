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 Двум участникам "самообороны Крыма" сообщено о подозрении, - МВД. ФОТО

Фигуранты несли боевые дежурства на незаконно созданном блокпосту. В частности, они задерживали проукраински настроенных крымчан. Всего за полтора года полицейские установили полные анкетные данные более 1300 участников НВФ. Следователи сообщили о подозрении 225 пособникам оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Следователи Главного управления полиции Крыма сообщили о подозрении двум участниками незаконного вооруженного формирования так называемой "самообороны Крыма". Фигурантам инкриминируют совершение преступления против общественной безопасности, предусмотренного ч.1 ст. 260 УК Украины (создание и деятельность на временно оккупированной территории АР Крым непредвиденных законом вооруженных формирований).

Полицейские установили, что злоумышленники в течение февраля-марта 2014 несли боевые дежурства на незаконно созданном блокпосту вблизи г. Красноперекопск. Они осуществляли проверку документов и обыски автомобилей с целью выявления и задержания проукраински настроенного населения АР Крым.

За время "службы" подозреваемые были награждены медалями "За защиту Крыма" и "За возращение Крыма". Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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Двум участникам самообороны Крыма сообщено о подозрении, - МВД 01

Источник: https://censor.net.ua/p3174359
 
   
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Посмотрим как они в тюрьме самооборонятся ))
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Главное управление полиции крыма в херсоне сидит или в киеве?
там еще прокуратура крыма, суд крыма, правительство крыма
общее число дармоедов никто не знает?
псы. пидозру по вайберу сепарам послали? или через однокласников?
... были преценденты когда премию Дарвина получало государство?
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И как им сообщили?))
СМСку послали или вконтакте дали знать?))
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