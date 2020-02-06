 Трибуну ВР заблокировали нардепы от "Батькивщины" и ОПЗЖ. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заняла место спикера ВР Дмитрия Разумкова, в то время как нардепы от ОПЗЖ окружили трибуну.

Сегодня парламент планирует рассмотреть вопрос рынка земли.

Под Радой и ОП проходит митинг против открытия рынка земли.

Напомним, Верховная Рада Украины 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10). Проект закона предусматривает отмену запрета на продажу земли с 1 октября 2020 года.

20 декабря Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил Комитету ВР по вопросам аграрной и земельной политики провести девять заседаний до 10 января 2020 года для рассмотрения предложений и поправок, поступивших во время подготовки ко второму чтению законопроекта №2178-10. Всего в Верховной Раде были зарегистрированы более 4,6 тыс. поправок к законопроекту.