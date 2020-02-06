EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины, Фоторепортаж
  2878  4
Материалы по теме:
Все про:Донбасс (20614) разминирование (324) наемники РФ (1047) Лоссовский Игорь (7)

 Наемники РФ стали активнее использовать на Донбассе противопехотные мины ПОМ-2 с самоликвидацией, - Украина в ОБСЕ. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска на Донбассе в 2020 году стали активнее использовать противопехотные мины ПОМ-2, оборудованные неуправляемым механизмом самоликвидации, осколки которых уничтожают все в радиусе 7 метров.

Об этом заявил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в среду, 5 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я хотел бы обратить внимание на увеличение использования российскими оккупационными силами противопехотных мин типа ПОМ-2 на юге Донецкой области в 2020 году. Эти мины разбрасываются дистанционно и срабатывают хаотично в течение 4-100 часов после обстрела", - заявил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украина в ОБСЕ рассказала о российских противопехотных минах на Донбассе. ФОТОрепортаж

Представитель Украины проинформировал, что эти мины оснащены "неуправляемым механизмом самоликвидации, который может сработать в любое время".

"После взрыва в пределах 7 метров осколки такой мины вызывают смерть, если расстояние больше - ранения", - заявил Лоссовский.

Наемники РФ стали активнее использовать на Донбассе противопехотные мины ПОМ-2 с самоликвидацией, - Украина в ОБСЕ 01
Наемники РФ стали активнее использовать на Донбассе противопехотные мины ПОМ-2 с самоликвидацией, - Украина в ОБСЕ 02
Наемники РФ стали активнее использовать на Донбассе противопехотные мины ПОМ-2 с самоликвидацией, - Украина в ОБСЕ 03

Во время заседания Форума также было проинформировано, что Украина как сторона Конвенции о запрете противопехотных мин, не производит и не использует противопехотные мины. Все унаследованные с советских времен мины хранятся под национальным и международным контролем. Сейчас Украина уже уничтожила все противопехотные мины типа ПМН, ПОМ-2, ПОМЗ, ПМД-6.

Источник: https://censor.net.ua/p3174107
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нужно просто засунуть одну из этих мин в дупу нашему ГавноКому...
 показать весь комментарий
 
 
Протипіхотні міни 100% доказ для міжнародної спільноти, що саме кацапи постачають зброю даунбасянам і нічого ніхто в шахтах не находить...
Чому? Та дуже просто - Україна ще в 90-х підписала конвенцію про заборону протипіхотних мін. І не просто підписала, а знищила весь свій аресенал, причому під наглядом ООН та інших міжнародних організацій. Тому в нас немає таких мін! А московія цю конвенцію не підписала...
 показать весь комментарий
 
 
Опо́лчення (також народне ополчення) - допоміжне військо , створюване у надзвичайних умовах військового часу з добровольців - цивільного населення, здатного тримати зброю, але звільненого від дійсної військової служби.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх