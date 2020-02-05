 Бразилец, провезший на территорию Украины более 4 кг кокаина, осужден на 10 лет, - прокуратура. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Преступление произошло 22.10.2018 в помещении международного аэропорта "Киев" (Жуляны) г. Киев.

При осмотре багажа гражданина Бразилии из двойного дна его чемодана изъяли 2 пакета, внутри которых находилось порошкообразное вещество белого цвета - "кокаин" массой брутто 4,1 кг.

По результатам досудебного следствия действия иностранца квалифицированы по ч. 3 ст. 305 УК Украины (контрабанда наркотических средств в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное хранение и перевозка наркотических средств с целью сбыта в особо крупных размерах).

Приговором Соломенского районного суда города Киева с учетом позиции прокурора злоумышленник признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и ему назначено окончательное наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, принадлежащего обвиняемому на праве собственности на территории Украины.

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