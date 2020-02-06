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Все про:ДТП (6009) Одесская область (1921) Нацполиция (10864)

 Рейсовый автобус с 19 пассажирами перевернулся на Одесчине, двое травмированы, - Нацполиция. ФОТО

Автобус перевернулся в результате того, что водитель не справился с управлением на скользкой дороге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

"Предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса сообщением Одесса-Киев не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автобус с 19-ти пассажирами перевернулся. Два человека - 37-летняя женщина и 9-летний ребенок получили телесные повреждения и в сопровождении полицейских были доставлены в Одесскую областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Они устанавливают обстоятельства ДТП и помогают пассажирам автобуса добраться до места назначения.

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Рейсовый автобус с 19 пассажирами перевернулся на Одесчине, двое травмированы, - Нацполиция 01
Рейсовый автобус с 19 пассажирами перевернулся на Одесчине, двое травмированы, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3174140
 
 
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"не справился с управлением на скользкой дороге" ...Эта фраза уже изжила себя . А почему дорога скользкая ? Может быть коммунальные службы не справились со своей работой ?
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кстати да, чет высрали шо только с акцизов в год идет 90млрд., а воз и ныне там, хотя, чет там Гройсман построил и после него тоже строят то.... правда водители этих гройсманов загрызут, попадись они им
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таки этой запоздалой зимой опять гройсман виноват? Рейсовий автобус із 19 пасажирами перекинувся на Одещині, двоє травмованих, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9453а чо не порох?а ну да...порох то отвечал за иностранные дела и главнокомандовал армией.то зелень изумрудная теперь всем занимается
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ты разделяй полномочия то.
и читай Антиколорадоса, он юрист точно. правда ура-патриот
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это как то привязывает гройсмана к текущей зиме? Рейсовий автобус із 19 пасажирами перекинувся на Одещині, двоє травмованих, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 33
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Полиция Авакова зря хлеб жрёт ,как суслик.Неужели трудно закрыть скользкие дороги,тем более для автобусов и фур.Чистить надо,а не сопли жевать.Дорожники должны сесть в тюрьму.(Бюрократы).Первый снег и столько аварий.!
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Да такую дуру если занесет, то хрен вырулишь то. На колеса пусть смотрят - владелец как всегда сказал: да ладно, бывало и не такое.
А теперь скажет: Рейсовый автобус с 19 пассажирами перевернулся на Одесчине, двое травмированы, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2113 (ой, он перевернулся)
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