 Тимошенко повредила микрофон Разумкова и ранила свой палец до крови. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

На фото видно, что в результате этого Тимошенко повредила себе большой палец до крови.

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В кулуарах парламента глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил журналистам, что "за нанесение ущерба государственному имуществу Тимошенко теперь обязана будет возместить материальный ущерб".

"В противном случае ее ждёт уголовная ответственность. Я буду настаивать на том, чтобы она такой ущерб возместила", - сказал он

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