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 Водитель, подвозивший школьниц на легковушке, столкнулся с грузовиком на Черниговщине, одна из девочек погибла - Нацполиция. ФОТО

Водитель легковушки подобрал на дороге двух школьниц. Впоследствии он столкнулся с грузовиком, в результате чего одна девочка травмирована, другая - погибла.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Черниговской области.

Правоохранители установили, что 21-летний водитель легковушки "ВАЗ-2101", двигаясь в сторону Чернигова, допустил столкновение с полуприцепом грузового автомобиля, который стоял на полосе разгона. Вследствие ДТП двое юных пассажиров "копейки" получили телесные повреждения, от которых несовершеннолетняя девушка погибла на месте ДТП. Ее ровесницу доставили в Козелецкую райбольницу.

Полиция внесла информацию о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Виновнику ДТП грозит до восьми лет тюрьмы с последующим лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Водителя задержали. Досудебное расследование продолжается.

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Водитель, подвозивший школьниц на легковушке, столкнулся с грузовиком на Черниговщине, одна из девочек погибла - Нацполиция 01
Водитель, подвозивший школьниц на легковушке, столкнулся с грузовиком на Черниговщине, одна из девочек погибла - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3174170
 
 
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Вследствие ДТП двое юных пассажиров "копейки" Источник: https://censor.net.ua/p3174170\\\\\\\\

дурацкие совковые штампы.
а про новость скажу шо видимо водун.... слегка отвлекся... у ""Маски - Шоу" был сюжет со сдачей на "права"..... ээээ
сожалею или че там принято говорить то?
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О це дівчинка зробила сама собі долю... Співчуття рідним та близьким
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школярки, а водій ще теж не далеко від школи. фліртували. якщо не гірше. нормальна школярка у чужу тачку не сяде. але можливо, вони були знайомі.
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В селах люди ще довірливі , але скорійш за всього були знайомі
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Может это был маньяк...Но все пошло по иному сценарию смерти..
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Давскрізь діряві пороги, за те диско "пацанські"...
Коли вже зникне це лайно з доріг?
Хоча, на більш нових і більш надійних авто, аварій більше і здебільшого зі смертельними.
А усе виною або синька, або а-ля дивись, як я можу!!!
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Жаль детей, попутка была на кладбище и в больницу, кому как повезло.
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діти у попутку не сідають. або знайомий був, або дєвочки-припєвочки.
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