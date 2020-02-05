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 Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Бабий Яр (90) Киев (18541) спорт (1808)

 "Здійсніть дитячу мрію про Авангард", - акция в поддержку сохранения спорткомплекса прошла под Офисом президента. ФОТОрепортаж

Уже более десяти лет хоккейный клуб "Сокол" не может тренироваться на базе спортивного комплекса "Авангард" в Киеве.

Об этом написал в Facebook один из лидеров Автомайдана Алексей Гриценко, передает Цензор.НЕТ.

"Под ОП собрались взрослые и дети, у которых болит из-за того, что государство уже более 10 лет лишило возможности тренироваться хоккеистов "Сокола" на своей исторической площадке - СК "Авангард", а также существует риск вообще исчезновение всего спортивного комплекса из-за строительства сооружений Бабьего Яра.

Проблема серьезная, потому что в конфликт входит исторический памятник и здоровое будущее детей, и преимущество влияния на власть сейчас точно не у детей", - отметил Гриценко.

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Здійсніть дитячу мрію про Авангард, - акция в поддержку сохранения спорткомплекса прошла под Офисом президента 01
Здійсніть дитячу мрію про Авангард, - акция в поддержку сохранения спорткомплекса прошла под Офисом президента 02
Здійсніть дитячу мрію про Авангард, - акция в поддержку сохранения спорткомплекса прошла под Офисом президента 03
Здійсніть дитячу мрію про Авангард, - акция в поддержку сохранения спорткомплекса прошла под Офисом президента 04
Фото: facebook.com/grytsenko.alex

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Напомним, обширная территория, на которой ныне расположились спорткомплекс "Авангард", автостоянка, спортплощадка и телецентр, является крупнейшим и старейшим еврейским некрополем Киева. Она была окончательно очищена от монументов к середине 1960-х. Правда, в 1958 году часть памятников и захоронений (менее одной трети) была перенесена на Куреневское кладбище.

Источник: https://censor.net.ua/p3173977
 
 
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А зачем спорт, зачем детские секции? Только когда снаградами приезжают Чинуш не оотащить под ТВ камеры. Только не благодаря ИМ, а наоборот!
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Нехай тренуються на ковзанці біля ОП.
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Це дуже старий спортивний комплекс. Чи щось залишилося від нього?
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