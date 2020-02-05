 Вино с картой Украины без Крыма выпустили в Португалии, - посольство. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу посольства Украины в Португалии.
Отмечается, что такое вино обнаружили украинцы, проживающие в Португалии.
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"Руководству компании-производителя Monte da Ravasqueira была донесена позиция посольства о необходимости откорректировать должным образом карту Украины", - говорится в сообщении.
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Читайте на "Цензор.НЕТ": The New York Times заменило фото с картой Украины без Крыма в своей статьеИсточник: https://censor.net.ua/p3174070
П*ють жорстку воду... їдять ... та х. його знає на що в них вистачає отіх рублів, які вони не заробили на відпочиваючих?
Тому нема про що казати. Треба розбудовувати наш, український мир, щоб вони самі поперли до нас за кращим життям проголосувавши на референдумі
причем за те же деньги - даже лучшего качества
а з чого ж воно робиться , якщо їхні виноградники в Криму залишились ?
Кримщина хай далі кріпльоний та солодкий до гидоти "алькогольний напій" Масандра в Тудряний рейх поставляє
а більше ніхто й не купить, бо то контрафакт із краденого Криму
готовий до вжитку та розлитий у гарненькі пляшечки з совецькими золотими медальками