EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  6394  105
Все про:ВР (24371) Батькивщина (1843) Оппозиционная платформа - За життя (34)

 Трибуну ВР заблокировали нардепы от "Батькивщины" и ОПЗЖ. ВИДЕО+ФОТО

Представители партий "Батькивщины" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" блокируют трибуну Верховной Рады.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Трибуну ВР заблокировали нардепы от Батькивщины и ОПЗЖ 01

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заняла место спикера ВР Дмитрия Разумкова, в то время как нардепы от ОПЗЖ окружили трибуну.

Сегодня парламент планирует рассмотреть вопрос рынка земли.

Под Радой и ОП проходит митинг против открытия рынка земли.

Напомним, Верховная Рада Украины 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10). Проект закона предусматривает отмену запрета на продажу земли с 1 октября 2020 года.

20 декабря Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил Комитету ВР по вопросам аграрной и земельной политики провести девять заседаний до 10 января 2020 года для рассмотрения предложений и поправок, поступивших во время подготовки ко второму чтению законопроекта №2178-10. Всего в Верховной Раде были зарегистрированы более 4,6 тыс. поправок к законопроекту.

Источник: https://censor.net.ua/p3174154
 
   
 Топ комментарии
 
Ну если Родина и Жопоблок блокируют то нада голосовать закон!
 показать весь комментарий
 
рыги точно хорошего Украине не посоветуют)
 показать весь комментарий
 
У тебя точно все хорошо? Это как раз тот случай, когда они правы. Хоть это и кажется странным. Голосовать нельзя.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
А что, надо было на тебя переписать? Трибуну ВР заблокували нардепи від "Батьківщини" та ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 7403
 показать весь комментарий
 
Нет, он должен унести его с собой в могилу!
Идиот....
 показать весь комментарий
 
Повідрізать всім їм те що заважає праильно мислити..Бабке -косу, Мертвечуку - те що бабкак любе м'ять А СН- язики. Тому що Бабка с Трупом проти ринку взагалі а СН за ринок - продаж всім кому забажається тільки не своїм громадянам. А правильне рішення як раз посередині Продаж ТАК тільки громадянам України і ні продажу ЮР особам.
 показать весь комментарий
 
Ожидаемо и правильно блокируют. Землю на данном этапе продавать нельзя. Тем более иностранцам.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх