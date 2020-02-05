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Все про:единоборства (9) спорт (1808) чемпионат (259)

 В Киеве 1 февраля прошел международный чемпионат по бразильскому джиу-джитсу "ABU DHABI INTERNATIONAL PRO JIU-JITSU CHAMPIONSHIP - KIYV - GI".

В спорткомплексе Национального Университета физического воспитания собралось одновременно более 500 спортсменов из 21 акдемии бразильского джиу-джитсу. Кроме украинских борцов, в чемпионате принимали участие представители Азербайджана, Литвы, Молдовы, Беларуси, Польши, Великобритании, Бразилии, США и других стран.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Украинской федерации бразильского джиу-джитсу. 

Соревнования проходити в четырех категориях - "Дети" (от 4 лет), "Юниоры", "Взрослые" и "Мастера". На восьми татами было разыграно 130 золотых, 125 серебряных и 80 бронзовых наград и кубков за командные места.

Судьями чемпионата стали опытные сертифицированные рефери из Украины, Беларуси и Литвы.

Среди участников была и команда патрульной полиции Киева. Двое патрульных заняли первые ступеньки пьедестала почета. Станислав Сирооченко занял 1 место в весовой категории до 94 кг (синие пояса) и 3 место в абсолютной категории, Владислав Палеха - 2 место в весовой категории до 62 кг.

Тренер команды патрульной полиции по джиу-джитсу Александр Костенко отметил, что сейчас сборная команда PATROL POLICE JIU-JITSU TEAM усиленно готовится к участию в Ukrainian JIU-JITSU National Challenge 2020, который состоится 28 марта в Харькове.

"Это уже вторые соревнования такого уровня в Украине - в ноябре прошлого года мы провели завершающий этап рейтингового чемпионата мира AJP" Ukraine National Pro 2019 ", - рассказал президент Украинской федерации бразильского джиу-джитсу (UFBJJ), организатор соревнований Георгий Лаговский. - Сегодняшний чемпионат - один из трех, будут проведены в Украине в этом году ".

Следующие этапы чемпионата пройдут в Одессе и во Львове и итоговые, масштабные соревнования пройдут вновь в столице.

"Джиу-джитсу в Украине - массовый вид спорта, который на соревнованиях, подобных этому Чемпионата, собирает около тысячи спортсменов разного уровня, веса и возраста. И это не считая тех, кто тренируется для себя, но не "выступают". Джитсерив в Украине очень много. Бразильское джиу-джитсу - зрелищный, интересный и мощный вид спорта, к которому ежегодно присоединяется все больше и больше детей и взрослых. Моей целью и большой мечтой является сделать так, чтобы он был признан официальным видом спорта в Украине ".

Организаторами соревнований выступили Украинская федерация бразильского джиу-джитсу UFBJJ Международная федерация джиу-джитсу AJP.

В Киеве 1 февраля прошел международный чемпионат по бразильскому джиу-джитсу ABU DHABI INTERNATIONAL PRO JIU-JITSU CHAMPIONSHIP - KIYV - GI. 01
В Киеве 1 февраля прошел международный чемпионат по бразильскому джиу-джитсу ABU DHABI INTERNATIONAL PRO JIU-JITSU CHAMPIONSHIP - KIYV - GI. 02
В Киеве 1 февраля прошел международный чемпионат по бразильскому джиу-джитсу ABU DHABI INTERNATIONAL PRO JIU-JITSU CHAMPIONSHIP - KIYV - GI. 03
В Киеве 1 февраля прошел международный чемпионат по бразильскому джиу-джитсу ABU DHABI INTERNATIONAL PRO JIU-JITSU CHAMPIONSHIP - KIYV - GI. 04
В Киеве 1 февраля прошел международный чемпионат по бразильскому джиу-джитсу ABU DHABI INTERNATIONAL PRO JIU-JITSU CHAMPIONSHIP - KIYV - GI. 05
В Киеве 1 февраля прошел международный чемпионат по бразильскому джиу-джитсу ABU DHABI INTERNATIONAL PRO JIU-JITSU CHAMPIONSHIP - KIYV - GI. 06
В Киеве 1 февраля прошел международный чемпионат по бразильскому джиу-джитсу ABU DHABI INTERNATIONAL PRO JIU-JITSU CHAMPIONSHIP - KIYV - GI. 07

В Киеве 1 февраля прошел международный чемпионат по бразильскому джиу-джитсу ABU DHABI INTERNATIONAL PRO JIU-JITSU CHAMPIONSHIP - KIYV - GI. 08
В Киеве 1 февраля прошел международный чемпионат по бразильскому джиу-джитсу ABU DHABI INTERNATIONAL PRO JIU-JITSU CHAMPIONSHIP - KIYV - GI. 09
В Киеве 1 февраля прошел международный чемпионат по бразильскому джиу-джитсу ABU DHABI INTERNATIONAL PRO JIU-JITSU CHAMPIONSHIP - KIYV - GI. 10
В Киеве 1 февраля прошел международный чемпионат по бразильскому джиу-джитсу ABU DHABI INTERNATIONAL PRO JIU-JITSU CHAMPIONSHIP - KIYV - GI. 11
В Киеве 1 февраля прошел международный чемпионат по бразильскому джиу-джитсу ABU DHABI INTERNATIONAL PRO JIU-JITSU CHAMPIONSHIP - KIYV - GI. 12
В Киеве 1 февраля прошел международный чемпионат по бразильскому джиу-джитсу ABU DHABI INTERNATIONAL PRO JIU-JITSU CHAMPIONSHIP - KIYV - GI. 13
В Киеве 1 февраля прошел международный чемпионат по бразильскому джиу-джитсу ABU DHABI INTERNATIONAL PRO JIU-JITSU CHAMPIONSHIP - KIYV - GI. 14
В Киеве 1 февраля прошел международный чемпионат по бразильскому джиу-джитсу ABU DHABI INTERNATIONAL PRO JIU-JITSU CHAMPIONSHIP - KIYV - GI. 15
В Киеве 1 февраля прошел международный чемпионат по бразильскому джиу-джитсу ABU DHABI INTERNATIONAL PRO JIU-JITSU CHAMPIONSHIP - KIYV - GI. 16
В Киеве 1 февраля прошел международный чемпионат по бразильскому джиу-джитсу ABU DHABI INTERNATIONAL PRO JIU-JITSU CHAMPIONSHIP - KIYV - GI. 17
В Киеве 1 февраля прошел международный чемпионат по бразильскому джиу-джитсу ABU DHABI INTERNATIONAL PRO JIU-JITSU CHAMPIONSHIP - KIYV - GI. 18
В Киеве 1 февраля прошел международный чемпионат по бразильскому джиу-джитсу ABU DHABI INTERNATIONAL PRO JIU-JITSU CHAMPIONSHIP - KIYV - GI. 19

Источник: https://censor.net.ua/p3174057
 
 
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от 4-х лет... это как Кадыров принимал 12-летних на типо УФС.
ну, если нужно - давайте потом лечить их?
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С а в аМ о р о з о в.(до Щукiна)

- Це мiй синок, епiчеський герой,
Вiн рятувати нас прийшов сюда,

Свох штурмовикiв привiв з загонiв,

Спортивнi хлопцi, тi, що знають джиу-джитсу

Прийоми смертоноснi, кирпичину

Усякий з них мармизою лама.
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взагалі сьогодні 5-е лютого, та Зе дійсно мудень
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Дякую, що поправили. Але модер все одно затер мій пост. Правда тут не в повазі.
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Скільки вже можна битися і кулаками махати? Краще би якоюсь наукою займалися.А ще більшість спортсменів це какая разніца,або ******* московитів.
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