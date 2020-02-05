 В аэропорту Стамбула самолет при посадке выехал за пределы ВПП и разломился на части, 52 пострадавших. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В результате аварии самолета получили ранения 52 человека. Всего на борту находилось 177 пассажиров. Пострадавшим оказывают первую помощь на месте и отправляют в больницы.
Самолет совершал рейс из Измура в Стамбул. Во время приземления он по неизвестным причинам выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По одной из версий самолет оказался за пределами ВПП в результате жесткой посадки.
В результате сильного повреждения корпуса самолета некоторых пассажиров зажало элементами конструкции и кресел. Чтобы их освободить, спасатели прорезают корпус и снимают обшивку.
После инцидента у корпуса самолета был виден огонь, пожарные, прибывшие на место происшествия, уже потушили его.
самолеты не ездют...они или летают,или рулят
"- эй, моряк, ты слишком долго плавал
- моряки ходят, а не плавают. плавает гамно.
- эй, гамно, ты слишком долго плавал...." (С) )
- Нам бы, нам бы, нам бы , нам бы всем на дно! ...
Факт №1. Я перепутал пену со снегом.
Факт №2. В Стамбуле выпадает снег.
Гуляй, Уася.
Потому что Эрдоган Путину наступил на то что у бабушки нету, а у Путина тем более.
В любом крушении или аварии сейчас надо звонить на Москву и спрашивать - а вы точо не при делах?
А Письков такой - нет, Путин спит.
- Какой ещё Путин?
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У вівторок в турецькій провінції Ван зійшла лавина, внаслідок якої загинули п'ятеро людей.
На місце прибули близько 300 працівників рятувальних служб. У середу вони перебували в районі катастрофи, коли на них зійшла ще одна лавина. Після другого сходження лавини загинули щонайменше 33 людини, ще 55 отримали поранення.
Турецька газета Hürriyet цитує губернатора провінції Ван, який повідомив, що серед загиблих є працівники поліції, пожежник і ще кілька людей, які не брали участі в рятувальній операції.
Як повідомляє турецьке телебачення, на місці пригоди наразі працюють військові та жителі турецького міста Бахчисарай, розташованого неподалік.
каким боком.. наш несладкий мед? зачем эти неуместные сравнения?