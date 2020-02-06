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 Украинцев нанимали на работу в Турции и заставляли доставлять по морю нелегальных мигрантов, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские задержали 35-летнего жителя Запорожья за торговлю людьми. Он завербовал 12 жителей города и отправил их за границу работать на переправке нелегальных мигрантов. 8 его жертв оказались в тюрьмах за пределами Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на управление коммуникации Нацполиции.

По данным следствия, подозреваемый давно занимается перевозкой нелегальных мигрантов из Турции в Грецию и Италию. В 2011 по 2016 год отсидел за это в греческой тюрьме.

"Вернувшись в Украину, он начал вербовать украинских граждан под предлогом участия в перевозке беженцев. В дальнейшем отправлял завербованных в Турцию, а затем - в Грецию", - сообщили в полиции.

Среди своих знакомых подозреваемый искал мужчин и женщин якобы для трудоустройства в Турции. На самом деле украинцам приходилось в качестве экипажа обслуживать яхты и прогулочные катера, на которых перевозили нелегальных мигрантов.

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"В результате следственных действий полицейские задокументировали причастность 35-летнего жителя Запорожья и его сообщников к вербовке 12 жителей Запорожья. Восемь из них были отправлены за границу, где они отбывали наказание за перевозку нелегальных мигрантов морем", — добавили полицейские.

Мужчине предъявили обвинения по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми). Ему грозит от 5 до 12 лет за решеткой.

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Украинцев нанимали на работу в Турции и заставляли доставлять по морю нелегальных мигрантов, - Нацполиция 01
Украинцев нанимали на работу в Турции и заставляли доставлять по морю нелегальных мигрантов, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3174260
 
 
 Топ комментарии
 
Нанимали чтобы заставлять доставлять.
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Не вижу как они ему "торговлю людьми" впаяют....
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Засталяли доставляли, били батогами,ой божечкi.
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Нанимали чтобы заставлять доставлять.
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Хорошо хоть в Украине эпоха зубажиння закончилась!
Украинцев нанимали на работу в Турции и заставляли доставлять по морю нелегальных мигрантов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 525
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як видно, добра нє нажіл - в хаті розруха і ніщєта
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Не вижу как они ему "торговлю людьми" впаяют....
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Этому попадалову уже лет 25 - турки нанимают украинских моряков на прогулочные яхты и возят нелегалов, контрабандный алкоголь с северного Кипра. По началу, конечно, в тёмную - люди не сразу понимали, что соучаствуют в криминале - но на сегодня, после десятков подобных случаев, тут два варианта, или люди совсем наивняк, или идут на эту подставу осознанно. Ладно, судьба у украинцев такая - всё дерьмо со всего мира черпать вёдрами.
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Даже если осознанно, всё равно наивняк: надо было поинтересоваться перед тем, как соглашаться на такую работу, какие условия в турецких тюрьмах. А они жуткие.
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Засталяли доставляли, били батогами,ой божечкi.
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А нелегальных мигрантов тоже что-то заставляли?
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"Заставлял .." за доллары, "торговля людьми"? Чушь собачья! Максимум нелегальное предпринимательство (по транспортировке пассажиров) и неуплата налогов!
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