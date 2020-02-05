 Полиция задержала пьяного водителя Range Rover, пытавшегося сбежать после смертельного ДТП под Новой Каховкой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня утром, около 07:40, на объездной дороге Новой Каховки в районе заправки "Шелл" в колонну автомобилей, которая двигалась в сторону Каховской ГЭС, на большой скорости врезался джип Range Rover. Внедорожник протаранил крайнюю машину марки "Жигули", которая в свою очередь влетела в микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, который двигался впереди.

Водитель "Жигули" погиб на месте, а Range Rover, не останавливаясь, поехал дальше. Полиция задержала виновника аварии на следующей АЗС.

"За рулем находился 27-летний житель Таврийска. Визуально было заметно, что человек находится в нетрезвом состоянии. По результатам освидетельствования водителя с помощью алкотестера "Драгер" выяснилось, что содержание алкоголя в его организме составляет 1,5 промилле, что почти в 8 раз превышает допустимую норму", - говорится в сообщении полиции.









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По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.