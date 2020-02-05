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 Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:авиакатастрофа (1281) самолет (2325) Стамбул (168) Турция (2209)

 В аэропорту Стамбула самолет при посадке выехал за пределы ВПП и разломился на части, 120 пострадавших (обновлено). ФОТОрепортаж

5 февраля в стамбульском аэропорту "Сабиха Гьокчен" произошла авария самолета авиакомпании Pegasus, который выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и разломился на части.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В аэропорту Стамбула самолет при посадке выехал за пределы ВПП и разломился на части, 120 пострадавших (обновлено) 01

В результате аварии самолета получили ранения 52 человека. Всего на борту находилось 177 пассажиров. Пострадавшим оказывают первую помощь на месте и отправляют в больницы.

В аэропорту Стамбула самолет при посадке выехал за пределы ВПП и разломился на части, 120 пострадавших (обновлено) 02

Самолет совершал рейс из Измура в Стамбул. Во время приземления он по неизвестным причинам выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По одной из версий самолет оказался за пределами ВПП в результате жесткой посадки.

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В результате сильного повреждения корпуса самолета некоторых пассажиров зажало элементами конструкции и кресел. Чтобы их освободить, спасатели прорезают корпус и снимают обшивку.

В аэропорту Стамбула самолет при посадке выехал за пределы ВПП и разломился на части, 120 пострадавших (обновлено) 03
В аэропорту Стамбула самолет при посадке выехал за пределы ВПП и разломился на части, 120 пострадавших (обновлено) 04

Смотрите: У российского самолета Sukhoi Superjet в воздухе оторвалась обшивка двигателя, - росСМИ. ФОТО

В аэропорту Стамбула самолет при посадке выехал за пределы ВПП и разломился на части, 120 пострадавших (обновлено) 05

После инцидента у корпуса самолета был виден огонь, пожарные, прибывшие на место происшествия, уже потушили его.

Как сообщил губернатор Стамбульского региона Али Йерликайа, прибывший на место происшествия, при посадке самолет упал с высоты 30-40 метров.

"Самолет при заходе на посадку упал на взлетную полосу с высоты 30-40 метров и проехал еще 50-60 метров", - сказал чиновник. По его словам, большинство из 120 пострадавших получили травмы легкой и средней степени тяжести. Пилот и помощник пилота находятся в тяжелом состоянии

Источник: https://censor.net.ua/p3174059
 
 
 Топ комментарии
 
это как и с мариманами
"- эй, моряк, ты слишком долго плавал
- моряки ходят, а не плавают. плавает гамно.
- эй, гамно, ты слишком долго плавал...." (С) )
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Стоило Эрдогану пообщаться с бубочкой, так вот на тебе...
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не выехал,а выкатился В аэропорту Стамбула самолет при посадке выехал за пределы ВПП и разломился на части, 52 пострадавших - Цензор.НЕТ 7873.
самолеты не ездют...они или летают,или рулят
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Предлагаю нейтральный термин: переместился. Так устроит? (Пересунувся)
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это как и с мариманами
"- эй, моряк, ты слишком долго плавал
- моряки ходят, а не плавают. плавает гамно.
- эй, гамно, ты слишком долго плавал...." (С) )
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У этой песни изначально было три куплета. Совково-комуняцкая цензура третий куплет забраковала. Не могу его нигде найти.
Песня и мелодия шикарные.
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Если найдёте - скиньте ссылочку (никогда не слышал о таком факте).
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Ну пита капитан дальней ходки,был на ходке,ходка за буйки и т.д.
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когда неуправляем-то выкатился,потому что рули были неэффективны
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Да, выкатился. Как авиатор подтверждаю.
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Он даже не выкатился, а потерпел крушение при посадке.
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Удали свою тупость
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В чем моя тупость заключается? Что я не распознал пену своевременно? Или в Стамбуле никогда не выпадает снег?
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Что "да"?
Факт №1. Я перепутал пену со снегом.
Факт №2. В Стамбуле выпадает снег.

Гуляй, Уася.
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Сильный дождь и очень сильный ветер
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То пена для тушения пожаров, очки купи деревня В аэропорту Стамбула самолет при посадке выехал за пределы ВПП и разломился на части, 52 пострадавших - Цензор.НЕТ 1180
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В Стамбуле снег бывает почти каждый год, иногда и по несколько раз в год.
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Не так как с норвежским корветом?
Потому что Эрдоган Путину наступил на то что у бабушки нету, а у Путина тем более.

В любом крушении или аварии сейчас надо звонить на Москву и спрашивать - а вы точо не при делах?
А Письков такой - нет, Путин спит.
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я ждал камента что во всем виновата рука Кремля 1-й упоротый пошел.
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что-то Турции сегодня....не сладко!
////
У вівторок в турецькій провінції Ван зійшла лавина, внаслідок якої загинули п'ятеро людей.

На місце прибули близько 300 працівників рятувальних служб. У середу вони перебували в районі катастрофи, коли на них зійшла ще одна лавина. Після другого сходження лавини загинули щонайменше 33 людини, ще 55 отримали поранення.
Турецька газета Hürriyet цитує губернатора провінції Ван, який повідомив, що серед загиблих є працівники поліції, пожежник і ще кілька людей, які не брали участі в рятувальній операції.
Як повідомляє турецьке телебачення, на місці пригоди наразі працюють військові та жителі турецького міста Бахчисарай, розташованого неподалік.
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статья о турецком самолете...я имел неосторожность сказать что в Турции это не первое ЧП..
каким боком.. наш несладкий мед? зачем эти неуместные сравнения?
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у нас тоже несладкие погодные условия уже не первый день, а в городе, где я живу, первый и чем это обернется для Украины, узнаем завтра...
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Турция огромная страна. Там жизнь кипит и событий немало. Не как в некоторых опустевших.
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так раиську вроде никто не вспоминал...а китайцы- они вернутся...вот только вирус чуток спадет
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У китайцев еще не кипит, но уже нагревается.
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Турція всього на 20 відсотків більша за Україну і там за межками курортів, Стамбула і Анкари не дуже кипить.
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Судя по ВВП в 851 миллиард долларов, жизнь там, именно кипит.
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Вона настільки різна,що там є і шматки дикунської Африки,і розвинуті.А ще--непередбачуване мусульманство.А ще-уярмлені курди.Добре,що це не у нас.Хоч у нас чи не ще гірше--кацапські криваві варвари.
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А це тільки Ердоган привітався із зеленим, уявіть щоб було як би він знову у Туреччину прилетів. Добре що ні хто не загинув.
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А, вижу, опять "Боинг", опять 737... Чёрная полоса у фирмы.
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Да нет, 737 ng надёжен, просто плохие условия посадки были, где пилоты не справились с управлением скорее всего всего, и садились с превышением скорости если сильный ветер.
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Не возражаю, но с чёрной полосой "Боинга" это ничего не меняет, фирма терпит огромные убытки.
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В одной серии сериала "анатомия авикатастроф", реконструкция катастрофы 737 турецких авиалиний, перед Амстрдамом, пояснялось, что подготовка турецких пилотов, при посадке пользоваться автолендом, а в случае плохой погоды и сильным ветром, садится лучше на руках, и возможно не достаток подготовки, и Боинг великая компания и полоса пройдёт, полторы недели назад взлетел Боинг 777 9, нового поколения и ситуация с 737 max, так всего лишь жлодство боинга, ввиду того что они скрыли новую систему предупреждающую большой тангаж, что бы сэкономит на сертификации этой новой системы.
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Я читал рапорт комиссии, вернее выписки из него, есть в открытом доступе, там сообщалось что сертификации систем стоят больших денег, боинги решили сэкономить, суть системы, что если она воспринимает что пилоты задрали слишком большой угол подъёма, то она самопроизвольно направляет самолёт вниз, лётчики об этом не знали и не понимали что и как, и система оказалась сырая и в суд на боинг подала ООН потому что в Эфиопии, было много сотрудников ООН, вот все и всплыло.
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Я в курсе. За такую экономию сажать нужно и надолго.
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В суперджеті в схожі ситуації скільки загинуло?
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Справа не в бидлі, справа в можливості вижити в двох типах літаків.
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Разные самолёты, разная динамика, там просто пилот вообще совершил ряд ошибок, суперджет большая динамика, было большое превышение по скорости на посадке от того удар такой, и пилот сажал в режиме директ мода, когда все предупреждажшие защиты отключены, а надо было другой режим выбрать, особенности суперджета, было несколько лет назад в Торонто, рейс Эйр Франс, А 340 300,большой самолёт, также во время грозы выкатился за ВПП и загорелся.
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начнем с того что если в самолете отказывает электроника от попадания молнии то это не самолет а дерьмо, и какие там ошибки совершил пилот сути не меняет, первопричина - говносамолет.
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Пасажирам пощастило що не загорівся.
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Стоило Эрдогану пообщаться с бубочкой, так вот на тебе...
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ты микроцефал.
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В737 NG входит в пятерку самых надежных самолетов мира. Часто падают поскольку является самым массовым типом. В относительных величинах (кол-во катастроф на кол-во летных часов) ни сколько не есть аварийным.
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Нисколько не аварийный, только падает раз в 5 чаще всех остальных вместе взятых, и иногда от ветра разваливается на три части.
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Купи билет на Суперджет и наслаждайся полетом, суперспециалист.
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с учетом того что его летает в 50 раз больше остальных, насрать что он "в 5 раз чаще падает".
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Ну и зачем скрывать что это опять злосчастный Боинг? Будь это какой-нибудь кацапский пуперджет это бы вынесли жирными буквами в заголовок.
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Что там оказалось злосчастным, покажет расследование.
Если самолёт приложили с высоты 30 метрв, то кто-то особо одарённый отличился.
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Превысил угол атаки, задрал нос, потерял скорость, подъёмную силу и плюхнулся.
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надеюсь серьезных травм на всю жизнь не будет
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Катался я региональным рецсами на этом пегасе и именно с/в этого жлобского аэропорта - почти всегда борт забит пол завязку. в это же время, в 2018 один из их бортов тоже выкатился и свалился со скалы. у них это в привычку входит.
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