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 Полиция задержала пьяного водителя Range Rover, пытавшегося сбежать после смертельного ДТП под Новой Каховкой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня утром на объездной дороге города Новая Каховка произошло тройное столкновение автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте аварии погиб водитель одного из автомобилей, а пьяный виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня утром, около 07:40, на объездной дороге Новой Каховки в районе заправки "Шелл" в колонну автомобилей, которая двигалась в сторону Каховской ГЭС, на большой скорости врезался джип Range Rover. Внедорожник протаранил крайнюю машину марки "Жигули", которая в свою очередь влетела в микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, который двигался впереди.

Водитель "Жигули" погиб на месте, а Range Rover, не останавливаясь, поехал дальше. Полиция задержала виновника аварии на следующей АЗС.

"За рулем находился 27-летний житель Таврийска. Визуально было заметно, что человек находится в нетрезвом состоянии. По результатам освидетельствования водителя с помощью алкотестера "Драгер" выяснилось, что содержание алкоголя в его организме составляет 1,5 промилле, что почти в 8 раз превышает допустимую норму", - говорится в сообщении полиции.

Полиция задержала пьяного водителя Range Rover, пытавшегося сбежать после смертельного ДТП под Новой Каховкой 01
Полиция задержала пьяного водителя Range Rover, пытавшегося сбежать после смертельного ДТП под Новой Каховкой 02
Полиция задержала пьяного водителя Range Rover, пытавшегося сбежать после смертельного ДТП под Новой Каховкой 03
Полиция задержала пьяного водителя Range Rover, пытавшегося сбежать после смертельного ДТП под Новой Каховкой 04

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По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Источник: https://censor.net.ua/p3173947
 
 
 Топ комментарии
 
Официально он нищий, нигде не работающий, находится на иждивении у престарелых родителей. А еще у него грыжа и плоскостопие и потому к службе в армии не пригоден, и вообще очень устал от войны, находится в постоянной депресии, потому трезвый за руль не садится. Голосовал за Зеленского...
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Тачка оформлена на собачку бабушки, и налог за евробляху еще не заплачен...
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Я за Кошулинского голосовал, а ты за ЗЕ? Вах, вах, вах... И много вас таких в ФРГ, все социал сосете? Бедняги...
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В Швейцарии система штрафов, зависит от благосостояния водителя.
Пора и нам такое ввести.
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Официально он нищий, нигде не работающий, находится на иждивении у престарелых родителей. А еще у него грыжа и плоскостопие и потому к службе в армии не пригоден, и вообще очень устал от войны, находится в постоянной депресии, потому трезвый за руль не садится. Голосовал за Зеленского...
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Не спорю.
Но опять же, в Швейцарии, поводом для штрафа будет не справка с работы, а тачка на которой совершенно ДТП.
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Тачка оформлена на собачку бабушки, и налог за евробляху еще не заплачен...
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это ж сколько гавна внутри у порохобота))) под каждым постом серет)))
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Я за Кошулинского голосовал, а ты за ЗЕ? Вах, вах, вах... И много вас таких в ФРГ, все социал сосете? Бедняги...
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А при порошенке у него всего этого небыло?
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Мозги при рождении даются, естественно не было...
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Все набагато простіше й еффективніше вже давно існує тут у Німеччині.
Вводиться система пунктів. От я нещодавно на автобані їхав не швидко 140км/г. а там було 100 обмеження (я дійсно прогавив) - сполах, фотка, штраф 100 евро. Але, тому що привищив на більш ніж 20 км/г - я получив ПУНКТ в базі данник у Флінсбурзі (місто таке). Так от. Неважливо яка, машина, якій доход. Пункт получить як двірник нашої фірми, так і фрау бундесканцлерін Меркель. Система пунктів всіх уравнюе. Червоне - пункт, сплошна смуга - фото і пункт. Пункти не згорають 3 рокі. Тоб то якщо ви отримали пункт, а наступні 3 рокі не отримували нових пункті - знову 0, але якщо знов пункт отримали - вони накопичуються.
Потім набрав 10 пунктів - приходить лист - будьласка, подбайте про свої справи, авто й на протязі 2 тижднів надішліть нам права ваші, та походіть пішкі пару місяців для початку.
Спіймають без прав - штраф, а от якщо спіймають без прав в той, час коли у вас їх вилучили тимчасово - то може й тюрьма або виправні роботи....
Корочше - майже всі тут дуже обережно (відносно України) їздять. Неважливо які в тебе статки й доходи.
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После введения в Украине таких пунктов, найдутся сограждане, которые за небольшую сумму в американских президентах будут списывать эти пункты прямо в базе: типа минус пункт -500у.е, минус два 900, за опт скидка.
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Судя по фото, показанным на сайте, там нужно не 286 Ч.2 возбуждать, а 115 (Умышленное убийство) Или "мальчик" на рендже был "очень уж хорош и позитивно характеризуется...."???
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може при исполнении кто был
прокурор какой нибудь на задании
а чел под него подставился, не успел вовремя уступить дорогу
помнится был аналогичный случай когда сбэушники в киеве на инфинити убрались
оказывается на задании были, срочно везли на допрос двух ... девушек
но те хоть с собой никого не прихватили, кроме пассажирок
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Верю Вам)))
Бывает и такое.........
Интересы защиты Родины- превыше ФСЕГО)))
Пусть теперь покойный и расхлебывает.........((((
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он "свой" из налоговой, поэтому простить и отпустить.
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понятно
и так везде
в этом плане мы от мордора мало чем отличаемся
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фамилии героя паблика не объявили (наверное еще не установили)
следовательно полиция все таки сомневается что это был он
или скорее всего не исключает того что виновным в ДТП мог бы быть водитель ВАЗа
демократия, суд всё рассудит
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Бедные люди, выезжать на дорогу кашащую пьяным быдлом, в этих жигулях, смерти подобно...
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Чтобы так "шохой" своротить ренджа.............. Тут талант нужен... Или отсутствие "любых тормозов"((( Н.Каховка, я так понимаю, у нас процветающий регион... И парни, в 27 лет, нормально катаются на рейндах.... А тут какой-то "лошара" ( пусть простит меня человек) выехал на трассу..........
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Если программер с 1.5к+ евро то можно насобирать,
РР от 9к стоят,
не в покупке они дорогие, а в сожержании.
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на срок от трех до восьми лет???? за убийство? а поставьте-ка того кто писал этот закон вечерком на "зебре" часика на два...вот тогда и посмотрим на сроки!!
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За ДТП в пьяном состоянии надо лишать водительских прав ПОЖИЗНЕННО.
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бухой долбо..б на рэнджэ думал что море высохнет и горы раздвинутся....... 15-ху уроду безопеляционно!! Полиция задержала пьяного водителя Range Rover, пытавшегося сбежать после смертельного ДТП под Новой Каховкой - Цензор.НЕТ 9489
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А чого вони всі прямо через водосховище їдуть, по поліки у воді.
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Зато водитель жигулей не на евробляхе был.
Этож в Союзе делалось, там такая сталь мощная!
Мощная, могут долго вырезать, и излишек этих в виде подушек нету,
Даже подголовников нету, машина огонь ломаться нечему.
Царство небесное.
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