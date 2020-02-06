 Подозреваемый в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода" Терещук задержан, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Львовской области.

"Правоохранители провели колоссальную работу - опросили несколько граждан, изучили записи десятков камер видеонаблюдения и отслеживали перемещения злоумышленника. Он несколько раз переодевался, пытался изменить внешность, однако, несмотря на это, нам удалось установить его местонахождение - и 5 февраля был задержан в Одессе, куда он сбежал после совершения преступления. Задержать злоумышленника, 19-летнего уроженца Молдовы, помогли коллеги - оперативники уголовного розыска полиции Одесской области. Сейчас следствие устанавливает причастность к совершению этого преступления других лиц ", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области Василий Виконский.

Следователи Галицкого отдела полиции сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до десяти лет. Суд изберет задержанному меру пресечения.

Об этом также сообщил в Twitter глава МВД Аресен Аваков.

Напомним, в полночь 30 января во Львове неизвестный поджег автомобиль, принадлежащий журналистке Радио Свобода Галине Терещук. Никто не пострадал.

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