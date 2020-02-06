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 Чиновник Гоструда разоблачен на получении $1 тыс. взятки в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках главного государственного инспектора Главного Управления Гоструда в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от частных предпринимателей "откаты" за непринятие мер реагирования на выявленные нарушения трудового законодательства.

В частности, злоумышленник хотел получить от местного коммерсанта $1000 за неотражение имеющихся нарушений в сфере охраны труда и предоставления разрешения на продолжение хозяйственной деятельности.

Правоохранители задержали инспектора в центре Одессы во время получения $500 - заключительной части взятки. Получение должностным лицом первой половины оговоренной суммы были задокументированы в конце прошлого года.

Сейчас задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. 

Продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела и установления возможной причастности других должностных лиц Гоструда к коррупционной схемы.

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Чиновник Гоструда разоблачен на получении $1 тыс. взятки в Одессе, - СБУ 01
Чиновник Гоструда разоблачен на получении $1 тыс. взятки в Одессе, - СБУ 02
Чиновник Гоструда разоблачен на получении $1 тыс. взятки в Одессе, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/p3174132
 
 
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Пока не будут расстреливаь - добра не будет. Правда надо будет и растреливающих расстреливать и так далее Чиновник Гоструда разоблачен на получении $1 тыс. взятки в Одессе, - СБУ - Цензор.НЕТ 3144
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а шо таке "Гоструд"?
це ота "жопа труда", що у прислів'ї?
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Вся страна ворует, а власть для показухи ловит одного в месяц - суд отпускает....так и живем
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а чого ти прийшов жалітися на український форум?
чим ми вам можемо допомогти?
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...и не "жалітися" а высказывать свою гражданскую позицию о проблеме №1 в Украине, из-за которой все беды
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а, в тебе просто немає мізків! ясно
а якби були, то ти знав би що все належить невеличкій купці людей, і тобто "вся страна воруєт" - це дебілізм
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послушай, умник....мои слова "все воруют" и означает, что небольшая кучка людей дает добро на коррупцию всей системе, и если бы этой кучке это было бы не выгодно - то лавочку бы закрыли....следовательно, что бы выжить - все вынуждены воровать, брать откаты, взятки, любой мент, судья, прокурор, исполнительные, законодательные и прочие органы....т.е. ВСЕ...(ну конечно я не имел ввиду уборщиц, ибо им не предлагают)...
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