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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (6009) Харьковщина (1456)

 5 человек погибли в результате ДТП на Харьковщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Харьковской области на трассе Киев-Харьков-Довжанский в результате столкновения двух автомобилей погибли пять человек, один человек пострадал.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

"5 февраля в 16:21 в дежурную смену ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии между автомобилями ВАЗ 2109 и Daewoo Lanos. ЧП произошло на 603 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский вблизи с. Новопавловка,  в Изюмском районе Харьковской области ", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, в результате ДТП погибли 5 человек (данные устанавливаются, 3 погибших в ВАЗ и 2 погибших в Daewoo) и пострадал 1 человек (водитель автомобиля Daewoo).

На месте происшествия спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего мужчину из автомобиля и передали его работникам скорой медицинской помощи.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются работниками Нацполиции.

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5 человек погибли в результате ДТП на Харьковщине, - ГСЧС 01
5 человек погибли в результате ДТП на Харьковщине, - ГСЧС 02
5 человек погибли в результате ДТП на Харьковщине, - ГСЧС 03
5 человек погибли в результате ДТП на Харьковщине, - ГСЧС 04

Источник: https://censor.net.ua/p3174045
 
 
 Топ комментарии
 
Столкнулось две гробовозки... люди, никогда не садитесь в такие машины.
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Будь ласка, не гоніть. Не поспішайте. 20 - 30 хвилин не варті життя. Потихеньку, всюди встигнете. Автомобільна дорога то не комп*ютерна гра. Тут життя лише одне і не тільки твоє а і тих хто поруч.
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Если власть хочет, законы работают. В Америке поставишь машину не на парковке - штраф, бросишь окурок - штраф, накричишь на ребенка - штраф, не уберешь снег около двора или газон не приведешь в порядок - штраф. Уже и не говорю за нарушения правил на дорогах. А у нас чем полиция занимается? Дрочит? Или преступность крышует? И преступления они раскрывают через пень колоду и нихрена больше от них пользы.
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Зеленые лечинки, когда законодательно наведете порядок на дорогах? Аваков, когда будет видеонаблюдения на дорогах? Почему дороги Украины бесконтрольны? Почему тысячи людей погибают на дорогах? Никому до этого дела нет? Так вот. Кому дела нет, тот по закону бумеранга попадает под колеса, услышали?
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погода дуже погана, сніг з дощем тому відеокамери до сраки саме зараз.
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Мы как в книге Роберта Шекли "Цивилизация статуса": степень ответственности, определяет не закон, а статус человека в обществе.

Камеры, штрафы и т.д. ничего не изменят, если не работает закон.
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Если власть хочет, законы работают. В Америке поставишь машину не на парковке - штраф, бросишь окурок - штраф, накричишь на ребенка - штраф, не уберешь снег около двора или газон не приведешь в порядок - штраф. Уже и не говорю за нарушения правил на дорогах. А у нас чем полиция занимается? Дрочит? Или преступность крышует? И преступления они раскрывают через пень колоду и нихрена больше от них пользы.
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Столкнулось две гробовозки... люди, никогда не садитесь в такие машины.
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да, едь на Эскалейде, а фуре побоку, напр., там водила уснул - 80+ твоих 110 = новость тут о трупах
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Сколько же тупи...ней на дорогах Украины. Они походу думают что у них вторая жизнь.
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...погода... шины..освещение дороги..скорость..бухло....вот и резудьтат очередной...
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бухим не обязательно быть что бы в дтп попасть .... такие тачки как ланос и ваз - на дороге в таких условиях как корова на льду.
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...у меня обе были, норм. тачки, если исправны и шины по погоде....и .."мама не любит скорость")).....
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Будь ласка, не гоніть. Не поспішайте. 20 - 30 хвилин не варті життя. Потихеньку, всюди встигнете. Автомобільна дорога то не комп*ютерна гра. Тут життя лише одне і не тільки твоє а і тих хто поруч.
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Этот ********* только рюкзаками может заниматься?
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