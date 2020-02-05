 Депутату Ирпенского горсовета Слюсаренко сожгли автомобиль в Коцюбинском. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил сам депутат.
"Не доброе утро.... то, что осталось от моей и соседской машины...ночью позвонила соседка и сообщила, что горит мой автомобиль....потом огонь перебросился на другой... это жесть! По предварительному заключению полиции - умышленный поджог....", - написал он.
Как сообщили в ГСЧС Киевской области, информация о пожаре частного легкового автомобиля "Subaru Forester", по адресу: пос. Коцюбинское, ул. Пономарева поступила в оперативно-диспетчерскую службу Ирпенского региона 5 февраля в 5:44.
По прибытию на место вызова спасатели установили, что огнем охвачен легковой автомобиль "Subaru Forester" и стоящий рядом автомобиль "Opel Tigra".
Пожар локализован в 6:12 и полностью ликвидировали в 6:28.
Причина возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.
Фото: Слюсаренко/Facebook
Шоб она сорок стала стоить - её позолотить надо, и фары от Сваровски поставить.
Посмотрел комплектацию - там из наворотов даже не позолота и Сваровски - а кожаный салон, хромированные ручки и какя-то приблуда для драйва по снегу / грязи.
Почти сорок тыщ, да.
хотя какая разница
тигру жалко
и туда можно
3 квартири, 3 машини, 2 гаражі, 2 магазини, 1 МАФ, низка рекланих площ - це все у одного депутата Ірпінської міської ради Богдана Слюсаренка. Про це