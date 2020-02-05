 Посреди самолета шатер и ведро, как будто в сарай загнали: как эвакуируют россиян и белорусов из Китая. ФОТОрепортаж

Читательница Ольга рассказала "Радио Свобода" о своей двоюродной сестре Полине, гражданке России, которая работала в китайском городе Ухань, ставшим эпицентром нового вируса, сообщает Цензор.НЕТ.
На данный момент известно, что первый борт с эвакуированными приземлился в Тюмени около 9 часов утра. Около 13 часов Полина вышла на связь с семьей.
"Последний раз с ними была связь на дозаправке в Улан-Удэ. Она присылала мне скриншот из телефона, что за бортом минус 29. Это военный самолет, и они позади всю хвостовую часть открыли. Холод! Летят младенцы, летят еще дети. Посреди самолета шатер и ведро. Это эвакуация?! Причем все здоровые летят. Сейчас неизвестно, в каком они состоянии долетели с такими условиями", - возмущается Ольга условиями эвакуации.
Так поступать с людьми, как будто в сарай загнали, это вершина издевательства! - считает Ольга.
Самое интересное, что все корреспонденты, военные в масках, костюмах химзащиты, а те, кого вывозят, в марлевых масках. Дали б уже и людям что-то".
сортиршатер
Шо не нравится?))
Вроде все как и положено)
Для скота, скотовозки))
Скажите спасибо, что летели с закрытой аппарелью, а ведь могли и ********)))
и ведь скот другого не заслужил)))
у них - "получка" как в совке, вместо "зарплаты", как в норм. странах, вот....
в это время 53 украинца
Бабы еще наражают... никого не жалеют, даже своих - ни маленьких детей, ни женщин, ни стариков..
Нация **********...
Хроники Хунты
@JuntaChronicles
·3 февр.
Россия 2020 в одном фото
беларусам повезло хоть шо транспортник в мачулах посадят скорее всего
а вот расиянам походу придется выходить на ходу прямо с чемаданами
судя по картинке
Гдє в облаках ійо син пролєтаєт
а так?
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