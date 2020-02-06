 Наемники РФ стали активнее использовать на Донбассе противопехотные мины ПОМ-2 с самоликвидацией, - Украина в ОБСЕ. ФОТОрепортаж

Об этом заявил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в среду, 5 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я хотел бы обратить внимание на увеличение использования российскими оккупационными силами противопехотных мин типа ПОМ-2 на юге Донецкой области в 2020 году. Эти мины разбрасываются дистанционно и срабатывают хаотично в течение 4-100 часов после обстрела", - заявил он.

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Представитель Украины проинформировал, что эти мины оснащены "неуправляемым механизмом самоликвидации, который может сработать в любое время".

"После взрыва в пределах 7 метров осколки такой мины вызывают смерть, если расстояние больше - ранения", - заявил Лоссовский.







Во время заседания Форума также было проинформировано, что Украина как сторона Конвенции о запрете противопехотных мин, не производит и не использует противопехотные мины. Все унаследованные с советских времен мины хранятся под национальным и международным контролем. Сейчас Украина уже уничтожила все противопехотные мины типа ПМН, ПОМ-2, ПОМЗ, ПМД-6.