 Мужчина пытался попасть в Польшу по паспорту брата-близнеца, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Чтобы попасть в Польшу, мужчина хотел схитрить, ведь надеялся воспользоваться паспортом своего брата-близнеца.
"И хотя близнецы должны быть похожи как две капли воды, инспектору по проверке документов все же удалось найти различия между лицом предъявителя и фотографией в документе", - говорится в сообщении.
28-летний житель Кривого Рога объяснил, что решил поехать за границу по паспорту брата, так как не имел своего документа.
Правонарушителя не пропустили через границу,а чужой документ изъяли.