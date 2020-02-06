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 Происшествия, Общество
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Все про:Львов (3601) ртуть (39) ГСЧС (2470)

 Рядом с остановкой общественного транспорта во Львове обнаружили почти килограмм разлитой ртути. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Рядом с остановкой общественного транспорта во Львове обнаружили почти килограмм разлитой ртути.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС Украины во Львовской области, опасное вещество было разлито на тротуаре по улице Выговского на 15 квадратных метрах возле одного из крупнейших рынков города. Чтобы никто из людей не пострадал, полицейские сразу огородили место лентой.

На месте происшествия работали сотрудники отделения радиационно-химической и биологической хащиты ГУ ГСЧС Украины во Львовской области. Спасатели собрали 800 грамм ртути и обработали территорию загрязнения специальными средствами. Собранную ртуть передали на утилизацию. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Экс-сотрудник прокуратуры с подельниками пытался продать 56 кг ртути стоимостью около 500 тыс. грн в Ривном, - контрразведка СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Рядом с остановкой общественного транспорта во Львове обнаружили почти килограмм разлитой ртути 01
Рядом с остановкой общественного транспорта во Львове обнаружили почти килограмм разлитой ртути 02
Рядом с остановкой общественного транспорта во Львове обнаружили почти килограмм разлитой ртути 03
Рядом с остановкой общественного транспорта во Львове обнаружили почти килограмм разлитой ртути 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Киберполиция вычислила торговца ртутью: его задержали в Киеве при попытке сбыть 8 кг вещества. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3174200
 
 
 Топ комментарии
 
надеюсь ето никак не связано с визитом вислюка, а то были прецеденты...
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Где можно взять килограмм(!) ртути????
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вопрос: зачєм йєйо разлівать на тротуар. Відать, уронілі посуду
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это примерно 75 мл - около трети стакана
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надеюсь ето никак не связано с визитом вислюка, а то были прецеденты...
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Ворог(Каплан) не донесла до ОДА, спіткнулась
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Это ж сегодня бубачка ехала во Львовскую область! Кто-то зе-тиракт хотел сделать!
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Для сбора ртути костюм химзащиты не нужен. Только людей пугают.
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да для теле-картинки все.
даже изолирующие противогазы заставили надеть - представляю матюки тех мужиков.
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уж не знаю, чего они там белого насЫпали (металлич. ртуть довольно инертна, хотя прекрасно растворяется в азотной кислоте).
но если они хотят убрать мелкие (глазом не видимые) капельки ртути - нет лучшего способа, чем протирать жгутами из мокрой бумаги. Намоченная и отжатая газета - то, шо надо.
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Старый порог лучше снять и строительный мусор капсулировать в пластиковую бочку.
И поменять входную дверь, потому что в щели и уплотнения набралось всё равно,
и оно будет испаряться.
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