 Наемники РФ стали активнее использовать на Донбассе противопехотные мины ПОМ-2 с самоликвидацией, - Украина в ОБСЕ. ФОТОрепортаж

Об этом заявил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в среду, 5 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я хотел бы обратить внимание на увеличение использования российскими оккупационными силами противопехотных мин типа ПОМ-2 на юге Донецкой области в 2020 году. Эти мины разбрасываются дистанционно и срабатывают хаотично в течение 4-100 часов после обстрела", - заявил он.
Представитель Украины проинформировал, что эти мины оснащены "неуправляемым механизмом самоликвидации, который может сработать в любое время".
"После взрыва в пределах 7 метров осколки такой мины вызывают смерть, если расстояние больше - ранения", - заявил Лоссовский.
Во время заседания Форума также было проинформировано, что Украина как сторона Конвенции о запрете противопехотных мин, не производит и не использует противопехотные мины. Все унаследованные с советских времен мины хранятся под национальным и международным контролем. Сейчас Украина уже уничтожила все противопехотные мины типа ПМН, ПОМ-2, ПОМЗ, ПМД-6.
Чому? Та дуже просто - Україна ще в 90-х підписала конвенцію про заборону протипіхотних мін. І не просто підписала, а знищила весь свій аресенал, причому під наглядом ООН та інших міжнародних організацій. Тому в нас немає таких мін! А московія цю конвенцію не підписала...