 Непогода в Украине: за минувшие сутки спасатели отбуксировали более 130 транспортных средств, в которых находились 189 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"За минувшие сутки спасатели ГСЧС оказали помощь в буксировке 134 транспортных средств, в которых находились 189 человек", - сказано в сообщении.

Так, со вчерашнего дня, подразделения Управления ГСЧС Украины в Кировоградской области привлекались 8 раз для извлечения автомобилей с осложненных участков дорог, во время которых были освобождены 7 грузовых и 2 легковых автомобиля, а также 11 раз на уборку аварийных деревьев, упавших на проезжую часть дороги. От областного управления ГСЧС привлекались 29 единиц техники и 76 человек личного состава.

В то же время, 34 единицы техники и 136 спасателей Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области осуществили 17 выездов для оказания помощи водителям, чьи транспортные средства в результате погодных условий были не в состоянии самостоятельно осуществлять движение. Всего спасатели вытащили 37 автомобилей, из них: 29 грузовых автомобилей, 7 легковых автомобилей, 1 автомобиль скорой медицинской помощи. Спасены 49 человек. Кроме того, для уборки деревьев было осуществлено 24 выезда, во время которых были убраны 18 упавших деревьев, создававших опасность для людей.

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В Донецкой области спасатели помогали гражданам на заснеженных дорогах в Мариуполе, Марьинке, Торецком, Покровскому, Никольском и Добропольском районах области. В частности, поздно вечером 5 февраля на трассе международного значения Киев-Довжанский, возле с. Приволье, оказана помощь водителям 18-ти грузовиков. Всего за сутки оказана помощь водителям и пассажирам более 50 транспортных средств.

Ночью 6 февраля в Одессе, а именно в Суворовском районе на ул. Балтская дорога, спасатели распилили и убрали дерево, чем не допустили аварийную ситуацию. А на ул. Ивановская в Подольске, убрали дерево с газовой трубы.

Вместе с тем, для недопущения накопления транспортных средств и расчистки дорог от снега с 10 часов 6 февраля временно ограничено движение транспортных средств на автодороге государственного значения М-15 Одесса-Рени.



Фото: сайт ГСЧС

Украинский гидрометцентр напоминает, что ослабление и прекращение осадков и явлений ожидается уже на протяжении 7-9 февраля, а до этого времени спасатели призывают граждан воздержаться от пользования автотранспортом, в частности, за пределами населенных пунктов.