 310 605 младенцев родились в Украине в 2019 году, - Минюст. ИНФОГРАФИКА

Об этом говорится на странице Министерства в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В 2019 в Украине родилось более 300 тысяч младенцев", - информируют в ведомстве.

Речь идет о 310 605 младенцах.

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"Каждый 10-й малыш впервые увидел мир в столице: здесь родились 32 634 ребенка", - отмечают в Минюсте.



