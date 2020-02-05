 Глава райсуда на Закарпатье требовал 15 тыс. грн за удовлетворение иска, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылко на пресс-службу НАБУ.
5 февраля 2020 детективы Национального бюро совместно с Департаментом стратегических расследований Национальной полиции в Закарпатской области при процессуальном руководстве САП разоблачили председателя одного из районных судов Закарпатья на получении неправомерной выгоды. Как установило следствие, служитель Фемиды требовал и получил 15 тыс. грн от физического лица за удовлетворение гражданского иска.
Сейчас правоохранители проводят следственные и процессуальные действия. Решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении. Предварительная правовая квалификация - ч. 3 ст. 368 УК Украины.
Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с января 2020 года.
честно жить не хочет ... или не может?
.... день ***** какой то конченый
петра алексеевича будут сегодня на цензоре показывать или нет
сколько можно ждать?
в стране полная срака
а лидер оппозиции молчит?
с ним всё хорошо?
реально переживаю
Зебилы, оннелох только один на вас всех. Вы - лохи ужасно смешные...