 Водитель, подвозивший школьниц на легковушке, столкнулся с грузовиком на Черниговщине, одна из девочек погибла - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Черниговской области.

Правоохранители установили, что 21-летний водитель легковушки "ВАЗ-2101", двигаясь в сторону Чернигова, допустил столкновение с полуприцепом грузового автомобиля, который стоял на полосе разгона. Вследствие ДТП двое юных пассажиров "копейки" получили телесные повреждения, от которых несовершеннолетняя девушка погибла на месте ДТП. Ее ровесницу доставили в Козелецкую райбольницу.

Полиция внесла информацию о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Виновнику ДТП грозит до восьми лет тюрьмы с последующим лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Водителя задержали. Досудебное расследование продолжается.

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