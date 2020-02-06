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Все про:Госпогранслужба (3622) граница (3291) паспорт (826) махинации (482)

 Мужчина пытался попасть в Польшу по паспорту брата-близнеца, - Госпогранслужба. ФОТО

В пункте пропуска "Шегини" пограничники задержали нашего соотечественника, который выдавал себя за другого человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Чтобы попасть в Польшу, мужчина хотел схитрить, ведь надеялся воспользоваться паспортом своего брата-близнеца.

"И хотя близнецы должны быть похожи как две капли воды, инспектору по проверке документов все же удалось найти различия между лицом предъявителя и фотографией в документе", - говорится в сообщении.

28-летний житель Кривого Рога объяснил, что решил поехать за границу по паспорту брата, так как не имел своего документа.

Правонарушителя не пропустили через границу,а чужой документ изъяли.

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Мужчина пытался попасть в Польшу по паспорту брата-близнеца, - Госпогранслужба 01

Источник: https://censor.net.ua/p3174207
 
 
 Топ комментарии
 
Хитрецы. Наверное не раз прокатывало Мужчина пытался попасть в Польшу по паспорту брата-близнеца, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4766
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Подставил брата капитально.
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В мене знайома дівчина з Сенегалу яка вже давно ту мешкає та має постійне місце проживання передавала свій паспорт до дому та іі брат приізжав пару раз до Німеччині )
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Це ж треба мати таких прикордонників Мужчина пытался попасть в Польшу по паспорту брата-близнеца, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9376
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Хитрецы. Наверное не раз прокатывало Мужчина пытался попасть в Польшу по паспорту брата-близнеца, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4766
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А если бы с коронавирусом из Китая, то пропустили бы без лишних вопросов!
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А со справкой, что температура в норме без досмотра.
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Мог бы сказать, что сам впопыхах перепутал документ.
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Ну да! У меня нет загран паспорта, поэтому я перепутал и взял паспорт у брата. Чоловік намагався потрапити до Польщі за паспортом брата-близнюка, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3179
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У Е-Зеленского нет брата близнеца? Тогда с поездкой на Ростов будут проблемы.
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Бред. Я не верю. Там другое ,что-то.О чем умолчали.
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-Вы что, близнецы? ―Нет, мы вообще не родственники, сэр. Пункт пропуска "Шегини" ― не прощает ошибок.Чоловік намагався потрапити до Польщі за паспортом брата-близнюка, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5391
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В мене знайома дівчина з Сенегалу яка вже давно ту мешкає та має постійне місце проживання передавала свій паспорт до дому та іі брат приізжав пару раз до Німеччині )
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в інструкції инемає, мізки не працюють.
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По члену определили, баба там была на пропуске.
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В Кривом Рогу море талантов. Ни дня без зашквара😁😁😁
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Поменьше психологии, господин директор, побольше чудес!
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у меня с братом такое прокатывало но не по биометрике
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...прикольные пацаны в том Роге Кривом живут... Чоловік намагався потрапити до Польщі за паспортом брата-близнюка, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6296....
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