Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Луганщины.
Отмечается, что инцидент произошел около 16:00 в сквере имени Гоголя, на проспекте Химиков.
Уточняется, что человек разрушил стеклянную стелу, установленную в 2019 году в честь 28 годовщины со Дня Государственного Флага Украины. После правонарушения он исчез.
К поискам вандала присоединились сотрудники полиции и СБУ. Нарушителя задержали через несколько часов и доставили в Северодонецкий отдел полиции.
"Сейчас с ним работают следователи в рамках уголовного производства, открытого по данному факту", - сообщили в полиции.
Люблю я Украину - ворую миллионы, плюю на украинцев, и все меня уважают.
Террористы, которые воевали против Украины, в последнее время спокойно легализуются на мирной территории. Они "чистят" свою биографию, удаляют фото в соцсетях и спокойно живут среди нас. Даже СБУ не всегда в силе отыскать их. Правда, некоторые не могут сдерживать ненависти к украинским правоохранителям и прокалываются на этом.
Официально - переселенец с Донбасса
36-летний Тимур Евтушенко стал известен и был задержан правоохранителями только после того, как с пистолетом хотел пристрелить двух полицейских в киевском кафе на ул. Лаврухина (Троещина). Жизни копов, которые в тот вечер были одеты по гражданке, спасла неисправность оружия - пистолет дважды дал осечку. Хотя по записи с камер наблюдения видно - агрессивный посетитель из Донецка не шутил. Одному из правоохранителей он приставлял ствол к голове, а второму пострадавшему целился в грудь. Один выстрел все же произошел, сейчас полицейский прооперирован и его жизни ничего не угрожает.
Сайт "Миротворец" сообщает, что Евтушенко является командиром взвода разведки террористической организации "ОПЛОТ", он неоднократно пересекал линию разграничения и участвовал в боях в Дебальцево, Углегорск, Иловайск.
"Фанат ФК "Шахтер", в сентябре 2015 находился в Киеве на матче. Пересекает линию разграничения или российско-украинскую границу. В декабре 2015-го, по свидетельству очевидцев, прибыл на территорию Украины в город Дзержинск для сбора информации и дальнейшей передачи в ДНР", - гласит запись в "Чистилище" еще в 2016-ом.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/356478-600_chelovek_uhe_zdesj_kak_terroristy_iz_ldnr_legalizirujutsja_v_ukraine