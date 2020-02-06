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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля. ФОТОрепортаж

Сегодня, 6 февраля, проходит очередное пленарное заседание Верховной Рады.

С самого утра в Раде был президент Владимир Зеленский, который принял участие в заседании фракции "Слуга народа".

"Слуги народа" после встречи с Зеленским согласились голосовать за закон о рынке земли.

Вместе с тем, сразу после открытия заседания спикер ВР Дмитрий Разумков сразу же объявил перерыв, который затянулся на 1,5 часа.

Тем временем, под Радой и ОП проходят митинги против открытия рынка земли.

Пока продолжался перерыв трибуну ВР заблокировали нардепы от "Батькивщины" и ОПЗЖ.

При попытке спикера и первого вице-спикера занять свои места в президиуме произошлим потасовки нардепов: "Доводьте свою правоту в дискусії, а не в кулачних, мавпячих прижках тут вот". В ходе стычек, Тимошенко повредила микрофон Разумкова и ранила свой палец до крови.

Также в сессионном "слуга народа" Максим Ткаченко вел дискуссию с нардепом от "Батькивщины" Кучеренко: "За "клоуна", бл#дь, вы сейчас п#зды получите".

Тем временем, Рада приступила к рассмотрению законопроекта о рынке земли: ко второму чтению поданы более 4 тыс. поправок.

Рабочий день Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля 01

"Слуги народа" "охраняют" президиум Рады от блокирования: Юрий Корявченков (крайний справа), Артем Дмитрук (крайний слева)

Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля 02

Беседа нардепов.

Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля 03

Дмитрук поправляет кресло спикера ВР.

Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля 04

Нардеп от "Свободы" Оксана Савчук (внефракционная) фотографируется с патриотическим вазоном.

Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля 05

Селфи Виктории Сюмар (ЕС), Андрея Клочко (СН) с коллегой.

Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля 06

Евгений Брагар, который недавно посоветовал пенсионерке заплатить за коммуналку "продав собаку, если она элитной породы".

Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля 07
Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля 08

Виктория Сюмар (ЕС) и Александр Ткаченко (СН).

Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля 09

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук обращается к парламентариям.

Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля 10

Президиум ВР "под охраной".


Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля 11

Александр Кабанов (СН) наблюдает за происходящим в зале.

Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля 12

Сергей Власенко ("Батькивщина") завязывает шнурки беседуя с коллегой из "Голоса" Олегом Макаровым.

Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля 13

Беседа нардепов.

Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля 14

Максим Пашковский (СН).

Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля 15

"Слуги народа": экс-журналист "1+1" Сергей Швец (по центру, в очках), Олег Марусяк (крайний слева, сидит), Марьяна Безуглая (крайняя справа, сидит).

Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля 16

"Увесистый законопроект": Вячеслав Рублев (СН) с полной версией законопроекта о рынке земли.

Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля 17

Юлия Тимошенко ("Батькивщина") в президиуме Рады.

Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля 18

Тимошенко начала блокирование трибуны Рады.

Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля 19

Тем временем, к президиуму устремились "слуги народа".

Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля 20

"Слуга народа" Дмитрук не пускает Власенко к Тимошенко.

Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля 21

Нардепы оживленно снимают стычку Дмитрука и Власенко.

Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля 22

Власенко все никак не может попасть в президиум Рады.

Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля 23

Парламентарии показательно пытаются не трогать друг друга руками. По их мнению, наверное, так это будет выглядеть менее агрессивно и более уместным для парламента.

Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля 24
Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля 25

В итоге, Дмитрук оттеснил Власенко.

Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля 26

Власенко рассказывает Стефанчуку о поведении Дмитрука.

Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля 27

Еще одна попытка Власенко прорваться в президиум.

Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля 28

Но кордон "слуг народа" непробиваем.

Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля 29

Тем временем, "слуги народа" окружили Юлию Тимошенко и пытаются разблокировать рабочее место спикера Дмитрия Разумкова.

Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля 30

Тем временем, трибуну заблокировали нардепы от ОПЗЖ. 

Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля 31

Некоторые нардепы делают селфи, все-таки, первое блокирование трибуны и президиума на этой сессии.

Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля 32

Блокада президиума и трибуны ВР.

Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля 33

Глава фракции СН Давид Арахамия пытается что-то сообщить в президиум.

Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля 34

Арахамия прорвался в президиум, где свои места уже заняли Разумков и Стефанчук. Тем временем, Юлия Тимошенко держит микрофоны Разумкова.

Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля 35

В президиум прорвался Юрий Бойко (ОПЗЖ).

Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля 36

Блокада президиума ВР.

Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля 37

Наталья Королевская (ОПЗЖ) в окружении Нестора Шуфрича (ОПЗЖ) и Ильи Кивы (ОПЗЖ) выступает с трибуны Рады.

Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля 38

Тем временем, Дмитрий Микиша (СН) пытается прочитать что-то на смартфоне, при этом не показав журналистам.

Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля 39

Елена Мошенец (СН).

Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля 40

Елена Копанчук (СН) пытается разобраться с программами на своем ноутбуке.

Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля 41

Алексей Гончаренко (ЕС) выступает с трибуны.

Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля 42

Нина Южанина (ЕС) выступает с трибуны.

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3174246
 
 
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Туда бы сейчас "Томагавк", а лучше штук десять, для верности.
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За такое желание предыдущая власть сажала, а ты на свободе.
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А склад оружия, которое они вместе с рубаном привезли в Украину, это так, для интерьера?
Кафе в стиле милитари обставить?
Ты таки типичный представитель электората зеленского.
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Тимошенко и микрофон разумкова двусмысленно звучит))))
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я вижу тебе нравится микрофон тупакова
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...не забывайте! за землю и гибнут...не только ногти и микрофоны ломают...
Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля - Цензор.НЕТ 9201
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Как четверо жлобов одну Тимоху не смогли остановить.
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К ней можно по-разному относиться(и я так и делаю). Но куда им всем четверым до нее.
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Вони вже давно опущені. Інтелекту нуль.
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Такае отвратительные е*лища циничных воров.
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Ну подумаешь, оторвала микрофон у Разумкова...
Походит без микрофона.
Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля - Цензор.НЕТ 2283
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І ця гнида засідає в українському Парламенті і щось там відстоюе за країну з жулькою...
Королевська: "українська мова - це формальність, а усі і так говорять в Україні російською мовою"."Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля - Цензор.НЕТ 3140
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Не бачу Ківу. Напевне знов кнопкодавить свого самовисуванця
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Маленька. мужня, розумна, тендітна жіночка, а як курви бояться її. Всі- і олігархи і їх слуги. Респект Юлії. Буде Юля, буде й Україна.
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