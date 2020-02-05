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Все про:Гитлер (131) Шеремет (416) Антоненко Андрей (75)

 В суде над Антоненко обвинение показало фотожабу с Гитлером из фейсбука как доказательство мотива убийства Шеремета. ФОТО

В суде по изменению меры пресечения подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета обвинение показало карикатурное фото из фейсбука подозреваемого Андрея Антоненко, рассматриваемое как мотив убийства.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Так, прокурор Сергей Зузак заявил о размещении Антоненко изображений Адольфа Гитлера "в разных образах" на странице в фейсбуке. После этого на экране в суде появилась фотожаба со страницы Антоненко на Адольфа Гитлера в образе Деда мороза с комментарием "Скоро)))". Данный пост был опубликован 23 ноября 2018 года.

При этом прокурор выразил уверенность, что это и есть мотив убийства.

В суде над Антоненко обвинение показало фотожабу с Гитлером из фейсбука как доказательство мотива убийства Шеремета 01

Напомним, 3 февраля Печерский суд рассматривал дело подозреваемой в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко и оставил ее под арестом, а затем в срочном порядке назначили еще одно рассмотрение ее дела на нерабочее время. Однако, заседание в результате перенесли на 4 число. Также 3 февраля были в срочном порядке назначены на поздний вечер рассмотрения дел двух других фигурантов Яны Дугарь и Андрея Антоненко, однако их также в результате перенесли на 4 февраля.

4 февраля адвокаты Дугарь и Антоненко заявили отводы судье Виталию Писанцу. В обоих делах Печерский суд отвод не удовлетворил.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года. Позже Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

3 февраля 2020 года было внезапно назначено рассмотрение ходатайств о продлении мер пресечения для обвиняемых. Из-за того, что адвокатов поздно уведомили, рассмотрение по Юлии Кузьменко перенесли на 10 утра 4 февраля, по Андрею Антоненко - на 11 утра в тот же день.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/p3173956
 
 
 Топ комментарии
 
Лаптями запахло... и мультиками про оружие, которого нет... В суде над Антоненко обвинение показало фотожабу с Гитлером из фейсбука как доказательство мотива убийства Шеремета - Цензор.НЕТ 9178
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Лаптями запахло... и мультиками про оружие, которого нет...
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Мотив возник задним числом, уже после убийства 🤔

Новое слово в юриспруденции
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А до 1917 були люди яких пограбували комуняки шляхом перевороту влади.Якщо такий дебільний,то навіщо воно тобі взагалі.
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Ну ента улика железобетонная. Она полностью уличает сторону обвинения в полной дегенеративности
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На те, що без папахи ти НХЯ не хєнєрал, а окопний єфрейтор...
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Мотив - это зачем или почему совершено деяние. Как этот Гитлер в окне объясняет мотив?
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Проникшись идеями превосходства украинской нации над беларуской.
Вот вам и мотив.
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Если эти идеи им Адик продиктовал в окно, тогда пойдет. Осталось доказать.
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вот еще один доказ ,что Антоненко виноват..
В суде над Антоненко обвинение показало фотожабу с Гитлером из фейсбука как доказательство мотива убийства Шеремета - Цензор.НЕТ 6790
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Думаете отсидитесь в теплых квартирах,и это всё вас не коснется,про большевиков тоже так думали,потом от голода пухли и на стройках за баланду дохли...
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Не совсем так, вернее совсем не так, нельзя сравнивать массовых убийц и массовых тупиц. Одни создали горы трупов чтобы получить абсолютную власть, эти же тупят и выкручиваются, чтобы накрасть.
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Все именно так,как 100лет назад,до убийц им остался один шаг.
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не дай бог на его страничке в фейсбуке была бы карикатуре на самого! на президента на нашего!, все, гаплык, сгнил бы в тюрьме..., это какой -то *****ский цирк..., ну любой вменяемый судья должен задать один, но простой вопрос, а что это доказывает, ***..., или наши законы написаны рашкой, где за изображение гитлера, свастики, неважно в каком контексте, можно загреметь в колонию строгого режима...
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Якщо це ті прокурори що пройшли відбір,то навіть страшно подумати за тих хто не пройшов.І цих дебілів ми утримуємо зі свого гаманця.
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тов. Зузак строг,неподкупен и суров..
чего не скажешь про Адика на картинке.. В суде над Антоненко обвинение показало фотожабу с Гитлером из фейсбука как доказательство мотива убийства Шеремета - Цензор.НЕТ 3622
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Он от брехни весь покрылся новообразованиями на лице, как от Сифилиса.
Правильно пишут, что брехня заразна
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До влади прийшли кремлівські посіпаки.
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В суде над Антоненко обвинение показало фотожабу с Гитлером из фейсбука как доказательство мотива убийства Шеремета - Цензор.НЕТ 33
Лёха тоже на гитлера похож В суде над Антоненко обвинение показало фотожабу с Гитлером из фейсбука как доказательство мотива убийства Шеремета - Цензор.НЕТ 4999
и шо его за это тоже в тюрьму?
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Учитывая что, так писец только начал твориться, напрашивается вывод что ЗЕ притащил к нам парашляндию.
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Наоборот.
Это Кремль протолкнул нам ЗЕ
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Пффф, и к бабке не ходи) кремляди столько бабла ввалили что бы сдвинуть любой ценой пороха, что это только цветочки и начало. На рынок вернулось много чего рашинского, и раша опять дефакто у штурвала нашей страны.
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Це ж Порох особисто посадив 100500 тисяч добровольців. Дивись не переплутай!
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Так тепер всьож зразумєло. Ви очі нам открілі.
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Как и ген прокурор одни ДЛБ сшили дело не белыми а гнилыми нитками и свой бред мозга выдают за реальность
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Подготавливают общественное мнение к "сливу" дела, мол посмотрите какие мы тут дурачки сидим и от не#уй делать обвинения стряпаем... Если захотят - посадят за убийство мухи.
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Похоже, что до самоубийства Гитлера тоже довел Антоненко...
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я бы, на месте судьи, назначил психиатрическое обследование стороне обвинения.
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Все логічно. Президент-клоун, депутати- "коверные", суд-цирк.
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При нормальном генпрокуроре следак за такие "доказательства" вылетел бы с работы за умственную непригодность! А прокурор, который представил эту "доказуху" в суде - следом, по такой же причине!!!
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Тю. Я эту же фотошабу от дружбана перед прошлым НГ получил и репостнул другому другу.

Так это я Шеремета тавой шоле? У суді над Антоненком обвинувачення показало фотожабу з Гітлером із фейсбуку як доказ мотиву вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 9745
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Лол!!! Эта картинка по соцсетям гуляла в 2018 году аж бегом. У суді над Антоненком обвинувачення показало фотожабу з Гітлером із фейсбуку як доказ мотиву вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 9095

Походу прокуроры в тырнетиках только порнуху смотрят и с лядями переписываются.
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Такого идиотизма даже при Овоще не было.
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