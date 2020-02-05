 Вандала, который разбил стелу с государственными символами Украины, задержали в Северодонецке, - полиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Луганщины.

Отмечается, что инцидент произошел около 16:00 в сквере имени Гоголя, на проспекте Химиков.

Уточняется, что человек разрушил стеклянную стелу, установленную в 2019 году в честь 28 годовщины со Дня Государственного Флага Украины. После правонарушения он исчез.

К поискам вандала присоединились сотрудники полиции и СБУ. Нарушителя задержали через несколько часов и доставили в Северодонецкий отдел полиции.

"Сейчас с ним работают следователи в рамках уголовного производства, открытого по данному факту", - сообщили в полиции.

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