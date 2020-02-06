 Украинцев нанимали на работу в Турции и заставляли доставлять по морю нелегальных мигрантов, - Нацполиция. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на управление коммуникации Нацполиции.

По данным следствия, подозреваемый давно занимается перевозкой нелегальных мигрантов из Турции в Грецию и Италию. В 2011 по 2016 год отсидел за это в греческой тюрьме.

"Вернувшись в Украину, он начал вербовать украинских граждан под предлогом участия в перевозке беженцев. В дальнейшем отправлял завербованных в Турцию, а затем - в Грецию", - сообщили в полиции.

Среди своих знакомых подозреваемый искал мужчин и женщин якобы для трудоустройства в Турции. На самом деле украинцам приходилось в качестве экипажа обслуживать яхты и прогулочные катера, на которых перевозили нелегальных мигрантов.

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"В результате следственных действий полицейские задокументировали причастность 35-летнего жителя Запорожья и его сообщников к вербовке 12 жителей Запорожья. Восемь из них были отправлены за границу, где они отбывали наказание за перевозку нелегальных мигрантов морем", — добавили полицейские.

Мужчине предъявили обвинения по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми). Ему грозит от 5 до 12 лет за решеткой.

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