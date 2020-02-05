 "Здійсніть дитячу мрію про Авангард", - акция в поддержку сохранения спорткомплекса прошла под Офисом президента. ФОТОрепортаж

Об этом написал в Facebook один из лидеров Автомайдана Алексей Гриценко, передает Цензор.НЕТ.

"Под ОП собрались взрослые и дети, у которых болит из-за того, что государство уже более 10 лет лишило возможности тренироваться хоккеистов "Сокола" на своей исторической площадке - СК "Авангард", а также существует риск вообще исчезновение всего спортивного комплекса из-за строительства сооружений Бабьего Яра.

Проблема серьезная, потому что в конфликт входит исторический памятник и здоровое будущее детей, и преимущество влияния на власть сейчас точно не у детей", - отметил Гриценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В проекте мемориала, финансируемого российскими олигархами, центром Холокоста сделан Бабий Яр. Для меня центр Холокоста - это нацистская Германия, - Зисельс









Фото: facebook.com/grytsenko.alex

Также читайте: Украина впервые за 10 лет не получила ни одной медали на юниорском чемпионате мира по биатлону

Напомним, обширная территория, на которой ныне расположились спорткомплекс "Авангард", автостоянка, спортплощадка и телецентр, является крупнейшим и старейшим еврейским некрополем Киева. Она была окончательно очищена от монументов к середине 1960-х. Правда, в 1958 году часть памятников и захоронений (менее одной трети) была перенесена на Куреневское кладбище.