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Все про:Канада (1371) посол (1355) Станица Луганская (114) Галадза Лариса (4)

 Посол Канады Галадза посетила КПВВ в Станице Луганской. ФОТО

Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Лариса Галадза посетила контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" и расположенный рядом мост.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

"Лариса Галадза ознакомилась с особенностями функционирования КПВВ, порядком осуществления контрольно-проверочных операций, уровнем пассажиропотока, условиями пересечения линии разграничения гражданами", — сказано в сообщении.

Больше всего посла интересовали вопросы безопасности, отметили пограничники.

Также дипломат посетила мост у КПВВ "Станица Луганская", отметили в пресс-службе.

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Посол Канады Галадза посетила КПВВ в Станице Луганской 01
Посол Канады Галадза посетила КПВВ в Станице Луганской 02

Источник: https://censor.net.ua/p3173953
 
 
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привезла сраним кормільцам нємного пєнсії?))
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закрити ті срані гадюшники поки кацапи не віддадуть всіх до одного захоплених заручників і полонених, потвори
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