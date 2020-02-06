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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ВР (24371) Тимошенко (24403) земельная реформа (192) Арахамия (227) блокирование (236) рынок земли (99)

 Тимошенко повредила микрофон Разумкова и ранила свой палец до крови. ФОТО

Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время блокирования президиума против принятия закона о рынке земли оторвала провода у главного микрофона на месте спикера Дмитрия Разумкова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

На фото видно, что в результате этого Тимошенко повредила себе большой палец до крови.

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Тимошенко повредила микрофон Разумкова и ранила свой палец до крови 01
Тимошенко повредила микрофон Разумкова и ранила свой палец до крови 02

В кулуарах парламента глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил журналистам, что "за нанесение ущерба государственному имуществу Тимошенко теперь обязана будет возместить материальный ущерб".

"В противном случае ее ждёт уголовная ответственность. Я буду настаивать на том, чтобы она такой ущерб возместила", - сказал он

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Источник: https://censor.net.ua/p3174193
 
 
 Топ комментарии
 
видимо есть за что бабе Юле кровь проливать свою...)
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Закон про продаж землі - перша кров!
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так ты же эти зелёные сопли сделал президентом вместе с этой косатой старухой.

Сейчас не Порох.

Шо вам опять не так ?
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Бійка як класиків, до першої крові. Тимошенко повредила микрофон Разумкова и ранила свой палец до крови - Цензор.НЕТ 3795
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Колись боротьба більшовиків з меншовиками, з есерами, з троцкістами завершилась геноцидом(голодомором) українців. Чомусь теперішні ж-кі міжусобиці насторожують
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видимо есть за что бабе Юле кровь проливать свою...)
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Еще как есть! Если б не было, её бы так не колбасило от этого закона, за который она еще совсем недавно свою дупу рвала...
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якщо подивитись скільки у баби імпічмєнт землі взято в копієчну аренду - там можна и руку відірвать.
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Ты такой же брехливый как и Жулька)) Но с одним отличием - она всегда была против этого закона, голосуя за мораторий. Другое дело, что её опричники голосовали по другому - так это только чтобы зелебобиков крепче подставить - что и удалось)))
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Она всегда была против, это так. Я бы тоже был против имея в копеечной аренде кучу земле и стараясь не допустить ее оплаты как положено.
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А ты просто идиот, если не в состоянии отличить женский ник от мужского..Иди лесом.
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По поводу "всегда" Вы сильно погорячились. Угадайте, кто был автором первого законопроекта о рынке земель во время президенства Ющенко. Тот законопроект был еще хуже нынешнего. Можете ознакомиться.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=31852Хорошо, что на сайте ВР можно ознакомиться даже с теми проектами законов, про которые уже давно все забыли.
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У нее только 2 основные претензии - запрет на покупку юрлицами и ограничение в одни руки. А зеленые сейчас проталкивают интересы ТНК. Снимите проблемные моменты и она не будет против...но у зеленых цель отдать все крупным ТНК
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если Юля против зелупы - то Юля за народ.
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Юля за свои интересы.не мечтайте.
Как Коломойский-он отстаивал свои интересы когда они совпали с интересами Украины,а когда они идут вразрез-он по прежднему не стесняеться их отстаивать
Так и Йуля,профессиональная аферистка.
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Арена цирка. А вы говорите , что клоун только один.
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один.
ибо Юля не тычет свою кровь на публику.
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Ога, Кушнарев уже раз зарился на ее жемчуга - оказалось бижутерия...и где теперь тот Кушнарев...карма.
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Нє,вони повинні бути пуговицями від підштаників!?
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мне кажется шо ЮВТ стыдно с этой быдлотой в одном зале)))
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дитя)))
там уже один фраер в ростове тоже так думал)))
еще не доросла у тебя пиписька на взрослых мукать)))
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Кому стыдно,ета косатая даром кровь пускать небудет,ета воровка знает что приняв закон узнают сколько земельки наворовала.Жаль только наших людей,они что незнают сколько она наворовала,а сейчас сталкивает лобами людей.
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халявщик или партнер???)))
шо ты такое?))
даже фбр ничего не нашло
а тут ты)))
шарлок холмс ***********)))
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Одна Юля в украинской политике мужик!
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А может и не только в политике )) -Они то морды надувают,то пол меняют ))
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Юлія Володимирівна, ви себе не дуже там тримайте, бо той мікрофон у голови ради повинен бути в інтимній зоні нижче спини.
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Хоть бы голову себе ранила, раз и навсегда!
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Она и так "пораненая" на колчаковских фронтах))
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ЮЛЯ 2 ПЕРВАЯ КРОВЬ. 😂
Молодец ! Респект ! 👍
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все выдать бабке больничный талоны на молоко и путевку..к морю..бабы вином торгуют.. песок желтый бараки..что не нашли героиню Тимошенко повредила микрофон Разумкова и ранила свой палец до крови - Цензор.НЕТ 4111
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Хто ж так кров зупиняє ? Треба було жгут на шию.
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Не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась (с)
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А могла вообще на перо посадить!
Юлька, на киче свой человек, ей у хозяина срок мотать не впервой...

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скорее не на перо, а на скальпель.

ходки в основном по лазаретам происходили
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Лучше бы рыло свое повредила об корыто, не оторвать никак столько лет
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раз ВОНА открыто начала петь в унисон с рыгоанальной бандой мертвячука, значит ей лично и ее анонимным "спонсорам" есть что терять в следствии принятия этого закона.
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Не потрібно було підміняти зняття мораторію продажем землі іноземцям. Шулєрство Зелених виходить за усі уявні межі.
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У нее только 2 основные претензии - запрет на покупку юрлицами и ограничение в одни руки. А зеленые сейчас проталкивают интересы ТНК. Снимите проблемные моменты и она не будет против...но у зеленых цель отдать все крупным ТНК
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Какой накал, какие эмоции! Сразу видно, депутаты за народ воюют...
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Да это, скорей всего, кровь у микрофона потекла...
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він оживився від подій! а може у залі є Бобот?
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Она мозг уже давно поранила, теперь пошли последствия....
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После ухода Ляжка, Юля осталась единственной бабой с яйцами ! 👏 👏 👏
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у головного аграрія України бойова травма. срочно неотложку з Феофанії!!! ми єйо тіряєм!
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зелебобики земельку продадут и до конца года дотянут, а в следующем году что они будут продавать?
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То, что и любая власть на их месте: "обіцянки про світле майбутнє".
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Пусть платит в десятикратном размере. Хоть и бомжиха ))
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ужОс.Ведет себя,как бабушка не в себе.
Юля вспомните....вы женщина!
И это единение с зажоповцами???
Растеряете себя и превратитесь в клон порошенки.
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У нее только 2 основные претензии - запрет на покупку юрлицами и ограничение в одни руки. А зеленые сейчас проталкивают интересы ТНК. Снимите проблемные моменты и она не будет против...но у зеленых цель отдать все крупным ТНК
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Не люблю Юлю. Но вынужден признать, что она всегда была бойцом. А в нынешней ситуации я на ее стороне. Никаких турборежимов в вопросах рынка земли быть не должно. Почему обязательно нужно принять этот закон именно за день? Припекает?
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там никто ничего в Раде не пырснул? - сплошные побоища сегодня.
ох изведут они себя, страну обезглавят....
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На фото видно, что в результате этого Тимошенко повредила себе большой палец до крови. Источник: https://censor.net.ua/p3174193 гы!!ну что тут скажеш??как говорится без вариантов!(если палец повредила) то только лабутены на ноги и в инвалидную коляску!! Тимошенко повредила микрофон Разумкова и ранила свой палец до крови - Цензор.НЕТ 9819 Тимошенко повредила микрофон Разумкова и ранила свой палец до крови - Цензор.НЕТ 3352
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Чему радуются зелебобики? Они будут прокляты и не все смогут сбежать с Зелей! Потому как идиоты и мусор!
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Кров Йулі відобразиться на зебобіках сторицею! Тимошенко пошкодила мікрофон Разумкова і поранила свій палець до крові - Цензор.НЕТ 3437
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Юля может оторвать Разумкову не только микрофон.
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На руках уже старческая пигментация!? 😔

Медицина, даже самая эксклюзивная, не всесильна 😭😢😞
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Это не "пигментация", а следы уколов силы.
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Я тоже так подумала, но мне кажется, что рановато...
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Цей закон буде підписаний Люліною кровью!
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Тільки даремно ви Йулю образили, усі, хто так робив - погано закінчили.
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Просто таки героическая женщина! Кровь проливала за рiдну землю!
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То не кров ,то кетчуп від Королевської....
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Земля і кров - тандем кожні пять років. Чому одним хочеться розкидати землю,а іншим іі берегти та пестувати? Прорив за два місяці кучу енциклопедій та історій,але нігде не виявив,що б під час неспокою у державі хтось додумався б щось витворяти з землею. Все,що робилось з нею,все було у мирний спокійний час. Чого всій цій сіонбратві так кортить земельний бардак вчинити іменно зараз з украінською землею? Чи нам десятки млрд. хтось виділить? Та ніхто нічого не дасть. Землю повинні давати тільки тим,хто іі зараз захищає...
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Юле срочно выдать клетчатое одеяло от Луивиттон.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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