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Все про:НАБУ (3044) ВР (24358) подписи (57) Сытник (738) Дубинский (54)

 "Слуга народа" Дубинский собирает подписи нардепов за увольнение Сытника. Уже подписалось больше 140 человек. ДОКУМЕНТ

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский начал сбор подписей народных депутатов для отставки директора НАБУ Артема Сытника.

Об этом нардеп написал в своем Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Подписи за увольнение коррупционера Сытника с должности главы Независимого антикоррупционного бюро. На сейчас больше 140 подписей", - сообщил Дубинский, выложив соответсвующий документ. На фото видно только 2 страницы документа и 109 подписантов.

Слуга народа Дубинский собирает подписи нардепов за увольнение Сытника. Уже подписалось больше 140 человек 01
Слуга народа Дубинский собирает подписи нардепов за увольнение Сытника. Уже подписалось больше 140 человек 02

Ранее, Госбюро расследований внесло начало работу по заявлению нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского относительно директора НАБУ Артема Сытника.

Напомним, главе НАБУ вменяли недекларирование элитного отдыха, который ему оплачивали третьи лица. Согласно показаниям свидетеля по делу, за период с 2017 по 2019 год Сытник отдыхал в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ривненской области пять раз.

Экс-генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что "за свой отдых и отдых семьи своих друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, господин Сытник забыл заплатить немалую сумму наличными".

Сытник заявлял, что не признает вину в административном нарушении.

Он обвинялся в нарушении установленного законом ограничения для госслужащих при получении подарков. Указанная статья (ст. 172-5 Кодекса об админнарушениях) предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией подарка (1 700 - 3 400 гривен).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Прошу Зеленского очистить НАБУ от коррупционера Сытника, - Дубинский. ДОКУМЕНТ

Позже Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен. Защита Сытника подала апелляцию.

13 декабря 2019 года суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным по делу о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине.

Слуга народа Дубинский собирает подписи нардепов за увольнение Сытника. Уже подписалось больше 140 человек 03

Источник: https://censor.net.ua/p3173990
 
 
 Топ комментарии
 
Сказал мужик у которого 24 квартиры, 17 машин и мамка, которая любит скорость "Слуга народа" Дубинский собирает подписи нардепов за увольнение Сытника с должности директора НАБУ - Цензор.НЕТ 3775
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Почему эта гниль воровская собирает подписи, а не выдворен с фракции?
Эй, фанаты зеленых, это ваш урод, выбрали - будьте добры убрать за собой, бо уже мухи летают. Не, всех всё устраивает. Я если за кого-то голосую, то потом за свой выбор отвечаю(Поэтому я ни за шоколадных ни за зеленых не голосовал - сорта воровитого гамна).
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Сказал мужик у которого 24 квартиры, 17 машин и мамка, которая любит скорость "Слуга народа" Дубинский собирает подписи нардепов за увольнение Сытника с должности директора НАБУ - Цензор.НЕТ 3775
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Так видно хозяин 25-ю пообещал вот и старается. Наверное у ИВК не получилось крутить как остальных и ставить в позу или где-то дорогу перешел, вот и натравил свою сявку
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И Холодницкого до кучи. Только Внешнее управление и посольство США не одобрит! "Слуга народа" Дубинский собирает подписи нардепов за увольнение Сытника. Уже подписалось больше 140 человек - Цензор.НЕТ 1750
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Почему эта гниль воровская собирает подписи, а не выдворен с фракции?
Эй, фанаты зеленых, это ваш урод, выбрали - будьте добры убрать за собой, бо уже мухи летают. Не, всех всё устраивает. Я если за кого-то голосую, то потом за свой выбор отвечаю(Поэтому я ни за шоколадных ни за зеленых не голосовал - сорта воровитого гамна).
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Сытник и НАБУ, куча потраченных денег за 5 лет на "НОСКИ"....и НОЛЬ результат!
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Тупинский слуга коломойши и сабакова
Как найем когда то парашенки
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Я вижу как с НАБУ идет куча дел в суд, и уже там разваливается, кое-как свою работу делают.
В то же время всплывает что в ГБР творится лютая содомия, а из работы, оказывается что большинство дел - опоздания на работу чиновников, это его не беспокоит как и генпрокурор, очередной Зеленый даун - тупо клон всех предыдущих, вот посади туда Махницкого, Пшонку, кучминого Кузьмина вообще без разницы. Единственный кто что-то делал Сакварелидзе, ГП небыл и был отстранен Порохом, за что я лично в жизни больше за этого симулянта реформ, жлоба просравшего исторический шанс не проголосую. Бляха, за что этой святой земле достался такой рабский народ, которого разве-что раз в 8 лет можно поднять хоть что-то сделать.
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Сытник, конечно, то еще дерьмо, но цепной пес дяди Бени неспроста затеял сбор подписей.
Надеются, Сытник сам уйдет, а там Моника назначит, кого папа Карло велит.
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На фото видно подписи 14 человек. "Слуга народа" Дубинский собирает подписи нардепов за увольнение Сытника. Уже подписалось больше 140 человек - Цензор.НЕТ 5653 Зная говномета Дубинского, это могут быть все.
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А что этого коррупционера не посадят, а только уволят с работы???
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А теж саме про віслюка оманського ця дупа бабці Бєні не хоче зробить? Зібрати підписи, оприлюднити заяву, нє? А шо ж так?
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Беня и на НАБУ глаз положил? Что сказать - хозяйственный человек этот Коломойский, ничего мимо себя не пропустит...
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