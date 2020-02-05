 Вино с картой Украины без Крыма выпустили в Португалии, - посольство. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу посольства Украины в Португалии.

Отмечается, что такое вино обнаружили украинцы, проживающие в Португалии.

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"Руководству компании-производителя Monte da Ravasqueira была донесена позиция посольства о необходимости откорректировать должным образом карту Украины", - говорится в сообщении.







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