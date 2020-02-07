 Схему продажи контрафактных лекарств через сеть аптек блокировали на Полтавщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Организатор группы, представитель коммерческой структуры фармацевтической отрасли, устроил в городе Лубны подпольный цех по изготовлению контрафактных лекарств для продажи. Готовую продукцию реализовывали через подконтрольную сеть аптек на территории региона.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела и на "производстве" правоохранители изъяли более 20 наименований поддельных медпрепаратов, почти 5,5 килограмма прекурсора, упаковочные материалы, этикетки и т.д. Также выявлено медицинское оборудование без сертификатов соответствия и деклараций об их регистрации.

Правоохранители изымают контрафактную продукцию из сети аптек для недопущения ее приобретения гражданами. Обнаруженные предметы и вещества направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 321-1 (изготовление, перевозка, хранение с целью сбыта и сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств, совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

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