 Рейсовый автобус с 19 пассажирами перевернулся на Одесчине, двое травмированы, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.
"Предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса сообщением Одесса-Киев не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автобус с 19-ти пассажирами перевернулся. Два человека - 37-летняя женщина и 9-летний ребенок получили телесные повреждения и в сопровождении полицейских были доставлены в Одесскую областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Они устанавливают обстоятельства ДТП и помогают пассажирам автобуса добраться до места назначения.
и читай Антиколорадоса, он юрист точно. правда ура-патриот
А теперь скажет: (ой, он перевернулся)