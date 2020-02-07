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Все про:контрафакт (202) лекарства (852) Полтавщина (537) СБУ (14324)

 Схему продажи контрафактных лекарств через сеть аптек блокировали на Полтавщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Полтавщине Служба безопасности Украины блокировала деятельность группировки, которая специализировалась на нелегальном производстве и сбыте фальсифицированных лекарственных средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Организатор группы, представитель коммерческой структуры фармацевтической отрасли, устроил в городе Лубны подпольный цех по изготовлению контрафактных лекарств для продажи. Готовую продукцию реализовывали через подконтрольную сеть аптек на территории региона.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела и на "производстве" правоохранители изъяли более 20 наименований поддельных медпрепаратов, почти 5,5 килограмма прекурсора, упаковочные материалы, этикетки и т.д. Также выявлено медицинское оборудование без сертификатов соответствия и деклараций об их регистрации.

Правоохранители изымают контрафактную продукцию из сети аптек для недопущения ее приобретения гражданами. Обнаруженные предметы и вещества направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 321-1 (изготовление, перевозка, хранение с целью сбыта и сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств, совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

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Схему продажи контрафактных лекарств через сеть аптек блокировали на Полтавщине, - СБУ 01
Схему продажи контрафактных лекарств через сеть аптек блокировали на Полтавщине, - СБУ 02
Схему продажи контрафактных лекарств через сеть аптек блокировали на Полтавщине, - СБУ 03
Схему продажи контрафактных лекарств через сеть аптек блокировали на Полтавщине, - СБУ 04
Схему продажи контрафактных лекарств через сеть аптек блокировали на Полтавщине, - СБУ 05
Схему продажи контрафактных лекарств через сеть аптек блокировали на Полтавщине, - СБУ 06
Схему продажи контрафактных лекарств через сеть аптек блокировали на Полтавщине, - СБУ 07
Схему продажи контрафактных лекарств через сеть аптек блокировали на Полтавщине, - СБУ 08

Источник: https://censor.net.ua/p3174353
 
 
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ничего вы не понимаете - они борютса с коронавирусом
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особисто я вважаю цей злочин рівнозначним згвалтуванню неповнолітніх і заслуговує на довічне ув'язнення
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Это они прессованный мел называют "лекарства"? Схему продажи контрафактных лекарств через сеть аптек блокировали на Полтавщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 5499
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Тоже мне, Бином Ньютона. В обычных аптечных киосках обычных больниц себя контрафактом не утруждают. Там продают бесплатные лекарства поступающие в эти больницы, причем делают это открыто не таясь, сразу по завозу лекарств в больницу. И где то СБУ?
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Подделка лекарств должна наказыаться смертной казнью.
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В Лубнах -фарм фабрика .Спецы -оттуда! Они ведь не плацебо продают!Они наладили из тех же субстанций ,но своё производство.Если они бренды подделывали -тогда -да!Плохо,когда конюхи лекарства готовят.
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