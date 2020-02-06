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Все про:голод (5) животные (720) зоопарк (194) Харьковщина (1456) звери (7)

 Медведи, львы, тигр и пантера: на базе отдыха под Харьковом голодают дикие животные. ФОТО

Зоозащитники обнаружили на базе отдыха частный зверинец, хозяева которого не справляется с прокормом животных и готово отдать их в добрые руки.

Об этом написала в Facebook вице-президент Ассоциации зоозащитных организаций Марина Суркова, информирует Цензор.НЕТ.

"На территории базы отдыха недалеко от Харькова мы обнаружили в вольерах с цементным полом 5 медведей (2 из которых гималайские), 2 львов, одинокого тигра, такую же пантеру, двух пеликанов (в вольере с пустым бассейном и наполовину пустым ведром с протухшей водой), баранов в загоне (без сена), куропаток и фазанов. Животные действительно истощены, апатичны, в глазах безнадежность..." — написала она.

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По словам зоозащитницы, ни в одном из вольеров нет и следов пищи.

"Руководство этой базы ушло на общение с нами и пообещало отдать добровольно указанных животных. Также они отметили, что сейчас трудные времена (не сезон) и согласились что нужна помощь в кормлении животных", — добавил Суркова.

Волонтеры ищут для животных убежище, а пока он не найдено, просят помочь с едой для зверей.

Также на Цензор.НЕТ: Минкультуры готовит законопроект о запрете использования животных в цирках с 2021 года

Медведи, львы, тигр и пантера: на базе отдыха под Харьковом голодают дикие животные 01Медведи, львы, тигр и пантера: на базе отдыха под Харьковом голодают дикие животные 02
Медведи, львы, тигр и пантера: на базе отдыха под Харьковом голодают дикие животные 03
Медведи, львы, тигр и пантера: на базе отдыха под Харьковом голодают дикие животные 04
Медведи, львы, тигр и пантера: на базе отдыха под Харьковом голодают дикие животные 05
Медведи, львы, тигр и пантера: на базе отдыха под Харьковом голодают дикие животные 06

Источник: https://censor.net.ua/p3174316
 
 
 Топ комментарии
 
по нормальному нужно запретить эти сраные зоопаркиа владельцев осуждать не на тюремное заключеие а устанавливать клетки с будкой в центре населенного пункта и помещать туда живодера. пусть на него жители плюют и дрочат палками
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Кто-то может как-то сообщить этим активистам данные человека, который реально способен помочь?! Вот его е-мэйл: derevnavashura@gmail.com
А знаю его лично, он- действительно любит животных. Месяц назад, в его парке два котенка леопардов прибавились. Как жаль, что я не был в Мариуполе! Ничего, как прибуду- немедленно к нему съезжу. Кстати, вот телефоны его "Парка дикой природы": Телефон: +38-097-937-18-13 или +38-099-567-30-13. Повторяю: он- реально сможет помочь!
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Не факт. Было бабло - строились, развивались...и нет бабла.
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Нет мозгов. Твари. Хуже зверей. Таких самих нужно пускать на корм этим животным. Чтобы другим не повадно было.
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давно пора запретить частные "зверинцы", которые содержат ЗВЕРИ, тупые и жестокие звери-дельцы


нормально животных можно содержать в зоопарках со специально обестроенными для них территориями, а не в тесных клетках
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Добрих людей мало але все-таки вони є... Медведи, львы, тигр и пантера: на базе отдыха под Харьковом голодают дикие животные - Цензор.НЕТ 236
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по нормальному нужно запретить эти сраные зоопаркиа владельцев осуждать не на тюремное заключеие а устанавливать клетки с будкой в центре населенного пункта и помещать туда живодера. пусть на него жители плюют и дрочат палками
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Поправте якщо я не правий... Багаті активісти, забирають багатостраждальних тварин у бездушних господарів і просять грошей у народу на харчування?
А не простіше організувати флешмоб і допомогти власнику прогодувати тварин?
А то у нас дивний комунізм виходить... Відібрати і поділити...
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Потім буде акція - допоможіть власникам позашляховиков прогодувати своїх залізних коней...
Він знав, яку діяльність організовував. Ця сфера - під наглядом держорганів має бути. Бо це - живі істоти. Щось пішло не так - використовуй варіант Б.
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Ніякого комунізму. В більшості країн якщо батьки зовсім недбало ставляться до дітей, їх позбавляють батьківських прав. Тут механізм схожого принципу. Володіння живою істотою не рівнозначне володінню і розпорядженню скажімо нерухомістю, різні обов'язки і наслідки їх недотримання.
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простіше згодувати власника левам перед відправкою їх на батьківщину у Африку

і ніякого комунізму, я з вами згодна
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Десятки раз отдыхал на этой базе,очень жаль что так складывается ситуация.
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Я погуглил: по запросу "харьков база отдыха зоопарк" гугл выдаёт «Парус-Макси» Старый Салтов.
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Я выше одну нагуглил - по фоткам всё похожее.
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Та скорее всего сами жрали и домой волокли. Там бы копнуть глубже. Проверить дома где живут работнички. Чем свиней, гусей и прочая кормят. Но нужна санкция на обыск конечно. Морозы пришли---наверно не успеют, особенно экзотические хищники.
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А якщо цих тварин нагодувати у їдальні ВР?
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І це ідея! Звірі ситі та жодна людина не постраждає😄
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"На территории базы отдыха недалеко от Харькова мы обнаружили в вольерах с цементным полом Источник: https://censor.net.ua/p3174316 и без еды..

С цементным полом в холод..., в открытых помещениях..

Хозяев этого зверинца нужно пи-ть ногами пока на этом полу не появятся лужи их крови...
Ненавижу такие новости...

Запретить цирки и частные зоопарки!
Сколько же можно издеваться над животинами блин...?

У меня свой дом и хозяйство - курица чихнет.., и ты бежишь помогать ей и лечить...

А здесь..
Бесит..
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якщо курка чихне- то ти береш сокиру і скоріше їх голову рубаєш поки не здохла. І на бульйон. Ведмеді, леви, тигр і пантера: на базі відпочинку під Харковом голодують дикі тварини - Цензор.НЕТ 5974
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Ukrainets UA - больных животных не ем...

Если вылечить не получается, то забой и собакам...
Животные до самого забоя должны жить хорошо.., не страдать, хорошо питаться , дышать свежим воздухом, гулять...
Забой должен быть моментальным на сколько это возможно...
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Кто-то может как-то сообщить этим активистам данные человека, который реально способен помочь?! Вот его е-мэйл: derevnavashura@gmail.com
А знаю его лично, он- действительно любит животных. Месяц назад, в его парке два котенка леопардов прибавились. Как жаль, что я не был в Мариуполе! Ничего, как прибуду- немедленно к нему съезжу. Кстати, вот телефоны его "Парка дикой природы": Телефон: +38-097-937-18-13 или +38-099-567-30-13. Повторяю: он- реально сможет помочь!
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Так скиньте ему на номер ссылку на эту статью!
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Бідолашні тваринки. Чому людина така тварина, що справжні тварини від неї постійно страждають. Особливо ті, які не можуть себе захистити.
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Чомусь соромно дивитися тваринам в очі. Вранці, трошечки, перекажу
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подонки..издеваются над животными.отдайте уже их другим!
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гепарда бы мне(борется с тигром) и удава в придачу еще(подыхает от сжатия)
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під Харковом є тільки одна база в минулому піонерський табір а зараз "фельдман еко парк" де є дикі тварини, але там грошей багато у власника.
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ну наприклад?) я був в Еко парку, там все Ок. А гугл може завести в нікуди, треба рекомендаціями користуватися знайомих. Вихід є або цих тварин в еко-парк віддати Фельдману, або в харківський міський зоопарк обидві контори не мають проблем з фінансуванням.
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Все как на Рашке. Продукты и контрабанду давят тракторами а животные с голоду дохнут. Медведи вообще всеядные. Могли бы его приписать к какому то продуктовому магазину
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Хотя тут дело даже не в еде. По клетках видно что для животных ето адские условия
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Странный какойто способ оплаты через Приват24. Первый раз такое вижу...
Но за то поучаствовал в нелегкой судьбе зверушек.
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