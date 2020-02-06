 Тимошенко повредила микрофон Разумкова и ранила свой палец до крови. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
На фото видно, что в результате этого Тимошенко повредила себе большой палец до крови.
В кулуарах парламента глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил журналистам, что "за нанесение ущерба государственному имуществу Тимошенко теперь обязана будет возместить материальный ущерб".
"В противном случае ее ждёт уголовная ответственность. Я буду настаивать на том, чтобы она такой ущерб возместила", - сказал он
Сейчас не Порох.
Шо вам опять не так ?
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=31852Хорошо, что на сайте ВР можно ознакомиться даже с теми проектами законов, про которые уже давно все забыли.
Как Коломойский-он отстаивал свои интересы когда они совпали с интересами Украины,а когда они идут вразрез-он по прежднему не стесняеться их отстаивать
Так и Йуля,профессиональная аферистка.
ибо Юля не тычет свою кровь на публику.
там уже один фраер в ростове тоже так думал)))
еще не доросла у тебя пиписька на взрослых мукать)))
шо ты такое?))
даже фбр ничего не нашло
а тут ты)))
шарлок холмс ***********)))
Молодец ! Респект ! 👍
Юлька, на киче свой человек, ей у хозяина срок мотать не впервой...
ходки в основном по лазаретам происходили
Юля вспомните....вы женщина!
И это единение с зажоповцами???
Растеряете себя и превратитесь в клон порошенки.
ох изведут они себя, страну обезглавят....
Провода краще різати ось цим..
Медицина, даже самая эксклюзивная, не всесильна 😭😢😞