 Четверо офицеров спецназа ФСБ РФ ликвидированы в Сирии. ФОТО

По сообщению телеграм-канала Baza, автомобиль сотрудников ФСБ подорвался на фугасе, пассажиры получили ранение и были захвачены. Позднее их нашли застреленными, передает Цензор.НЕТ.
Все четверо погибших - офицеры управлений "С" и "К". Телеграм-каналы, связанные с российскими силовиками, приводят их имена и звания: майор Руслан Гимадиев, лейтенант Всеволод Трофимов, майор Булат Ахматьянов, капитан Дмитрий Минов.
На странице группы расследователей Conflict Intelligence Team опубликованы фотографии траурных портретов сотрудников Центра специального назначения ФСБ. Где сделаны эти снимки, не указывается. У всех стоит одна дата смерти - 1 февраля 2020 года - и указано, что они погибли "при выполнении специальных задач в Сирийской арабской республике".
"3 февраля у майора Булата Ахматьянова родилась дочь. Но он ее никогда не увидит. Офицер Центра специального назначения ФСБ погиб в Сирии за два дня до рождения девочки — 1 февраля. Без отца остались и двое старших детей 33-летнего майора Ахматьянова. По двое детей и в семьях 42-летнего майора Руслана Гимадиева, 35-летнего капитана Дмитрия Минова, 36-летнего лейтенанта Всеволода Трофимова. Все они служили в ЦСН ФСБ и тоже погибли 1 февраля в Сирии", - пишет Новая газета.
"По версии, распространившейся в сирийских проправительственных СМИ и российских социальных сетях, российские офицеры погибли в окрестностях сирийского города Алеппо. Утверждалось, что противники Асада якобы направили в город четыре бронеавтомобиля с якобы террористами-смертниками, подрыв которых должен был стать сигналом для наступления и прорыва в районах блокпостов, обороняемых подразделениями сирийской армии, подконтрольной Асаду. Одновременно начался минометно-артиллерийский обстрел, во время которого будто бы и был ранен майор Ахматьянов. Трое офицеров ФСБ эвакуировали раненого товарища и вернулись на позиции, где попали под перекрестный огонь. Эта часть Алеппо была занята боевиками — вытащить тела погибших удалось лишь через пять часов. Эта версия мало похожа на правду. Погибшие служили в ЦСН ФСБ и составляли снайперские пары. Минов и Гимадиев — в управлении "К" ЦСН, Ахматьянов и Трофимов — в управлении "С". Аббревиатура "К" — обозначение подразделения, специализирующегося на спецоперациях на Кавказе. С — обозначение управление специальных операций, занимающееся ликвидацией и задержанием террористов. Погибшие были специалистами высочайшего класса, и использовать их для качественного усиления подразделений сирийской армии, ведущих локальные бои, — все равно что на усиление мотострелковой роты выделять комплекс "Кинжал" с ядерным оружием. Сомнения усиливают и официальные сообщения генерал-майора Юрия Боренкова, руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС). 2 февраля ЦПВС распространил сообщение, в котором не было ни слова о каком-либо серьезном боестолкновении в окрестностях Алеппо. Но была представлена подробная информация о нарушении "режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований" в Идлибской зоне деэскалации, с перечислением всех населенных пунктов, которые были обстреляны. В список из 32 деревень и городков вошли и населенные пункты провинции Алеппо — к примеру, Сараф, Мукатталь, Нахшебба, Эль-Арейм, Ардаш-даг и другие. И ни слова ни про "террористов-смертников", ни про "отряды боевиков", атаковавших позиции сирийских правительственных войск. Хотя, как правило, ЦПВС не забывает упомянуть в своих отчетах о таких инцидентах", - пишет издание.
"Но четыре офицера ЦСН ФСБ погибли. И по информации наших источников, погибли не в бою под Алеппо, а в окрестностях Латакии, полностью контролируемой проправительственными войсками. Латакия давно считается относительно спокойной территорией. Однако офицеры ФСБ попали в засаду именно здесь. Напавшие точно знали маршрут, по которому снайперские группы ЦСН возвращались в город, и заложили фугас, приведя его в действие дистанционно, когда бронеавтомобиль с россиянами оказался над местом закладки. Контуженных офицеров добивали выстрелами в упор — в сердце и в висок. Поэтому-то в Россию погибших отправили в закрытых гробах. Возникает вопрос: что делали в Сирии (именно в провинции Латакия) снайперские группы ЦСН, тем более что, по сведениям наших источников, офицеры находились в так называемой "легендированной командировке" — то есть не под своими настоящими именами? Кстати, о том, что они находятся на спецзадании, знали немногие — в том числе всего несколько сирийцев. Возможно, офицеров предали. И предали "с целью эскалации войны", - уточнил наш источник. По версии наших источников, на турецко-сирийской границе, в районе города Касаб, готовилась встреча высших руководителей Сирии и Турции. И Сирия запросила у России помощи в обеспечении безопасности этой встречи. Для выполнения этой задачи и были направлены в Сирию майоры Ахматьянов и Гимадиев, капитан Минов и лейтенант Трофимов. И в засаду они попали, когда возвращались с рекогносцировки местности. То, что направили именно этих офицеров ФСБ, — не случайность. В январе это была уже их вторая командировка в Сирию. В начале года они участвовали в обеспечении безопасности визита в Дамаск президента России. Если информация о засаде, в которую попали офицеры ФСБ, соответствует действительности, возникает предположение: убийство было целенаправленным — кому-то необходимо было сорвать турецко-сирийские переговоры. И, судя по последним новостям из Сирии, провокация удалась. В ночь на 3 февраля сирийская армия открыла артиллерийский огонь по подразделениям турецких войск в идлибской зоне. Погибли шесть человек, еще семеро турецких военных получили ранения. Вероятно, что приказ на открытие огня и на ликвидацию офицеров ЦСН ФСБ был отдан из одного центра — "партии войны" в окружении Башара Асада. И сегодня ни о каких переговорах, похоже, не может быть и речи", - рассказывает российское издание.
(четыре признала русня)
случилось это 1 февраля, подорвали бронеавтомобиль
вытащили оттуда 4 снайперов и 1 спеца, сфотографировали их
а потом расстреляли... но так как в интернет попало только 4 фотки
русня их и признает погибшими, а остальное как всегда гостайна...
наверняка в наших краях отметились
да и нашим пацанам легче будет если шо
ну шо, опять соснул? падла))
либо не совсем пупок
От кармы не убежишь...даже в далеких Сириях она тебя найдет...и полюбит между булок...
Нормально, минус 4 шакала)))
А Муссолини с Путиным? Как же я ненавижу совков то.
- всем известно шо землю создал Бок(ага, и "твердь" тоже, а земле 7000 лет, а кости динозавров сотона подкладывает?), при этом ссущество держит в лапах Айфон, хотя должно было бы приглядывать за рабами, либо быть рабом(если оно гой).
Ну и как это воспринимать то? Комми очень много взяли от попов. Даже ГлавМощ на Кровавой площади имеется
Причем тут Бог и 7 тысяч лет?
Бог - отец Христа. Христу сейчас было бы 2020 лет.
Шот не припомню, шоб хоть где-то указывался возраст Бога.
Шот не припомню, шоб хоть где-то указывался возраст Бога.\\\\\\\\\\\\\\
Вот, о чем, собственно говоря, я и...... говорю
1. Откуда ты взял 7 тысяч лет?
2. Какие есть противоречия версии создания Земли Богом с его возрастом, если у него просто нет возраста (и прописки тоже, если что)?
Верить или не верить - дело твое. Но аргументация у тебя здорово хромает.
2. оди помолись.
3. о б*же.... я надеюсь шо ты так "троллишь".
4. Доктор, мы его.... да ладно, перекур..
Метод вычисления возраста Бога по совокупности возрастов тех, кто о нем говорил/писал - это очень остроумно. Еще остроумнее, чем считать количество людей в Украине по сим-карточкам.
Ты делаешь вывод о несуществовании Бога в додинозавровые времена по тому, что об этом не сообщили динозавры?
Любознательность твоя, не простирается на математику.
Я делаю вывод, "там так и написано" - "соврал раз - соврешь и впредь".
Вот и все. И ты бы должен в принципе спросить у верунов - как так шо судя по высерам, миру, получается около 6700 лет то.
Вот о чем, для начала, я "агностику" и указал, над чем надо бы подумать.
Ну и бонус - фараонов имен - тупо скромно не указали, хотя ученые исследовали кто где и сколько правил. Подумай над этим. Да там в тыщу раз больше зашкваров, каждый из которых, человека вменяемого, заставит просто послать эту чушь куда подальше.
Вывод ты делаешь - это уже круто для большинства украинцев. Но основания для твоих выводов с логикой не дружат совсем.
Насчет математики - это ты свои арифметические изыскания между 2020 и 7000 на меня экстраполировал? Бо я какраз вижу разницу между этими цифрами.
И могу с уверенностью утверждать, что, сколько ни складывай возраст
Иоанн + Иосиф + Матвей +...N-1 + N, бесконечность ты не получишь. По причине, того, что чтобы получить из этого сложения бесконечность (возраст Бога), нужно бесконечное количество слагаемых (пророков и прочих свидетелей Иеговы), а их число весьма конечно, как мы оба знаем.
Итого:
Стоит определиться с базовым отношением к богословским текстам.
Если к ним относиться с исторической и математической точки зрения, то это путь в никуда. С таким же успехом ты можешь критиковать лучшие голливудские фильмы - выглядеть будешь занудой-умником, но никого не переубедишь (особенно, если ни одну из линии аргументации не можешь довести до конца по причине поверхностных знаний).
Если к ним относиться с теологической и философской точки зрения, то надо, как минимум, овладеть знаниями в этой области.
Вывод: Не стоит пускаться во все тяжкие, пытаясь блеснуть, когда достаточно было сказать, что называть "фашистским" любое не понравившееся явление - это кацапизм и совок.
Твари поперлись х.з. куда по приказу Главаря террористов мира, ВНЕЗАПНО подохли..... но у них остались детки оказывается
Надеюсь что в школе деток будут гонять со словами: "Пирамидку хочешь?"(Кобзон любил пирамидки))))
Дедушка Эрдоган перекрутит через мясорубку еще не одну сотню козломордых вояк...за недавний удар рос авиации по турецкой колоне...
Технику в счет не беру...
Эрдоган явно не ЗЕленое ссыкло. Ополчение и турецкие из там неты сразу же начали свето представление для руссо туристов...
Правозащитная мониторинговая организация The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает о новом столкновении между американскими и российскими военными на северо-востоке Сирии.
По сведениям SOHR, 4 февраля в районе деревни Карки-Лаки, восточнее сирийского города Аль-Камышлы (рядом с турецкой границей), американские военные перехватили российские армейские автомобили, следовавшие в сторону границы с Ираком.
Сообщается также, что 3 февраля американские военные вертолеты были подняты в воздух на перехват российских вертолетов на северо-востоке Сирии. Ранее автомобили российской военной полиции на трассе М4 объехали американский контрольно-пропускной пункт, после чего американские вертолеты были подняты в воздух для того, чтобы предупредить российских военных о необходимости вернуться.
В течение последних недель SOHR отмечал, что стычки российскими и американскими военнослужащими участились. Очевидно, что действия подразделений РФ и США в Сирии не согласовываются, что может привести к серьезным столкновениям.
Жирный лайк сирийскому ополчению!
возвращайся в свой сказочний лес
Зачем нам, поручик, чужая земля?