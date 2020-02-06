EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Происшествия
  1066  2
Все про:журналистика (2575) Львов (3601) Нацполиция (10864)

 Подозреваемый в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода" Терещук задержан, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полиция Львовской области задержала подозреваемого в поджоге автомобиля, принадлежащего журналистке "Радио Свобода" Галине Терещук.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Львовской области.

"Правоохранители провели колоссальную работу - опросили несколько граждан, изучили записи десятков камер видеонаблюдения и отслеживали перемещения злоумышленника. Он несколько раз переодевался, пытался изменить внешность, однако, несмотря на это, нам удалось установить его местонахождение - и 5 февраля был задержан в Одессе, куда он сбежал после совершения преступления. Задержать злоумышленника, 19-летнего уроженца Молдовы, помогли коллеги - оперативники уголовного розыска полиции Одесской области. Сейчас следствие устанавливает причастность к совершению этого преступления других лиц ", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области Василий Виконский.

Следователи Галицкого отдела полиции сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до десяти лет. Суд изберет задержанному меру пресечения.

Об этом также сообщил в Twitter глава МВД Аресен Аваков.

Напомним, в полночь 30 января во Львове неизвестный поджег автомобиль, принадлежащий журналистке Радио Свобода Галине Терещук. Никто не пострадал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дети журналистов, погибших во время выполнения служебных обязанностей, смогут отдохнуть и оздоровиться за счет государства, - Гончарук

Подозреваемый в поджоге автомобиля журналистки Радио Свобода Терещук задержан, - Нацполиция 01

Подозреваемый в поджоге автомобиля журналистки Радио Свобода Терещук задержан, - Нацполиция 02
Подозреваемый в поджоге автомобиля журналистки Радио Свобода Терещук задержан, - Нацполиция 03
Подозреваемый в поджоге автомобиля журналистки Радио Свобода Терещук задержан, - Нацполиция 04

Источник: https://censor.net.ua/p3174122
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И как он тут оказался? Хватит пускать в страну криминалитет.
 показать весь комментарий
 
Зуб даю засРашенські служби заказали.. Підозрюваного у підпалі автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Терещук затримано, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9774
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх