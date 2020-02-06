 Медведи, львы, тигр и пантера: на базе отдыха под Харьковом голодают дикие животные. ФОТО

Об этом написала в Facebook вице-президент Ассоциации зоозащитных организаций Марина Суркова, информирует Цензор.НЕТ.
"На территории базы отдыха недалеко от Харькова мы обнаружили в вольерах с цементным полом 5 медведей (2 из которых гималайские), 2 львов, одинокого тигра, такую же пантеру, двух пеликанов (в вольере с пустым бассейном и наполовину пустым ведром с протухшей водой), баранов в загоне (без сена), куропаток и фазанов. Животные действительно истощены, апатичны, в глазах безнадежность..." — написала она.
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По словам зоозащитницы, ни в одном из вольеров нет и следов пищи.
"Руководство этой базы ушло на общение с нами и пообещало отдать добровольно указанных животных. Также они отметили, что сейчас трудные времена (не сезон) и согласились что нужна помощь в кормлении животных", — добавил Суркова.
Волонтеры ищут для животных убежище, а пока он не найдено, просят помочь с едой для зверей.
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нормально животных можно содержать в зоопарках со специально обестроенными для них территориями, а не в тесных клетках
А не простіше організувати флешмоб і допомогти власнику прогодувати тварин?
А то у нас дивний комунізм виходить... Відібрати і поділити...
Він знав, яку діяльність організовував. Ця сфера - під наглядом держорганів має бути. Бо це - живі істоти. Щось пішло не так - використовуй варіант Б.
і ніякого комунізму, я з вами згодна
С цементным полом в холод..., в открытых помещениях..
Хозяев этого зверинца нужно пи-ть ногами пока на этом полу не появятся лужи их крови...
Ненавижу такие новости...
Запретить цирки и частные зоопарки!
Сколько же можно издеваться над животинами блин...?
У меня свой дом и хозяйство - курица чихнет.., и ты бежишь помогать ей и лечить...
А здесь..
Бесит..
Если вылечить не получается, то забой и собакам...
Животные до самого забоя должны жить хорошо.., не страдать, хорошо питаться , дышать свежим воздухом, гулять...
Забой должен быть моментальным на сколько это возможно...
А знаю его лично, он- действительно любит животных. Месяц назад, в его парке два котенка леопардов прибавились. Как жаль, что я не был в Мариуполе! Ничего, как прибуду- немедленно к нему съезжу. Кстати, вот телефоны его "Парка дикой природы": Телефон: +38-097-937-18-13 или +38-099-567-30-13. Повторяю: он- реально сможет помочь!
Но за то поучаствовал в нелегкой судьбе зверушек.