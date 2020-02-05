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 Происшествия, Киевские новости
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 Легковушка сбила насмерть 20-летнюю девушку, которая переходила дорогу в неположенном месте в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

На проспекте Романа Шухевича в Киеве иномарка сбила 20-летнюю девушку, которая переходила дорогу в неположенном месте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

На место немедленно прибыли наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа Главного управления полиции и врачи скорой помощи.

Правоохранители опросили водителя, а также свидетелей и очевидцев происшествия. Следователи установили, что девушка перебегала дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода и попала под колеса автомобиля "Шкода". От полученных травм пострадавшая, 1999 года рождения, скончалась на месте происшествия.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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Легковушка сбила насмерть 20-летнюю девушку, которая переходила дорогу в неположенном месте в Киеве, - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/p3173902
 
 
 Топ комментарии
 
Похоже на то, что тело девушки летело от пешеходного перехода до того места, где лежит. А кого-то уже начали отмазывать
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Поясніть мені значення слова «іномарка»?! -На Цензорі сидять якісь совкові динозаври!
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Следователи установили, что девушка перебегала дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода...



Западло же дойти до зебры? Я таких камикадзе пару штук в день точно вижу. Дойти до регулируемого светофором перехода 10 метров просто западло...
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якби десять метрів, то слєдоватєлі установілі би шо дєвушка пєрєбєгала уліцу в ста парсєках от пєрєхода на красний свєт
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труп походу лежить на відстані 8 метрів від зебри, а ше ж летів туди... походу "бика" отмазують
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шо таке "ІНАМАРКА"??? Якась отрижка савєцкава саюза восьмідєсятих гадов, фу!
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усі легковики крім деу ланос чи сенс ~ "іномарки") і то корейські креслення.
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наскільки інформативне те "інамарка", якшо на дорогах "атєчєствєних" ДЕУ Лайнос одна на сотню
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та то совковий мент про "іномарку" написав як джерело новин)
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Поясніть мені значення слова «іномарка»?! -На Цензорі сидять якісь совкові динозаври!
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атєчєствєнний автопром скоро видавіт послєднійє інамаркі с атєчєствєнних дарох - автодор поможет
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пішіходи! в двух шагах от зєбри вас могут убіть бєзнаказанно!
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Якщо в мене Honda, тоді в мене також «іномарка»?
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пішоходи! нада строго попадать "в створ ворот" - ідітє по Зє!брє - там ви в домікє і вам нічєго нє угрожайєт!
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от бігла п дєвачка по Зє!брє - йєйо інамарка сбіла би в положенном мєстє
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Похоже на то, что тело девушки летело от пешеходного перехода до того места, где лежит. А кого-то уже начали отмазывать
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