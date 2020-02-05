EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Происшествия
  3131  32
Все про:Луганщина (4272) вандализм (460)

 Вандала, который разбил стелу с государственными символами Украины, задержали в Северодонецке, - полиция. ФОТО

В Северодонецке Луганской области неизвестный мужчина разбил стеклянную стелу, на которой были изображены Государственный Герб и Флаг Украины. В этот же день полиция задержала вандала.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Луганщины.

Отмечается, что инцидент произошел около 16:00 в сквере имени Гоголя, на проспекте Химиков.

Уточняется, что человек разрушил стеклянную стелу, установленную в 2019 году в честь 28 годовщины со Дня Государственного Флага Украины. После правонарушения он исчез.

К поискам вандала присоединились сотрудники полиции и СБУ. Нарушителя задержали через несколько часов и доставили в Северодонецкий отдел полиции.

"Сейчас с ним работают следователи в рамках уголовного производства, открытого по данному факту", - сообщили в полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отправил на принудительное лечение в психбольницу вандала, который повредил надгробия на могилах воинов АТО на Черниговщине

Вандала, который разбил стелу с государственными символами Украины, задержали в Северодонецке, - полиция 01
Вандала, который разбил стелу с государственными символами Украины, задержали в Северодонецке, - полиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3174083
 
 
 Топ комментарии
 
Сколько же это ватной заразы бродит в Украине, не сосчитать.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это называется демотиватор.
Люблю я Украину - ворую миллионы, плюю на украинцев, и все меня уважают.
 показать весь комментарий
 
 
Люблю УкраЬІну.Русккємь їзьєккомь,сєрьцамь и чьєлюсьтьєй.
 показать весь комментарий
 
"Я упало с самосвала, тормозило чем попало." (С)
 показать весь комментарий
 
 
И на передок траншеи копать. Пацаны этому организму быстро мозги вправят.
 показать весь комментарий
 
 
Сколько же это ватной заразы бродит в Украине, не сосчитать.
 показать весь комментарий
 
 
Мабуть відновлювати сенсу нема. Бо ж у жовтні там вибори.
 показать весь комментарий
 
 
значок абизатильно. с закруткой на затылке
 показать весь комментарий
 
 
"600 человек уже здесь": как террористы из "Л/ДНР" легализируются в Украине

Террористы, которые воевали против Украины, в последнее время спокойно легализуются на мирной территории. Они "чистят" свою биографию, удаляют фото в соцсетях и спокойно живут среди нас. Даже СБУ не всегда в силе отыскать их. Правда, некоторые не могут сдерживать ненависти к украинским правоохранителям и прокалываются на этом.

Официально - переселенец с Донбасса

36-летний Тимур Евтушенко стал известен и был задержан правоохранителями только после того, как с пистолетом хотел пристрелить двух полицейских в киевском кафе на ул. Лаврухина (Троещина). Жизни копов, которые в тот вечер были одеты по гражданке, спасла неисправность оружия - пистолет дважды дал осечку. Хотя по записи с камер наблюдения видно - агрессивный посетитель из Донецка не шутил. Одному из правоохранителей он приставлял ствол к голове, а второму пострадавшему целился в грудь. Один выстрел все же произошел, сейчас полицейский прооперирован и его жизни ничего не угрожает.

Сайт "Миротворец" сообщает, что Евтушенко является командиром взвода разведки террористической организации "ОПЛОТ", он неоднократно пересекал линию разграничения и участвовал в боях в Дебальцево, Углегорск, Иловайск.

"Фанат ФК "Шахтер", в сентябре 2015 находился в Киеве на матче. Пересекает линию разграничения или российско-украинскую границу. В декабре 2015-го, по свидетельству очевидцев, прибыл на территорию Украины в город Дзержинск для сбора информации и дальнейшей передачи в ДНР", - гласит запись в "Чистилище" еще в 2016-ом.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/356478-600_chelovek_uhe_zdesj_kak_terroristy_iz_ldnr_legalizirujutsja_v_ukraine
 показать весь комментарий
 
 
Горат Кієфь,ульєтца ЛаврУХЄНА.гОРАТ дЗЄРЬДЗІНСК...цЕ МОЯ уКРАЇНА?????????????
 показать весь комментарий
 
якийсь бомжара ватний, напевно нахлябалсі баяришніка!
 показать весь комментарий
 
 
таких лучше сразу сжигать,чем задерживать
 показать весь комментарий
 
за такое нужно карать беспощадно, чтобы другим неповадно было! за вандализм против государственной символики нужно сажать на 15 лет тюрьмы!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх