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 Глава райсуда на Закарпатье требовал 15 тыс. грн за удовлетворение иска, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили главу одного из райсудов Закарпатья в получении взятки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылко на пресс-службу НАБУ.

5 февраля 2020 детективы Национального бюро совместно с Департаментом стратегических расследований Национальной полиции в Закарпатской области при процессуальном руководстве САП разоблачили председателя одного из районных судов Закарпатья на получении неправомерной выгоды. Как установило следствие, служитель Фемиды требовал и получил 15 тыс. грн от физического лица за удовлетворение гражданского иска.

Сейчас правоохранители проводят следственные и процессуальные действия. Решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении. Предварительная правовая квалификация - ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с января 2020 года.

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Глава райсуда на Закарпатье требовал 15 тыс. грн за удовлетворение иска, - НАБУ 01
Глава райсуда на Закарпатье требовал 15 тыс. грн за удовлетворение иска, - НАБУ 02
Глава райсуда на Закарпатье требовал 15 тыс. грн за удовлетворение иска, - НАБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/p3173978
 
 
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І без того вони мають високу зарплату.
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Так, нещодавно їм підняли. Тис. 50 він має.
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Дрібніють судді в УКраїни. За одну пьяту частину місячної зарплати читати про себе у ЗМІ. Ось і все покарання .
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если кто то кое где у нас порой
честно жить не хочет ... или не может?


.... день ***** какой то конченый
петра алексеевича будут сегодня на цензоре показывать или нет
сколько можно ждать?
в стране полная срака
а лидер оппозиции молчит?
с ним всё хорошо?
реально переживаю
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Хочу поздравить зебилов и зебилок, включая зебуинов и зебнутых с подорожанием холодной воды в харьковских труюопроводах на 32%. Зебилы, вам обещали удешевление тарифов? Вот, удешевили. Ведь не на 100% подорожание, а всего на 32! На треть т.е. теперь, зебельня, будете набирать воду на неделю и мыть жопу в шайке. Мне пох, у меня скважина. А вам мои поздравления
Зебилы, оннелох только один на вас всех. Вы - лохи ужасно смешные...
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тут то же один переживает за Вальцмана. И вроде очень даже сильно. Глава райсуда на Закарпатье требовал 15 тыс. грн за удовлетворение иска, - НАБУ - Цензор.НЕТ 8027
Глава райсуда на Закарпатье требовал 15 тыс. грн за удовлетворение иска, - НАБУ - Цензор.НЕТ 1624
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то есть он за 15К был готов кого-то удовлетворить)
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