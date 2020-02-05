 Контрразведка блокировала поставки неисправной бронетехники в ВСУ в Харькове, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Установлено, что летом 2019 в рамках выполнения государственного оборонного заказа коммерческая фирма из Запорожской области осуществила поставку трансмиссий для танков Т-64 и Т-80. Согласно условиям контракта государство должно заплатить за агрегаты почти 2,5 млн грн.
В то же время по выводам экспертов Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз поставленне запасные части технически неисправны. Установлено, что вместо отправки новых комплектующих коммерсанты осуществляли "косметический ремонт" танковых агрегатов, которые уже были в использовании. В частности, злоумышленники перебивали на них серийные номера, красили и пытались выдать за новую продукцию.
В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели ряд обысков по местам ремонта и хранения некачественных деталей, а также в жилище фигурантов дела в Харькове, Мелитополе и Никополе. Изъяты контрафактные запчасти для бронированной техники, приборы для фальсификации серийных номеров, бухгалтерская документация, печати и другие материалы, доказывающие незаконные сделки.
Сейчас директору коммерческого предприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 (законченное покушение на преступление) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия. Благодаря своевременным действиям СБУ исполнение контракта приостановлено, перечисление государственных средств не произошло.