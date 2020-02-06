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 Рейсовая маршрутка слетела в кювет и перевернулась под Мелитополем: пятеро пассажиров госпитализированы. ФОТОрепортаж

6 февраля около 7:30 на 459 километре автодороги "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" водитель рейсовой маршрутки не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП шесть пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области

По данным полиции, водитель пассажирского микроавтобуса "Mercedes Sprinter", мужчина 1973 года рождения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, затем на обочину и допустил опрокидывание транспортного средства.

Рейсовая маршрутка слетела в кювет и перевернулась под Мелитополем: пятеро пассажиров госпитализированы 01

В момент ДТП в салоне находилось шесть пассажиров, четверо жителей Приазовского района и двое жителей Мелитополя. Пассажиры получили телесные повреждения разной степени тяжести и самостоятельно обратились за медицинской помощью. Пятеро из них госпитализированы в больницу.

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Рейсовая маршрутка слетела в кювет и перевернулась под Мелитополем: пятеро пассажиров госпитализированы 02
Фото: сайт Нацполиции

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.

Источник: https://censor.net.ua/p3174205
 
 
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