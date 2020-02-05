 Полиция задержала пьяного водителя Range Rover, пытавшегося сбежать после смертельного ДТП под Новой Каховкой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.
Сегодня утром, около 07:40, на объездной дороге Новой Каховки в районе заправки "Шелл" в колонну автомобилей, которая двигалась в сторону Каховской ГЭС, на большой скорости врезался джип Range Rover. Внедорожник протаранил крайнюю машину марки "Жигули", которая в свою очередь влетела в микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, который двигался впереди.
Водитель "Жигули" погиб на месте, а Range Rover, не останавливаясь, поехал дальше. Полиция задержала виновника аварии на следующей АЗС.
"За рулем находился 27-летний житель Таврийска. Визуально было заметно, что человек находится в нетрезвом состоянии. По результатам освидетельствования водителя с помощью алкотестера "Драгер" выяснилось, что содержание алкоголя в его организме составляет 1,5 промилле, что почти в 8 раз превышает допустимую норму", - говорится в сообщении полиции.
По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Пора и нам такое ввести.
Но опять же, в Швейцарии, поводом для штрафа будет не справка с работы, а тачка на которой совершенно ДТП.
Вводиться система пунктів. От я нещодавно на автобані їхав не швидко 140км/г. а там було 100 обмеження (я дійсно прогавив) - сполах, фотка, штраф 100 евро. Але, тому що привищив на більш ніж 20 км/г - я получив ПУНКТ в базі данник у Флінсбурзі (місто таке). Так от. Неважливо яка, машина, якій доход. Пункт получить як двірник нашої фірми, так і фрау бундесканцлерін Меркель. Система пунктів всіх уравнюе. Червоне - пункт, сплошна смуга - фото і пункт. Пункти не згорають 3 рокі. Тоб то якщо ви отримали пункт, а наступні 3 рокі не отримували нових пункті - знову 0, але якщо знов пункт отримали - вони накопичуються.
Потім набрав 10 пунктів - приходить лист - будьласка, подбайте про свої справи, авто й на протязі 2 тижднів надішліть нам права ваші, та походіть пішкі пару місяців для початку.
Спіймають без прав - штраф, а от якщо спіймають без прав в той, час коли у вас їх вилучили тимчасово - то може й тюрьма або виправні роботи....
Корочше - майже всі тут дуже обережно (відносно України) їздять. Неважливо які в тебе статки й доходи.
прокурор какой нибудь на задании
а чел под него подставился, не успел вовремя уступить дорогу
помнится был аналогичный случай когда сбэушники в киеве на инфинити убрались
оказывается на задании были, срочно везли на допрос двух ... девушек
но те хоть с собой никого не прихватили, кроме пассажирок
Бывает и такое.........
Интересы защиты Родины- превыше ФСЕГО)))
Пусть теперь покойный и расхлебывает.........((((
и так везде
в этом плане мы от мордора мало чем отличаемся
следовательно полиция все таки сомневается что это был он
или скорее всего не исключает того что виновным в ДТП мог бы быть водитель ВАЗа
демократия, суд всё рассудит
РР от 9к стоят,
не в покупке они дорогие, а в сожержании.
Этож в Союзе делалось, там такая сталь мощная!
Мощная, могут долго вырезать, и излишек этих в виде подушек нету,
Даже подголовников нету, машина огонь ломаться нечему.
Царство небесное.