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 Происшествия, Киевские новости
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 На Столичном шоссе в Киеве столкнулись две иномарки: один человек погиб, еще двое госпитализированы, - ГСЧС. ФОТО

На Столичном шоссе в Киеве, недалеко от санатория "Конча-Заспа" произошло дорожно-транспортное происшествие, есть жертва.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

5 февраля в 8:00 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на Столичном шоссе, недалеко от санатория "Конча-Заспа" произошло ДТП.

Как оказалось, ДТП произошло между автомобилями Renault и Jeep. В результате столкновения, водитель автомобиля Renault погиб на месте. С помощью гидравлического инструментe спасатели достали тело мужчины из покореженного автомобиля.

На Столичном шоссе в Киеве столкнулись две иномарки: один человек погиб, еще двое госпитализированы, - ГСЧС 01
Фото: пресс-служба ГСЧС

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К сожалению, есть и пострадавшие: водитель автомобиля Jeep и женщина-пассажир автомобиля Renault госпилизировали.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.

Источник: https://censor.net.ua/p3173869
 
 
 Топ комментарии
 
Ну, для автора Жигули до сих пор - отечественная машина, наверное.
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А какова вероятность столкновения не иномарок?
Искал в новостях, за последние 15 лет "столкнулись два Запорожца". Нет таких!
Отсюда вывод: "Запорожец, самый безопасный автомобиль"!.
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Сколько снега в Киеве!!! А у нас днём +26! Примула, анютины глазки, крокусы, камелия, мимоза. Цветут.
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Ну, для автора Жигули до сих пор - отечественная машина, наверное.
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На Столичном шоссе в Киеве, недалеко от санатория "Конча-Заспа" произошло дорожно-транспортное происшествие, есть жертва Источник: https://censor.net.ua/p3173869
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шось з комами не так
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та інструмєнтамі:

С помощью гидравлического инструментe Источник: https://censor.net.ua/p3173869
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В результате столкновения, водитель автомобиля Renault погиб на месте. Источник: https://censor.net.ua/p3173869
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ріпартьор з ночі не очухався, чи вже зранку хильнув
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А какова вероятность столкновения не иномарок?
Искал в новостях, за последние 15 лет "столкнулись два Запорожца". Нет таких!
Отсюда вывод: "Запорожец, самый безопасный автомобиль"!.
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Але, гараж? Позвіть редактора На Столичному шосе в Києві зіткнулися дві іномарки: одна людина загинула, ще двох госпіталізовано, - ДСНС - Цензор.НЕТ 319 до телефона.
Як зрозуміти при одному загиблому у цьому ДТП таку фразу: "К сожалению, есть и пострадавшие: водитель автомобиля Jeep и женщина-пассажир автомобиля Renault госпилизировали" ?
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