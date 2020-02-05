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 Политика Украины
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 Вино с картой Украины без Крыма выпустили в Португалии, - посольство. ФОТО

Португальская компания выпустила вино, этикетка на бутылке которого некорректно отображает карту Украины - без Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу посольства Украины в Португалии.

Отмечается, что такое вино обнаружили украинцы, проживающие в Португалии.

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"Руководству компании-производителя Monte da Ravasqueira была донесена позиция посольства о необходимости откорректировать должным образом карту Украины", - говорится в сообщении.

Вино с картой Украины без Крыма выпустили в Португалии, - посольство 01
Вино с картой Украины без Крыма выпустили в Португалии, - посольство 02
Вино с картой Украины без Крыма выпустили в Португалии, - посольство 03

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Вино с картой Украины без Крыма выпустили в Португалии, - посольство 04
Вино с картой Украины без Крыма выпустили в Португалии, - посольство 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": The New York Times заменило фото с картой Украины без Крыма в своей статье

Источник: https://censor.net.ua/p3174070
 
 
 Топ комментарии
 
це тому, що українська влада замовчує анексію Криму на міжнародній арені.
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таку позицію США зайняли ще при Обамі , коли побачили , що Україна не зробила нічого , аби захистити Крим ! Досить вже дурити самих себе ...
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Так зебилы ж уже сами говорят: Крым - россия, и они будут подписывать документы с Крымом как с субьектом рф
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це тому, що українська влада замовчує анексію Криму на міжнародній арені.
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Так по всем новостям уже фраза Помпео пережёвана :"Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать". Что не припомню, что бы при Порошенко штаты такую позицию излагали. Хвала зебилам!
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таку позицію США зайняли ще при Обамі , коли побачили , що Україна не зробила нічого , аби захистити Крим ! Досить вже дурити самих себе ...
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усе почалося значно раніше..автономія Криму. наскільки я пам'ятаю, була однією з умов незалежності України..так вони дуже бажали..як і 2014 дуже рекомендували не сіпатись, коли кацапня полізла в Крим..
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Петя Свинохрякер подписал эти документы еще в 2015 году, поставляя электроенергию в Крым как субъекту РФ.
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Цікаво, що кацапію на тій етикетці взагалі обрізали.
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всі ж хотять насолоджуватись напоєм...а не блювати)))))
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паРаша это территория 404...потому и обрезали...
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Там и Скандинавии нет. Видимо это карта стран куда поставляется вино.
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Пусть наши выпустят карту мира с португалией в цвете Испании. Интересно - как эти пожиратели трески будут свой пукан склеивать.
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Або Піренейський півострів без Португалії. Скільки там тієї Португалії? Вино с картой Украины без Крыма выпустили в Португалии, - посольство - Цензор.НЕТ 1102
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Наши-то выпустят, но боюсь, всему остальному миру будет просто пох на это. И португальские гастарбайтеры в Украине вино с этой картой на полках не найдут. Ситуация, мягко так скажем - не зеркальная.
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Україна, дійсно, замовчує проблєму Криму - все звучить дамбас, а в Криму, буцім мир і спокойствійє - не нада трогать
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А навіщо їх чипляти? Вони й так ледь виживають у тому Рузькому всесвіту...
П*ють жорстку воду... їдять ... та х. його знає на що в них вистачає отіх рублів, які вони не заробили на відпочиваючих?
Тому нема про що казати. Треба розбудовувати наш, український мир, щоб вони самі поперли до нас за кращим життям проголосувавши на референдумі
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Нечего пенять на зеркало, когда у тебя рожа в виде зеленского.
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у нас своего Инкермана и Коктебеля - прорва!

причем за те же деньги - даже лучшего качества Вино с картой Украины без Крыма выпустили в Португалии, - посольство - Цензор.НЕТ 7668
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Согласен! Лучше, Тем более, что все виноградники обновлены после свирепствования горбачевского идиотизма...
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своего Инкермана и Коктебеля - прорва Вино с картой Украины без Крыма выпустили в Португалии, - посольство - Цензор.НЕТ 1725 Вино с картой Украины без Крыма выпустили в Португалии, - посольство - Цензор.НЕТ 1725 Вино с картой Украины без Крыма выпустили в Португалии, - посольство - Цензор.НЕТ 1725

а з чого ж воно робиться , якщо їхні виноградники в Криму залишились ?
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своего Инкермана и Коктебеля у нас на Одещині, Миколаївщині, Запорожчині, Дніпровщині та Херсонщині прорва

Кримщина хай далі кріпльоний та солодкий до гидоти "алькогольний напій" Масандра в Тудряний рейх поставляє

а більше ніхто й не купить, бо то контрафакт із краденого Криму
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всі кримські Масандровські вина - коктейль із горілки, цукру та кисляка Вино з картою України без Криму випустили в Португалії, - посольство - Цензор.НЕТ 7320 Вино з картою України без Криму випустили в Португалії, - посольство - Цензор.НЕТ 7320 Вино з картою України без Криму випустили в Португалії, - посольство - Цензор.НЕТ 7320



готовий до вжитку та розлитий у гарненькі пляшечки з совецькими золотими медальками Вино з картою України без Криму випустили в Португалії, - посольство - Цензор.НЕТ 7320
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"С картой Украины без Крыма", а Украина с Крымом?
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Чубаров обещал, что в мае будет ходить в Крым, как к себе домой...
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Украине нужно ядерно вооружаться ,чтобы не было таких моментов,а также в годы Украины с оккупантом Россией в шестилетней войны ,нельзя менять ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО,под предлогом борьбы с коррупцией и усталости от войны. Вино с картой Украины без Крыма выпустили в Португалии, - посольство - Цензор.НЕТ 3070
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И в дополнение... чтобы не было войны с Московией и её колоний,нужно Украине просто стать колонией Московии,,кто хочет в колонии жить валите в колонии Московии и не делайте с Украины колонию Вино с картой Украины без Крыма выпустили в Португалии, - посольство - Цензор.НЕТ 7779
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Сахар дрожжи и вода это да остальное ерунда
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А Косовские албанцы ещё не возбудилась? Если что - в очередь, сукины дети, в очередь!!
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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