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Все про:депутат (2834) Киевская область (1857) поджог (697)

 Депутату Ирпенского горсовета Слюсаренко сожгли автомобиль в Коцюбинском. ФОТОрепортаж

Утром 5 января в поселке Коцюбинское сгорел автомобиль депутата Ирпенского горсовета Богдана Слюсаренко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил сам депутат.

"Не доброе утро.... то, что осталось от моей и соседской машины...ночью позвонила соседка и сообщила, что горит мой автомобиль....потом огонь перебросился на другой... это жесть! По предварительному заключению полиции - умышленный поджог....", - написал он.

Депутату Ирпенского горсовета Слюсаренко сожгли автомобиль в Коцюбинском 01

Как сообщили в ГСЧС Киевской области, информация о пожаре частного легкового автомобиля "Subaru Forester", по адресу: пос. Коцюбинское, ул. Пономарева поступила в оперативно-диспетчерскую службу Ирпенского региона 5 февраля в 5:44. 

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Депутату Ирпенского горсовета Слюсаренко сожгли автомобиль в Коцюбинском 02

По прибытию на место вызова спасатели установили, что огнем охвачен легковой автомобиль "Subaru Forester" и стоящий рядом автомобиль "Opel Tigra".

Пожар локализован в 6:12 и полностью ликвидировали в 6:28.

Причина возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.

Депутату Ирпенского горсовета Слюсаренко сожгли автомобиль в Коцюбинском 03

Фото: Слюсаренко/Facebook

Депутату Ирпенского горсовета Слюсаренко сожгли автомобиль в Коцюбинском 04

Источник: https://censor.net.ua/p3173913
 
 
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Это для простого человека проблема большая...а депутат купит себе новое авто уже прям завтра....
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Да у него в резерве 3 Крузака стоит - бабка перед смертью подарила, всю жизнь бутылки и макулатуру сдавала. Всё для внучка
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предлагаю всем госслужащим сдать автомобили на отдельную стоянку, сжечь централизованно и избавить мир от повторяющихся новостей
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А что палюция имеет право давать такие заключения поджог или не поджог? Да и почему сразу поджог? Когда у простолюдина что то загорается то полюция предполагает все что угодно вплоть до попадания метеорита и инопланетного влияния только не умышленное уничтожение имущества. Особенно когда горят дома селян где олигофрены скупают земли.
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Такая машина стоит 40-50к зелени. Ну откуда у честного депутата такие деньги? А теща себе новый купит завтра
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Она новая стоит 29 тысяч.
Шоб она сорок стала стоить - её позолотить надо, и фары от Сваровски поставить.
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2019-го года до 38000 у.е, 2.5 л., если речь о свежем авто.
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Таки да, есть такая версия.
Посмотрел комплектацию - там из наворотов даже не позолота и Сваровски - а кожаный салон, хромированные ручки и какя-то приблуда для драйва по снегу / грязи.
Почти сорок тыщ, да.
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от какой партии депутат был?
хотя какая разница
тигру жалко
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Тигра - ******** машина. Не сама машинка... поняли, кароче
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Ірпінський депутат Слюсаренко: 3 квартири, 3 машини, 2 магазини, 80 тис у.о…- 27 Квітня 2017 0

3 квартири, 3 машини, 2 гаражі, 2 магазини, 1 МАФ, низка рекланих площ - це все у одного депутата Ірпінської міської ради Богдана Слюсаренка. Про це
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