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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Волынь (674) контрафакт (201) СБУ (14327) сигареты (702)

 Контрафактные сигареты на сумму около 1 млн грн изъяты на Волыни, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Волыни Служба безопасности Украины предотвратила попадание в сети розничной торговли контрафактной табачной продукции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Ковеля планирует наладить незаконный сбыт на территории региона оптовых партий контрафактных сигарет, производства одной из соседних стран. "Товар" он намеревался постоянно получать из-за границы и сбывать владельцам мелких торговых точек.

Правоохранители остановили грузовик злоумышленника в Любомльском районе области. Во время осмотра транспортного средства выявлено более 13 500 пачек сигарет иностранного происхождения без марок акцизного сбора.

Аналогичную схему блокировали и в районе Ковеля. На этот раз в автомобиле злоумышленницы обнаружили 10 тыс. пачек контрафакта на 400 тыс. грн.

В рамках уголовных производств, открытых по ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

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Контрафактные сигареты на сумму около 1 млн грн изъяты на Волыни, - СБУ 01
Контрафактные сигареты на сумму около 1 млн грн изъяты на Волыни, - СБУ 02
Контрафактные сигареты на сумму около 1 млн грн изъяты на Волыни, - СБУ 03
Контрафактные сигареты на сумму около 1 млн грн изъяты на Волыни, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/p3174215
 
 
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стільки контрафакту везуть з України, що можна подумати Україна - велика тютюнова держава
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Еще немного акциз поднимут и сигареты станет выгодней изымать, чем кокаин.
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не дают малому бизнесу развиваться. может у чувака первоначальное накопление капитала.понять и простить отдать товар и отпустить
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А зробіть гуманітарну допомогу - роздайте нужденним і буде вам шана.Це так просто.
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табачный хаб Лукашенко процветает на котрабасе,скоро в кредит давать будут Контрафактні цигарки на суму близько 1 млн грн вилучено на Волині, - СБУ - Цензор.НЕТ 7554
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