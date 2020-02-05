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 Фоторепортаж, За рубежом
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 Посреди самолета шатер и ведро, как будто в сарай загнали: как эвакуируют россиян и белорусов из Китая. ФОТОрепортаж

Эвакуация россиян и белорусов из Китая из-за распространения в стране смертельного коронавируса проходит в нечеловеческих условиях.

Читательница Ольга рассказала "Радио Свобода" о своей двоюродной сестре Полине, гражданке России, которая работала в китайском городе Ухань, ставшим эпицентром нового вируса, сообщает Цензор.НЕТ.

На данный момент известно, что первый борт с эвакуированными приземлился в Тюмени около 9 часов утра. Около 13 часов Полина вышла на связь с семьей.

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"Последний раз с ними была связь на дозаправке в Улан-Удэ. Она присылала мне скриншот из телефона, что за бортом минус 29. Это военный самолет, и они позади всю хвостовую часть открыли. Холод! Летят младенцы, летят еще дети. Посреди самолета шатер и ведро. Это эвакуация?! Причем все здоровые летят. Сейчас неизвестно, в каком они состоянии долетели с такими условиями", - возмущается Ольга условиями эвакуации.

Так поступать с людьми, как будто в сарай загнали, это вершина издевательства! - считает Ольга.

Самое интересное, что все корреспонденты, военные в масках, костюмах химзащиты, а те, кого вывозят, в марлевых масках. Дали б уже и людям что-то".

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Посреди самолета шатер и ведро, как будто в сарай загнали: как эвакуируют россиян и белорусов из Китая 01
Посреди самолета шатер и ведро, как будто в сарай загнали: как эвакуируют россиян и белорусов из Китая 02
Посреди самолета шатер и ведро, как будто в сарай загнали: как эвакуируют россиян и белорусов из Китая 03

Источник: https://censor.net.ua/p3173979
 
   
 Топ комментарии
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А в яких умовах ДЄДИ ВОЄВАЛІ? Звикайте до Путєнтуалєту.
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Но эти стерханутые поместили всех в карантин на 2 недели, а наши отпустили гулять по Киеву.
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Не, они хотели как Зеленский из Омана на частном самолете Медведчука.
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До речі. Мертвечук міг би надати свій falcon або gulfstream бізнес класу.
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где руцкое быдло насрало, там у него и родина.....
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Щоб не видно було як на відро....Але щось треба робити з запахом і звуком - надіюсь двигуни сильно ревуть, а вихлопи потрапляють всередину.
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Чтобы разделить первый и бизнескласс Посреди самолета шатер и ведро, как будто в сарай загнали: как эвакуируют россиян и белорусов из Китая - Цензор.НЕТ 8319
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Перегар ВСЕ другие запахи перебивает. А к перегару они привычные, как французы к Шанель N5.
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Всё верно. Тупой скот должно перевозить в условиях для скота.
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Парашникам не привыкать с.... ть в ведро при - 29.
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Если что, будет чем кидать в конкурента на ведро.
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Я теж вважаю - це єдиний правильний варіант.
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В этой картине все прекрасно! Блеск военного самолета и туалет из ведра!
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Арендовать у авиакомпании "Россия", Boeing 747 400.
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Скажите спасибо что не дырка в полу и педаль как в поездах
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Не удивлена ни разу, ни капельки, ни вот столечко вообще...Все в порядке вещей, в мордоре по-мордорски...
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А могли вообще где-то над уралом борт открыть и скинуть винторогов
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А шо не так?)))
Шо не нравится?))
Вроде все как и положено)
Для скота, скотовозки))
Скажите спасибо, что летели с закрытой аппарелью, а ведь могли и ********)))
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********)\\\\\\\\

и ведь скот другого не заслужил)))
у них - "получка" как в совке, вместо "зарплаты", как в норм. странах, вот.... Посреди самолета шатер и ведро, как будто в сарай загнали: как эвакуируют россиян и белорусов из Китая - Цензор.НЕТ 7081
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Ну и что тут такого? Кацапы всю жизнь на ведро ходили и лопухом подтирались. Подумаешь... Посреди самолета шатер и ведро, как будто в сарай загнали: как эвакуируют россиян и белорусов из Китая - Цензор.НЕТ 2355
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а как ещё должны скот перевозить ?
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Просто росіяни та бєларуси не поважають своїх людей і відповідно так їх евакуюють.
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Скот вспомнил что он может.... блеять.... Двадцать ударов розгами этой холопке! Исполнять!
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Да ладно, не мелочись, она эти 20 и не почувствует...гены!
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Нормальный таки себе скотовоз. Так дидов возили!!!Посреди самолета шатер и ведро, как будто в сарай загнали: как эвакуируют россиян и белорусов из Китая - Цензор.НЕТ 5220

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вот так в скотовозах свозили своих ускоглазых в Украину, потомки которых потом будут мычать - "Х**ло введи плеать..."
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Вполне возможно, что на фото именно это стадо и едет в Украину в чужие дома жить.
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если кто простудится и помрет, то ничего страшного - Бабы еще наражают...!
Бабы еще наражают... никого не жалеют, даже своих - ни маленьких детей, ни женщин, ни стариков..
Нация **********...




Хроники Хунты

@JuntaChronicles

·3 февр.

Россия 2020 в одном фото

Посреди самолета шатер и ведро, как будто в сарай загнали: как эвакуируют россиян и белорусов из Китая - Цензор.НЕТ 9139
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Посреди самолета шатер и ведро, как будто в сарай загнали: как эвакуируют россиян и белорусов из Китая - Цензор.НЕТ 3431
беларусам повезло хоть шо транспортник в мачулах посадят скорее всего
а вот расиянам походу придется выходить на ходу прямо с чемаданами
судя по картинке
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А для чого палатка і відро, є ж парашути. Вилитів, справив потребу, повернувся назад)
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Родіна слишит, Родіна знаєт,
Гдє в облаках ійо син пролєтаєт
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В самолете шатер, в шатре ведро, а в том ведре скрепы.
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Та тьфу на этих г@вноедов. Вы, п@длы, не заслужили лучшего.
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балует их пуйло ...а мог бы как ими горячо любимый товарищ сталин ... .

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