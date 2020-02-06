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Материалы по теме:
Все про:обыск (1419) 1+1 (107) Гончарук_Алексей (648) Дубинский (57) Куксин (1)

 В метаданных файла с прослушкой Гончарука есть фамилия приближенного к нардепу Дубинскому журналиста "1+1" Куксина. ФОТО

Файл с записями премьер-министра Алексея Гончарука создавался на компьютере журналиста "1+1" Евгения Куксина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в твитере пользователь Eugen Sakal, опубликовав метаданные файла. 

"Метаданные - они схраняются в оригинальном файле, а телеграм не обжимает МР3, а сохраняет в облаке как есть оригинал файла или фото, если отправить (опубликовать в телеграме) как файл", - написал он.

В метаданных файла с прослушкой Гончарука есть фамилия приближенного к нардепу Дубинскому журналиста 1+1 Куксина 01В метаданных файла с прослушкой Гончарука есть фамилия приближенного к нардепу Дубинскому журналиста 1+1 Куксина 02

"Файл прослушки премьер-министра Алексея Гончарука содержит мета-данные, которые указывают на его монтаж на компьютере приближенного к нардепу Дубинскому журналиста Евгения Куксина", - написал в Telegram журналист Сергей Лещенко.

Смотрите также: СБУ провело обыск у экс-сотрудника 1+1 Низовцева и изъяло компьютер, на котором ребенок готовил уроки, - Дубинский. ФОТО

5 февраля стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыск в здании телеканала "1+1" на ул. Куреневской. Там заявили, что обыски не связаны с деятельностью телеканала.

В метаданных файла с прослушкой Гончарука есть фамилия приближенного к нардепу Дубинскому журналиста 1+1 Куксина 03

Источник: https://censor.net.ua/p3174183
 
   
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Sofiya Fedyna
Офіційна заява # 2
#слідкуйте_за_руками #дерибан_землі

Внаслідок того, що до влади дорвались трюкачі, ловкачі, клоуни і махінатори, уважно слідкуйте за їх руками. Бо, ініціюючи ті чи інші речі/дії, вони зазвичай на меті мають дещо інше...
Чому вони сьогодні так активно постять заяви про виклик мене в дбр? Чому істерично надсилають по кілька разів одні і ті самі папери(при чому всі із запізненням по строках)? Чому так важливо саме завтра, 6 лютого, показово вручати підозру мені та Маруся Звіробій? Бо так переживають за презедента? Ні!
Завтра має бути голосування по землі, і вони всіма можливими способами намагаються відволікти увагу небайдужої спільноти від спроб тотального дерибану землі сільськогосподарського призначення... (ЄС виступає за ринок землі, але не за дерибан...)
А навіщо розпродувати так аврально землю? Бо в бюджеті діри, надходжень нема, борги зростають, облігацій розпродано на мільярди і все активно котиться в тартарари... Як же треба було гвалтувати країну, щоб лише за 9 місяців останнім порятунком став продаж землі і розпродаж державних підприємств?!
Але ж таке трюкацтво вже стало традиційним... Ви помітили момент, коли раптово сфабрикували справу Шеремета? Саме тоді, коли треба було прикрити провал нормандських переговорів і подання( без тексту) до ВР узурпаційного промосковського законопроекту про децентралізацію, точніше про особливий статус... всього, що замовить москва
Такими трюками і прийомчиками вже переповнена чаша терпіння думаючих людей...
І знову ж таки, за скандалом з продажем собак, якось непоміченими залишилися заява єрмака про вибори в ордло восени і чергові вбивства наших військових в зонах відведення військ!!! Там, де, типу, офіційно не стріляють... Оріхове, нагадаю, то якраз біля Золотого 4!
Тому наша справа є черговою спробою відволікти всіх від ще більш важливих речей, в даному випадку - закону про землю!
Пильнуйте, будьте активними, мудрими, небайдужими і безкомпромісними!!!
Не можна іти на компроміси з ворогом і з совістю.
#Вкраїна_у_нас_одна і за неї варто боротися!
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Єврейський спецназ Коломойського: Дубінський, Бужанський, Куницький! В метаданных файла с прослушкой Гончарука есть фамилия приближенного к нардепу Дубинскому журналиста "1+1" Куксина - Цензор.НЕТ 6726
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Поэтому говорящая опа бабломойского дубинский вчера так перевозбудился... В метаданных файла с прослушкой Гончарука есть фамилия приближенного к нардепу Дубинскому журналиста "1+1" Куксина - Цензор.НЕТ 978
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метадон говорят в файлах нашли В метаданных файла с прослушкой Гончарука есть фамилия приближенного к нардепу Дубинскому журналиста "1+1" Куксина - Цензор.НЕТ 9009
Дубинский - наркоман! В метаданных файла с прослушкой Гончарука есть фамилия приближенного к нардепу Дубинскому журналиста "1+1" Куксина - Цензор.НЕТ 5178
Гончарук не уиноват! В метаданных файла с прослушкой Гончарука есть фамилия приближенного к нардепу Дубинскому журналиста "1+1" Куксина - Цензор.НЕТ 2323
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То есть суть что такое Гончарук не важна,а важно кто посмел его гнилое нутро на свет божий вытащить
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То видео скорее говорит гончаруку в плюс - он там признал, что зеленский дебил и говорил - а как бы попроще объяснить дебилу...
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как немецкие порноактрисы, дают и спереди и сзади У метаданих файла з прослуховуванням Гончарука є прізвище наближеного до нардепа Дубінського журналіста "1+1" Куксіна - Цензор.НЕТ 7823
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Єврейський спецназ Коломойського: Дубінський, Бужанський, Куницький! В метаданных файла с прослушкой Гончарука есть фамилия приближенного к нардепу Дубинскому журналиста "1+1" Куксина - Цензор.НЕТ 6726
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"Создавался"? А видео,где Гончарук Зеленскому прошение подает в связи с тем,шо обзывался тоже "создавалось"?
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хм. кто-то обзывает папку на личном компьютере своей фамилией?
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там, наверное, еще и другая есть - называется точно как номер паспорта.
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вообще то это имя пользователя Windows
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Вообще то имя пользователя "montage" а папка расположена на рабочем столе с именим "KUKSIN"
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то не особистий комп'ютер, а montage - тобто спільний монтажний комп студії, котрим міг користуватися будь-хто з редакторів чи журнашлюх.
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На цьому ПК є ще одна папка з файлом, тільки її бояться показувати. У метаданих файла з прослуховуванням Гончарука є прізвище наближеного до нардепа Дубінського журналіста "1+1" Куксіна - Цензор.НЕТ 3076
/Users/montage/desktop/POROSHENKO/01.12.19/SETUP_DESEMBER_PUTCH.EXE
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Sofiya Fedyna
Офіційна заява # 2
#слідкуйте_за_руками #дерибан_землі

Внаслідок того, що до влади дорвались трюкачі, ловкачі, клоуни і махінатори, уважно слідкуйте за їх руками. Бо, ініціюючи ті чи інші речі/дії, вони зазвичай на меті мають дещо інше...
Чому вони сьогодні так активно постять заяви про виклик мене в дбр? Чому істерично надсилають по кілька разів одні і ті самі папери(при чому всі із запізненням по строках)? Чому так важливо саме завтра, 6 лютого, показово вручати підозру мені та Маруся Звіробій? Бо так переживають за презедента? Ні!
Завтра має бути голосування по землі, і вони всіма можливими способами намагаються відволікти увагу небайдужої спільноти від спроб тотального дерибану землі сільськогосподарського призначення... (ЄС виступає за ринок землі, але не за дерибан...)
А навіщо розпродувати так аврально землю? Бо в бюджеті діри, надходжень нема, борги зростають, облігацій розпродано на мільярди і все активно котиться в тартарари... Як же треба було гвалтувати країну, щоб лише за 9 місяців останнім порятунком став продаж землі і розпродаж державних підприємств?!
Але ж таке трюкацтво вже стало традиційним... Ви помітили момент, коли раптово сфабрикували справу Шеремета? Саме тоді, коли треба було прикрити провал нормандських переговорів і подання( без тексту) до ВР узурпаційного промосковського законопроекту про децентралізацію, точніше про особливий статус... всього, що замовить москва
Такими трюками і прийомчиками вже переповнена чаша терпіння думаючих людей...
І знову ж таки, за скандалом з продажем собак, якось непоміченими залишилися заява єрмака про вибори в ордло восени і чергові вбивства наших військових в зонах відведення військ!!! Там, де, типу, офіційно не стріляють... Оріхове, нагадаю, то якраз біля Золотого 4!
Тому наша справа є черговою спробою відволікти всіх від ще більш важливих речей, в даному випадку - закону про землю!
Пильнуйте, будьте активними, мудрими, небайдужими і безкомпромісними!!!
Не можна іти на компроміси з ворогом і з совістю.
#Вкраїна_у_нас_одна і за неї варто боротися!
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Вот-вот. И заявление Сивухи по поводу пенсий жителям ОРДЛО - это тоже просто способ отвлечения внимания. Так эта банда и работает.
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Дерибан земли, к сожалению, неизбежен. Это неотъемлимая стадия процесса и никто не сможет его регулировать на начальной стадии приватизации земли, разве что делать видимость регуляции. Верить в то, что будет некая организованная систематическая и структурированная распродажа земли - это наивность.
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типа метаданные поправить невозможно. и как даже монтаж может говорить правда то что на записи или нет...
если я вместо зебил напишу зе-бил, что это поменяет...
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Насколько я знаю, метаданные mp3 имеют несколько другое содержание
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Навіть якщо напишете "найвеличніший рюполітик **********" - люди все рівно будуть знати, що мається на увазі оманський віслюк. До речі, і у самого політика IQ змінює ься не від прізвиськ, а від самоосвіти. І у віці 43 років - навіть у цьому випадку змінює ся незначно. Бо вчитися теж треба вчасно - коли наука сприймається мозком.
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Зюзики здесь на форуме на 100500% были уверены, что это Рожкова писала заседание с Гончаруком.
Спецы и аналитики....
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Писала, скоріше за все, Маркарова. Вона - людина коломойського.
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Чому Ви вважаєте, що вона людина Коломойського?
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Вона в цьому уряді по його протекції.
В цей уряд перейшли лише 2 міністра з колишнього уряду - це Маркарова (була в.о. міністра фінансів) та Аваков. За них обох кілька разів топив беня (ще весною), причому кілька разів.
Я нне повірю, що вони перекочували з того уряду просто так.
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Можливо. Побачимо чи залишать її після анонсованих змін в кабміні.
Баканов же доведе розслідування до кінця, не зупиниться на тих, хто монтував записане?

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а какого рода близость между тем Куксиным и дубиной?
и почему это так не нравится квартирычу (известному активизду гей-парадов)?

нет ли тут банального треугольника?
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Поэтому говорящая опа бабломойского дубинский вчера так перевозбудился... В метаданных файла с прослушкой Гончарука есть фамилия приближенного к нардепу Дубинскому журналиста "1+1" Куксина - Цензор.НЕТ 978
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Ну что ж, маски сброшены...Беня зашкварился капитально, теперь его тут, надеюсь, ничто не держит, историческая родина ждет. Дубинський, Бужанський, Куницький с вещами на выход?
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я уверен, что "пленки Онищенко" создавались в той же "Фабрики фейков и дезинформации" под названием "анал Г+Г", по заказа Каломойского..
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ребенок делал уроки и случайно прослушал гончарука, - так что - всех отпустить, понять и простить и повесить на атошников и волонтеров
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долбоебы!!!!!!!!!!!!!!!!!!! фамилия должны была стоять после users!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! У метаданих файла з прослуховуванням Гончарука є прізвище наближеного до нардепа Дубінського журналіста "1+1" Куксіна - Цензор.НЕТ 4936 У метаданих файла з прослуховуванням Гончарука є прізвище наближеного до нардепа Дубінського журналіста "1+1" Куксіна - Цензор.НЕТ 4936 У метаданих файла з прослуховуванням Гончарука є прізвище наближеного до нардепа Дубінського журналіста "1+1" Куксіна - Цензор.НЕТ 4936
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По фамилии имя "папочки", в которой юзер держал свои файлы. Не исключено, что эту папку уже перетаскивали с другого компа.
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тогда второй вопрос, каким нужно быть оленем чтобы называть папку с компроматом своей фамилией???
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Ой Вы себе не представляете какой в этой сфере зоопарк! Хотя, шо Вам говорить, за нынешнего клоуна 73% проголосовало. А Вы говорите папка. У метаданих файла з прослуховуванням Гончарука є прізвище наближеного до нардепа Дубінського журналіста "1+1" Куксіна - Цензор.НЕТ 3563
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Це якщо на компі є обліковий запис такий, але ж це може бути і назва папки просто...
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Не обов"язково: юзер - montage, у якого на роб.столі папка KUKSIN, можливо в редакції оремий комп для монтажа, а заходять з однієї обліковки різні працівники і монтують у свої папки.
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та успокойся..... montage, это имя пользователя......
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Цікаво, а чи є на десктопі папочка Ігор Валерійович.
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та там, мабуть, кроти прорили до самої московії )
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если кто-то специально не отредактировал метаданные.
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Напоминает серию из сериала "Маски-шоу", "Маски на диком востоке".
Где персонаж, залез в сейф председателя колхоза и нашел там папку с названием "Как я убил предыдущего председателя"...

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Беня пропихнул во власть сначала свою куклу ЗЕ а теперь хочет куклу убрать и усесться в президенское кресло самолично
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У метаданих файла з прослуховуванням Гончарука є прізвище наближеного до нардепа Дубінського журналіста "1+1" Куксіна - Цензор.НЕТ 4406

Пороха снес не народ

У метаданих файла з прослуховуванням Гончарука є прізвище наближеного до нардепа Дубінського журналіста "1+1" Куксіна - Цензор.НЕТ 113Арсен Зекиров
Давайте уже честно это признаем. Уже давно пора.
По нему прошлась русско-нацистская, информационно-пропагандистская машина. И только это стало причиной того, что вместо него булава сейчас в руках неадекватной зеленой жижи.
Вы можете сколько угодно писать о том, что в этом виноваты украинцы, тупость народа или нации, обвинять и возмущаться выбором большевиков, но пользы никакой от этого не будет, а будет только вред.
Вся проблема в том, что Порох не первый, по которому такими ядерными бомбардировками проходят русские нацисты. Они делали это всегда по тем людям, которые несли идею независимой Украины. Степана Бандеру они обвиняли в сотрудничестве с нацистами. А по сути, он просто был борцом за независимость. И что с ним сделала гебистская машина? Примерно то же самое, что сейчас пытается сделать с Порохом. Уничтожить информационно, а потом, скорее всего, и физически. Но уничтожают они не его лично. Их цель уничтожить саму идею независимости.
То, что происходит сейчас с народом, - это ничто иное как результат проведённой спецоперации. Сначала они превратили Бандеру в нациста, потом сказали, что "бандеровцы" служили в SS, потом обвинили их в зверствах и убийствах, и только потом уничтожили физически не только "бандеровцев", а и саму идею независимости.
Посмотрите, что происходит сейчас. Пороха они назвали нацистом? Да. Тех, кто поддерживает его и воюет за независимость тоже? Да. Обвиняют в зверствах и убийствах? Да, и не только в этом. Осталась последняя стадия. Физическое уничтожение.
Вот перед этой стадией мы сейчас находимся, но не потому, что народ тупой, а потому, что никаким образом не пытаемся противостоять информационно-террористическим пропагандонам из кремля, а зациклились на "тупости народа".
Просто поймите, простой народ не может противостоять армии агрессора. Для этого в каждом народе, рождаются воины, способные воевать на поле боя. Информационное поле боя требует таких же информационных воинов. Воинов, которые будут бороться с агрессором, а не с простым народом. И это очень сложная задача. Намного сложнее, чем снять с себя ответственность и, возложив ее на 73%, сидеть в домике. Вот эти 73 % и есть результат отсутствия информационной армии.
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Та годі вже, ти ж не дурень, ти вже зрозумів, що євреї і кацапи тебе обдурили, просто духу не вистачає визнати це, хоча б перед самим собою.
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Пиар Зе и Бени перед закрытием патриотических СМИ.
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А че, у Куксина мама тоже любит скорость...
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Это не компьютер Куксина, это папка с фамилией Куксина.

относительный путь - /Users/montage/Desktop/KUKSIN/date/file_name.
Users - системная папка винды на системном диске с данными всех пользователей данного компа.
montage - имя пользователя
Desktop - системная папка винды, в данном случае - рабочий стол юзера montage
KUKSIN - имя папки на рабочем столе
15 01 20 - подкаталог папки KUKSIN
15 01.prproj - файл Adobe Premier Pro - программы для монтажа видео и аудио.

Откройте на своём компе и посмотрите на путь в проводнике.

Алсо Premiere Pro монтирует видео, а не аудио. Хотя аудио в результате можно вырезать в отдельный файл, да.

Реквестирую полный xml с метаданными, т.к. если верить вот этому, там могут быть указания на файлы, из которых собрали итоговый файл (имя файла-части, время начала фрагмента, время конца фрагмента), а также время создания самого итогового файла.
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к чему этот бред,
метаданные легко правятся в блокноте,
для кого эта брехня ?
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Як розповів у коментарі #Буквам один із депутатів "Слуги народу" після зустрічі з президентом Зеленським, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко на зустрічі фракції з президентом Володимиром Зеленським визнав, що записи прослушки прем'єра Олексія Гончарука були на комп'ютерах телеканалу "1+1".

"Дубінський (нардеп Олександр Дубінський, - ред.) підняв цю тему. Спочатку вони все заперечували. Потім президент сказав, що у нього є 100 % дані, що ці записи були на комп'ютерах каналу. Потім Ткаченко сказав: а що такого, що вони там були. Це, мовляв, журналістська робота. На що Зеленський відповів, що журналістська робота - це сказати, що було незаконне прослуховування, і оприлюднити, а не монтувати і викидати в Мережу", - розповів депутат на умовах анонімності.
У той же час президент повідомив, що попросить главу Служби безпеки Івана Баканова провести брифінг щодо вчорашніх обшуків.
https://bykvu.com/ua/bukvy/tkachenko-na-vstreche-s-zelenskim-priznal-chto-proslushka-goncharuka-nahodilas-na-kompjuterah-1-1/
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Ну офигеть, т.е. если я у себя на тазике назвал кталог трамп и сгрузил туда порно, то это порно которое мне предоставил трамп ?
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Такий в них рівень компетентності, ніхто,ж,невинен,що, вони Олухи... У метаданих файла з прослуховуванням Гончарука є прізвище наближеного до нардепа Дубінського журналіста "1+1" Куксіна - Цензор.НЕТ 6351
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Светлана Самборска
55 мин. ·
А, да, кстати. Вчера еще хотела написать. Друзья, смешно читать об обысках у шестерки Дубинского, как о наконец-то начавшейся войне между Зеленским и Коломойским. Нет никакой войны. И не будет до тех пор, пока Зеленский не найдет другую опору. Потому что пилить под собой сук можно только, если прямо под тобой вырос второй сук.
Папа Беня снисходительно отнесется, а может даже дал добро на то, чтобы его зверюшек поучили немного уму-разуму. Вся страна услышала, что у Зеленского в голове пустота, и что говорит это не кто-нибудь, а поставленный Зеленским же премьер. И произошло это потому, что дурак Дубинский опубликовал прослушку вместо того, чтоб в зубах принести ее в Зеленскому и передать, преданно заглядывая в глаза.
Дубинский привык думать, что Зеленский - такая же зверюшка папы Бени, как и он сам. А Зеленский так не считает. Зеленский считает, что, конечно, все животные папы Бени равны, но лично он стал гораздо равнее остальных после 21 апреля 2019. И теперь объясняет это тем животным, до которых это не дошло. Визг поротого Дубинского развлекает всю ферму и всю округу. И папу Беню, конечно, тоже.
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Создал папку на рабочем столе заработал срок У метаданих файла з прослуховуванням Гончарука є прізвище наближеного до нардепа Дубінського журналіста "1+1" Куксіна - Цензор.НЕТ 4952
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Як повідомив колишній народний депутат Геннадій Москаль на своїй сторінці в Facebook, американський бізнесмен родом з Мукачева Алекс Ровт подав позов до суду США на народного депутата від фракції "Слуги народу" Олександра Дубінського.

"За свою брехню Дубінський відповідатиме й перед американським судом. Вірний "слуга народу" і Ігоря Коломойського нардеп Олександр Дубінський, незважаючи на позицію партії щодо недопущення фейків і дезінформації, продовжив їх розповсюджувати щодо громадянина США Алекса Ровта та громадянина Угорщини Імре Пака - цього разу вже на телеканалі "1+1" (програми "Гроші" та "Дубінізми" за 3 лютого)", - йдеться в повідомленні.
Москаль зазначив, що інтереси Алекса Ровта, який вже звернувся до суду, буде представляти він.
"Повідомляю, що Алекс Ровт звернувся до суду з позовом про захист честі та гідності, а також спростування недостовірної інформації й щодо дезінформації, викладеної нещодавно на телеканалі "1+1″ у вказаних передачах", - пояснив він.
Крім самого Дубінського, співвідповідачами у справі є й автори програми "Гроші" та канал "1+1".
"Також повідомляю, що з аналогічним позовом Алекс Ровт звернувся і до суду в США, оскільки громадяни цієї країни мають право на судовий захист в тому числі й стосовно правопорушень, скоєних стосовно них в інших країнах", - наголосив Москаль.Слід зазначити, що Дубінський у своїй програмі "Дубінізми" від 3 лютого заявив, що люди Ровта нібито пропонували 5 мільйонів доларів хабара голові Фонду держмайна за посаду директора Одеського припортового заводу (ОПЗ).
ДОВІДКА. Алекс Ровт - українсько-американський підприємець єврейського походження. Народився в місті Мукачеві в сім'ї службовця. У 1973 році переїхав до Угорщини на постійне місце проживання. У 1985 році емігрував з Угорщини до США, де проживає і нині. Деякий час працював у фірмі "Мілмард", у ювелірній фірмі, потім відкрив власний ресторан. Нині він - президент компанії "IBE Trade Corp" у Нью-Йорку з виробництва й реалізації мінеральних добрив. Мільярдер, один з найбагатших людей світу за рейтингом Forbes.
https://bykvu.com/ua/bukvy/amerikanskij-biznesmen-podav-proti-dubinskogo-pozov-do-sudu-ssha/
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дилетанты, на таком простом деле прокололись.
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