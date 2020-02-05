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Все про:взятка (4870) СБУ (14320) Харьков (4565) коммунальное предприятие (81)

 Чиновник КП "Харковские теплосети" вымогал 55 тыс. грн у жителя многоквартирного дома, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала за получение неправомерной выгоды должностному лицу городского коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Служащий вместе с коллегами из коммунального предприятия и чиновниками районных администраций Харькова наладил систематическое вымогательство и получение денег от местных жителей за беспрепятственное оформление и выдачу документов, необходимых для установления индивидуального отопления. В частности, задокументировано, что злоумышленник требовал 55 тыс. грн у владельца жилья в многоквартирном доме, который планировал перейти на автономное отопление.

"Правоохранители задержали взяточника в его рабочем кабинете во время получения первого "транша" в размере 20 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному служащему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании ему меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к уголовной ответственности других должностных лиц, возможно причастных к противоправной сделке.

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Чиновник КП Харковские теплосети вымогал 55 тыс. грн у жителя многоквартирного дома, - СБУ 01
Чиновник КП Харковские теплосети вымогал 55 тыс. грн у жителя многоквартирного дома, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3173943
 
   
 Топ комментарии
 
А Гепа в доле, или он все себе в карман клал? Вопрос риторический, если что
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а шо такойє "індівідуальнойє отоплєнійє в многокватірном домє"??? Це я можу оставити кватіру на зіму бєз топлєнія - хай сосєді мєня грєют
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У меня знакомые в Дрогобыче именно так и живут.
Им повезло, что когда-то они продавили власти и отказались от центрального отопления.
Теперь у них у каждого котёл, свои батареи - и счета в 5 раз меньше, чем платить по-старому.
Этой зимой они, наверное, вообще не топят. Надо позвонить, спросить.
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А Гепа в доле, или он все себе в карман клал? Вопрос риторический, если что
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масштаб нормальний, Харків - місто велике, і за цього недостріленого там добре топлять. Видно, через те, що по багато не беруть. А от мужик тепер собі автономку не скоро поставить, хіба СБУ допоможе...
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Ну, тут бы я не согласился. Ибо систематическое вымогательство и получение денег от местных жителей за беспрепятственное оформление и выдачу документов.
Можете себе представить, чтобы клерки коммунального предприятия рубили капусту без ведома луДшего? Он бы их на ноль помножил, в луДшем случае
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от ніщєта - взятку лесями!!! Таку куклу тра вєрнацькими заносити
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Служащий или может таки Слуга народа?
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а шо такойє "індівідуальнойє отоплєнійє в многокватірном домє"??? Це я можу оставити кватіру на зіму бєз топлєнія - хай сосєді мєня грєют
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ну так наши хитрожопые граждане так и делают, и потом считают что они так "берут свое с государства", а когда им говоришь что воруют из кармана соседей - плюются от злости.
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У меня знакомые в Дрогобыче именно так и живут.
Им повезло, что когда-то они продавили власти и отказались от центрального отопления.
Теперь у них у каждого котёл, свои батареи - и счета в 5 раз меньше, чем платить по-старому.
Этой зимой они, наверное, вообще не топят. Надо позвонить, спросить.
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йєслі їм і трубу магістральну оставили (а куди ж її діти), то в таку зиму і не тра топити
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Якщо зовсім не опалювати, то температура не вище 12 град. Так що це просто фантазії. У мене самого такий котел. 150 кубів газу за січень пішло, щоб було 18-18,5.
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Це означає котел хоче поставити, а в нього за це вимагають гроші.
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обратите внимание! Собак в оплату НЕ БРАЛ!!! Друг животных!?
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