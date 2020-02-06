 Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля. ФОТОрепортаж

С самого утра в Раде был президент Владимир Зеленский, который принял участие в заседании фракции "Слуга народа".
"Слуги народа" после встречи с Зеленским согласились голосовать за закон о рынке земли.
Вместе с тем, сразу после открытия заседания спикер ВР Дмитрий Разумков сразу же объявил перерыв, который затянулся на 1,5 часа.
Тем временем, под Радой и ОП проходят митинги против открытия рынка земли.
Пока продолжался перерыв трибуну ВР заблокировали нардепы от "Батькивщины" и ОПЗЖ.
При попытке спикера и первого вице-спикера занять свои места в президиуме произошлим потасовки нардепов: "Доводьте свою правоту в дискусії, а не в кулачних, мавпячих прижках тут вот". В ходе стычек, Тимошенко повредила микрофон Разумкова и ранила свой палец до крови.
Также в сессионном "слуга народа" Максим Ткаченко вел дискуссию с нардепом от "Батькивщины" Кучеренко: "За "клоуна", бл#дь, вы сейчас п#зды получите".
Тем временем, Рада приступила к рассмотрению законопроекта о рынке земли: ко второму чтению поданы более 4 тыс. поправок.
Рабочий день Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.
"Слуги народа" "охраняют" президиум Рады от блокирования: Юрий Корявченков (крайний справа), Артем Дмитрук (крайний слева)
Беседа нардепов.
Дмитрук поправляет кресло спикера ВР.
Нардеп от "Свободы" Оксана Савчук (внефракционная) фотографируется с патриотическим вазоном.
Селфи Виктории Сюмар (ЕС), Андрея Клочко (СН) с коллегой.
Евгений Брагар, который недавно посоветовал пенсионерке заплатить за коммуналку "продав собаку, если она элитной породы".
Виктория Сюмар (ЕС) и Александр Ткаченко (СН).
Первый вице-спикер Руслан Стефанчук обращается к парламентариям.
Президиум ВР "под охраной".
Александр Кабанов (СН) наблюдает за происходящим в зале.
Сергей Власенко ("Батькивщина") завязывает шнурки беседуя с коллегой из "Голоса" Олегом Макаровым.
Беседа нардепов.
Максим Пашковский (СН).
"Слуги народа": экс-журналист "1+1" Сергей Швец (по центру, в очках), Олег Марусяк (крайний слева, сидит), Марьяна Безуглая (крайняя справа, сидит).
"Увесистый законопроект": Вячеслав Рублев (СН) с полной версией законопроекта о рынке земли.
Юлия Тимошенко ("Батькивщина") в президиуме Рады.
Тимошенко начала блокирование трибуны Рады.
Тем временем, к президиуму устремились "слуги народа".
"Слуга народа" Дмитрук не пускает Власенко к Тимошенко.
Нардепы оживленно снимают стычку Дмитрука и Власенко.
Власенко все никак не может попасть в президиум Рады.
Парламентарии показательно пытаются не трогать друг друга руками. По их мнению, наверное, так это будет выглядеть менее агрессивно и более уместным для парламента.
В итоге, Дмитрук оттеснил Власенко.
Власенко рассказывает Стефанчуку о поведении Дмитрука.
Еще одна попытка Власенко прорваться в президиум.
Но кордон "слуг народа" непробиваем.
Тем временем, "слуги народа" окружили Юлию Тимошенко и пытаются разблокировать рабочее место спикера Дмитрия Разумкова.
Тем временем, трибуну заблокировали нардепы от ОПЗЖ.
Некоторые нардепы делают селфи, все-таки, первое блокирование трибуны и президиума на этой сессии.
Блокада президиума и трибуны ВР.
Глава фракции СН Давид Арахамия пытается что-то сообщить в президиум.
Арахамия прорвался в президиум, где свои места уже заняли Разумков и Стефанчук. Тем временем, Юлия Тимошенко держит микрофоны Разумкова.
В президиум прорвался Юрий Бойко (ОПЗЖ).
Блокада президиума ВР.
Наталья Королевская (ОПЗЖ) в окружении Нестора Шуфрича (ОПЗЖ) и Ильи Кивы (ОПЗЖ) выступает с трибуны Рады.
Тем временем, Дмитрий Микиша (СН) пытается прочитать что-то на смартфоне, при этом не показав журналистам.
Елена Мошенец (СН).
Елена Копанчук (СН) пытается разобраться с программами на своем ноутбуке.
Алексей Гончаренко (ЕС) выступает с трибуны.
Нина Южанина (ЕС) выступает с трибуны.
Фото: Цензор.НЕТ
Кафе в стиле милитари обставить?
Ты таки типичный представитель электората зеленского.
Походит без микрофона.
Королевська: "українська мова - це формальність, а усі і так говорять в Україні російською мовою"."