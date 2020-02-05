 В Киеве 1 февраля прошел международный чемпионат по бразильскому джиу-джитсу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Украинской федерации бразильского джиу-джитсу.

Соревнования проходити в четырех категориях - "Дети" (от 4 лет), "Юниоры", "Взрослые" и "Мастера". На восьми татами было разыграно 130 золотых, 125 серебряных и 80 бронзовых наград и кубков за командные места.

Судьями чемпионата стали опытные сертифицированные рефери из Украины, Беларуси и Литвы.

Среди участников была и команда патрульной полиции Киева. Двое патрульных заняли первые ступеньки пьедестала почета. Станислав Сирооченко занял 1 место в весовой категории до 94 кг (синие пояса) и 3 место в абсолютной категории, Владислав Палеха - 2 место в весовой категории до 62 кг.

Тренер команды патрульной полиции по джиу-джитсу Александр Костенко отметил, что сейчас сборная команда PATROL POLICE JIU-JITSU TEAM усиленно готовится к участию в Ukrainian JIU-JITSU National Challenge 2020, который состоится 28 марта в Харькове.

"Это уже вторые соревнования такого уровня в Украине - в ноябре прошлого года мы провели завершающий этап рейтингового чемпионата мира AJP" Ukraine National Pro 2019 ", - рассказал президент Украинской федерации бразильского джиу-джитсу (UFBJJ), организатор соревнований Георгий Лаговский. - Сегодняшний чемпионат - один из трех, будут проведены в Украине в этом году ".

Следующие этапы чемпионата пройдут в Одессе и во Львове и итоговые, масштабные соревнования пройдут вновь в столице.

"Джиу-джитсу в Украине - массовый вид спорта, который на соревнованиях, подобных этому Чемпионата, собирает около тысячи спортсменов разного уровня, веса и возраста. И это не считая тех, кто тренируется для себя, но не "выступают". Джитсерив в Украине очень много. Бразильское джиу-джитсу - зрелищный, интересный и мощный вид спорта, к которому ежегодно присоединяется все больше и больше детей и взрослых. Моей целью и большой мечтой является сделать так, чтобы он был признан официальным видом спорта в Украине ".

Организаторами соревнований выступили Украинская федерация бразильского джиу-джитсу UFBJJ Международная федерация джиу-джитсу AJP.









































